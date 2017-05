Primarul comunei Perieţi, reţinut. Alţi patru funcţionari din primărie, implicaţi în dosar

Primarul mai are o condamnare, pentru conducere sub influenţa alcoolului FOTO: Semnalul Oltului

Primarul este acuzat că, ajutat de alţi patru funcţionari, aflaţi sub control judiciar, a retras, în perioada 2012-2014, bani din casierie, prejudiciul fiind evaluat la aproape 58.000 lei. Banii erau retraşi în baza unor facturi fictive care atestau achiziţionarea de bunuri diverse, de la ciment, piatră, var, până la produse cloroase.

Primarul comunei Perieţi a mai fost condamnat definitiv, la începutul anului, la opt luni de închisoare, pentru conducere sub influenţa alcoolului, pedeapsa fiindu-i suspendată pe termenul de supraveghere de 2 ani. Totodată, la acel moment instanţa a stabilit şi obligativitatea de a participa la programul „Drink and Drive – schimb de bune practici în vederea elaborării unui program specific de reabilitare a persoanelor condamnate pentru conducerea autovehiculelor sub influenţa băuturilor alcoolice”.