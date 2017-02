Parlamentarii vor să instituie Ziua Olteniei, cu o motivare de tip Wikipedia total eronată: „Este o regiune istorică din nord-vestul României“

În 2016, mai mulţi senatori şi deputaţi, din partea PSD, PNL şi neafiliaţi, printre care şi oltenii Dan Ciocan, Virgil Delureanu şi Alexandru Stănescu din partea PSD şi Gigel Ştirbu din partea PNL, au semnat pentru un proiect de lege care prevede instituirea zilei de 21 martie drept „Ziua Olteniei“. Proiectul a trecut tacit de Senat şi a ajuns în Camera Deputaţilor, unde astăzi, 21 februarie, a fost luat în discuţie în Comisia de Cultură, comisie condusă de deputatul de Olt Gigel Ştirbu (PNL), semnatar, de altfel, al proiectului.

După discuţii, comisia a dat un raport de admitere pe proiectul de lege privind instituirea datei de 21 martie drept Ziua Olteniei. Camera Deputaţilor este for decizional în ceea ce priveşte această iniţiativă.

În expunerea de motive, semnatarii proiectului menţionează, într-o formulare similară cu cele de pe Wikipedia, că „Oltenia este o regiune istorică din nord-vestul României“, motivarea continuând, pe două pagini, cu expunerea diverselor momente istorice şi a personalităţilor care şi-au legat numele de Oltenia.

Guvernul Cioloş a respins proiectul, conform cursdeguvernare.ro, motivând tocmai argumentaţia „vagă“, la fel şi „modul de justificare, atât în ceea ce priveşte data evenimentului cât şi importanţa sa”, concluzionând că „este nepotrivită iniţiativa de instituire a unei zile prin strictă raportare la anumite episoade istorice pe criterii geografice”.

„La fel e şi cu Ziua Banatului sau Ziua Bucovinei“

Parlamentarii din Olt spun totuşi că speră ca proeictul să devină lege până în martie. „La fel e şi cu Ziua Banatului, cu Ziua Bucovinei, zile în care se organizează diverse activităţi. Această lege va permite, nu obligă pe nimeni, să se organizeze manifestări de tot felul, mese rotunde, activităţi culturale, iar un primar care vrea, să poată să aloce, în baza acestei legi, 5 lei pentru o horă a satului“, a declarat deputatul de Olt Gigel Ştirbu.

Cât despre greşeala care apare chiar în deschiderea expunerii de motive, şeful Comisiei de Cultură spune că nu este nimic grav. „Este o greşeală de redactare, am corectat-o eu, astăzi, la comisie, am şi vorbit de treaba asta. Aşa a venit de la Senat, în forma iniţială, dar de Senat a trecut tacit. Acum, să nu credeţi că cei care am semnat nu ştim, Doamne iartă-mă, unde locuim. La un proiect de lege se transmite despre ce e vorba, se centralizează semnăturile într-un tabel, iar motivarea se face separat“, a spus preşedintele Comisiei de Cultură, menţionând că cel care s-a ocupat efectiv de proiect a fost parlamentarul Gheorghe Udrişte.

Conform www.cursdeguvernare.ro, iniţiatorii proiectului menţionat sunt:

- neafiliaţi: Burlacu Ştefan, Gurzău Adrian, Gust Băloşin Florentin, Iriza Scarlat, Marian Ion Cristinel, Movilă Petru, Negruţ Clement, Udrişte Gheorghe

- PSD: Călin Ion, Ciocan Dan, Delureanu Virgil, Florea Daniel, Khraibani Camelia, Rădulescu Romeo, Stănescu Alexandru, Weber Mihai, Zgonea Valeriu Ştefan

- PNL: Ardeleanu Sanda-Maria, Crăciunescu Grigore, Militaru Lucian, Ştirbu Gigel-Sorinel.