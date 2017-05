Mobilizare fără precedent pentru salvarea vieţii unei eleve. Tratamentul costă 60.000 euro. Tata: „Nimeni nu ne-a spus că tratamentul nu-l suportă statul“

Georgiana Selea este o copilă de 16 ani, din Coteana, Olt, care a trecut brusc de la o viaţă normală, la una absolut chinuitoare. Pentru că, anul trecut, durerile de cap deveniseră frecvente, părinţii s-au gândit să investigheze starea fetei de sănătate şi au ajuns la Institutul Parhon. Tomograf, RMN şi o veste cruntă: tumoră pe hipofiză, care trebuie îndepărtată. În mai 2016 a avut loc intervenţia, doar că tumora, dată fiind localizarea, nu a putut fi îndepărată în totalitate. De-abia după luni bune de la intervenţie, spune tatăl copilei, familia a aflat că fata are nevoie de terapie cu protoni. Între timp a făcut diabet, fiindu-i şi vederea afectată substanţial.

„O doamnă doctor de la Instititul Oncologic, nu-mi aduc aminte acum numele, ne-a spus să căutăm o clinică, să obţinem acceptul şi să ne întoarcem să ne facă dosarul. Am căutat, ne-am dat peste cap. Am obşinut o programare la o clinică în Franţa, după care ne-am întors. Şi ne-a întrebat ce căutăm la dânsa, să mergem la Casa de Asigurări. Aici ni s-au cerut alte şi alte acte şi ni s-a spus la final că tratamentul nu-l suportă statul. Vă daţi seama, am pierdut luni de zile, nimeni nu ne-a spus la început că tratamentul nu-l suportă statul. Altfel, am fi început demersurile inclusiv pentru strângerea fondurilor necesare“, spune tatăl fetei.

„De multe ori o găsim plângând în casă“

Consiliul Judeţean al Elevilor, sprijinit de Inspectoratul Şcolar Judeţean Olt, va organiza vineri, 5 mai, începând cu orele 14,00, un marş în Slatina pe traseul Casa Tineretului – Esplanadă, la care vor lua parte sute de elevi ai şcolilor din municipiul Slatina. Şi elevii şcolilor din judeţ fac tot ce pot pentru acelaşi caz. Suma necesară, însă, pentru cele 30 şi ceva de şedinţe de terapie ajunge la aproape 60.000 euro, o sumă absolut imposibil de strâns de către familie.

„Din donaţii, în urma activităţilor organizate până acum, s-au strâns vreo 3.000 şi ceva de euro. Societatea ALRO, la care lucrez, mi-a promis un ajutor de 5.000 euro, Primăria Coteana ne-a spus că ne mai poate acorda un sprijin de aproximativ 4.000 euro.... Ce să vă spun, până la suma de care avem nevoie mai e cale lungă. Vom încerca, până la urmă, să obţinem măcar o amânare din partea clinicii, pentru că avem programare pe 22 mai, atunci ar trebui să începem“, a mai spus tatăl Georgianei.

Pentru că în primăvara trecută fata a suferit operaţia, urmată de terapie, Georgiana nu a putut susţine examenul de Evaluare Naţională. Cu media din gimnaziu a fost, în schimb, admisă la Colegiul Tehnic Metalurgic, la o clasă cu specializarea protecţia mediului. „Merge la şcoală, dar e greu, vă daţi seama, e totuşi un copil, are doar 16 ani. După operaţie a făcut diabet insipid, tumora i-a afectat vederea, i s-a îngustat mult câmpul vizual, acum vede numai în faţă, cu un singur ochi. Nu are voie să iasă la joacă, ne temem de eventuale accidente, pentru că starea de sănătate trebuie să fie bună pentru a putea începe terapia. E, oarecum, optimistă, credem noi, deşi de multe ori o găsim plângând în casă. Ne e greu“, a mai spus tatăl fetei.

„Aştept, practic, această comisie să ne dea recomandările “

Georgiana ar putea totuşi beneficia, teoretic, de tratament gratuit în străinătate prin intermediul Ministerului Sănătăţii, având în vedere că terapia cu protoni nu se realizează în România (sunt două posibilităţi de a beneficia de tratament în străinătate: prin CJAS, atunci când tratamentul se poate face şi în România, însă din anumite motive nu este disponibil într-un anumit interval de timp, cu formularul european pacientul putând ajunge în afară, şi prin DSP, în cazul în care respectivul tip de tratament nu se realizează în ţară). Drumul însă până la a fi aprobat dosarul pentru tratament în străinătate este, din păcate, o adevărată aventură. Comisiile din minister sunt neactualizate, astfel încât tatălui copilei i-a fost, practic, imposibil să se adreseze în primă fază comisiei regionale de la Craiova, neexistând persoane nominalizate. Este nevoie ca mai întâi această comisie să fie constituită, iar comisia să analizeze dosarul şi să propună trei clinici care fac protonoterapie. DSP Olt, unde va ajunge procesul verbal al comisiei regionale din Dolj, va contacta clinicile în vederea obţinerii ofertei de preţ şi va întocmi dosarul care merge spre aprobare la Ministerul Sănătăţii.

„Aştept, practic, această comisie de la Craiova să ne dea recomandările. În rest, avem toate documentele pregătite. Dacă nu se întâmplă nimic în câteva zile, voi face adresă oficială la Ministerul Sănătăţii. Oricum, eu i-am recomandat tatălui să se pregătească şi pentru alte cheltuieli, inclusiv pentru situaţia în care, poate, nu-i convine clinica nominalizată şi este dispus să suporte diferenţa de preţ pentru terapie la o altă clinică. Dincolo de faptul că poate fi nevoie de analize medicale suplimentare, care pot costa, de cheltuieli cu cazarea, poate va fi nevoie ca între şedinţe să se cazeze undeva“, a declarat directorul de programe din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Olt, medicul Ramona Lesnic.

Pentru cei care vor să o susţină pe Georgiana şi să-i ofere şansa tratamentului salvator, există două conturi, deschise pe numele mamei fetei, la Banca Transilvania-Slatina.

Titular: Selea Virgilia. LEI: RO4OBTRLRONCRTOOB8063902 EURO: Ro528TRLEURCRTOOB8063901