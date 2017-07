Peste 650 de contestaţii, în judeţul Olt, la limba română: „Bucureştiul corectează foarte sever, foarte exigent, asta este!“

Valul de nemulţumire manifestat imediat după aflarea rezultatelor s-a transpus în sute de contestaţii la nivelul judeţului. Aproape un sfert dintre candidaţii care au susţinut Bacalaureatul 2017, sesiunea de vară, au contestat notarea la prima probă scrisă, lucru care se previziona, de altfel, încă de la afişarea rezultatelor.

La nivelul judeţului Olt s-au depus în total, miercuri, în intervalul orar 16,00 – 20,00, 1.208 contestaţii, 653 dintre acestea fiind la limba română, atât elevii de la profilul Real, cât şi cei de la Uman fiind nemulţumiţi.

Numărul contestaţiilor este considerat de oficialii Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt mare, comparativ cu alţi ani. Anul trecut, spre exemplu, s-au depus în total aproape 900 de contestaţii, în condiţiile unui număr mai mare de candidaţi.

„Bucreştiul corectează foarte sever, foarte exigent, asta este“

Părerile, la acest moment, sunt împărţite între „ceva s-a întâmplat, sunt prea mulţi elevi buni cu note mici“ şi „Bucureştiul corectează foarte sever, foarte exigent“. Cert este că lucrările pentru care s-a solicitat recorectarea vor ajunge într-un alt centru decât Bucureştiul.

„Situaţia, per ansamblu, pot considera că este bună, vorbesc de clasa mea. Media pe clasă este 8,47, au fost note de la 9,90, până la 6,80. Sunt şi elevi care au luat la mate 10, la info 9,40 şi la limba română 8,80, şi care se aşteptau la mai mult. La unele dintre rezultate nici eu nu mă aşteptam. În simulări, elevii care au luat acum 6 şi ceva nu au avut note sub 8. I-am îndemnat să depună contestaţii, dar nu ştiu dacă pot spune că a fost chiar o problemă. Bucureştiul corectează foarte sever, foarte exigent, asta este“, a declarat profesorul de limba română Felicia Alexandru, din cadrul Colegiului Naţional „Radu Greceanu“ Slatina, unitatea şcolară cu cei mai mulţi candidaţi promovaţi din judeţ. Notele sunt, totuşi, mici, având în vedere şi faptul că subiectele pe care le-au avut absolvenţii de rezolvat n-au fost chiar o surpriză. „Eu chiar am postat, încă din 23 iunie, pe grupul clasei cam ce mă aştept să se dea, urmărind subiectele sesiunilor anterioare“, a mai spus profesoara.

Pe de altă parte, lucrările elevilor din Sibiu (judeţul cu cel mai mare procent de promovare), corectate în Olt, au fost cu adevărat bune, cele mai multe dintre ele. „În setul meu de lucrări am dat patru note de 10, din 47 de lucrări. Dar am dat şi 1, şi 1,80, şi note de 3. Cele mai multe au fost între 8 şi 9“, a mai spus prof. Alexandru.

Numărul mare de contestaţii, la această sesiune, ar mai putea avea, spun profesorii, şi o altă explicaţie, anume faptul că regula conform căreia diferenţa între nota iniţială şi cea finală trebuie să fie de cel puţin 0,5 puncte pentru ca nota finală să fie cea în urma recorectării s-a schimbat, iar nota după reevaluare rămâne cea care se ia în calcul la media finală, indiferent cu cât creşte sau scade nota iniţială.

