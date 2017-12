Hashim Memish, albanezul din familia stabilită în urmă cu peste 300 ani la Slatina: „Îmi iubesc oraşul, cum iubesc şi poporul român şi ţara asta“

„La mulţi ani români, la mulţi ani România, ne bucurăm şi suntem alături de fraţii noştri români!“, le-a transmis astăzi, de Ziua Naţională, Hashim Memish, reprezentantul celebrei familii de albanezi din Slatina. Tricolorul a fost arborat, aşa cum se întâmplă an de an, la gelateria albanezului din „oraşul vechi“, iar acesta este un gest pe care l-a moştenit de la părinţii săi.

„De la părinţi am moştenit asta, şi ei făceau la fel, indiferent de regim, nu li s-a interzis asta. M-am născut aici şi e o bucurie şi pentru noi. De aproximativ 300 de ani suntem aici. (...) Simt româneşte, sunt născut în România. Am fi putut să plecăm de-aici, şi n-am făcut-o. M-aş fi bucurat dacă vedeam la fiecare, măcar la fiecare bloc câte un steag, la toate magazinele... La fiecare să fie în dotare, şi acuma, dacă el are plăcere să pună steagul, să-l pună. Pentru mine înseamnă mult, dacă lipsesc aceste simboluri... Îmi iubesc oraşul, cum iubesc şi poporul român şi ţara asta“, a declarat Hashim Memish, care ne-a vorbit în continuare despre cum se sărbătorea Ziua Naţională cu zeci de ani în urmă, cum centrul vechi – locul tradiţional al defilărilor, a fost schimbat în timp, cum defilarea militarilor (în Slatina fiinţau patru regimente, spune slătineanul), era o sărbătoare aşteptată de comunitate...

Slătineanul stă cu gândul, deja, la marea aniversare de anul viitor, pe care o vede ca fiind un eveniment grandios. „O să vină sărbătorirea a 100 de ani. Şi nu ştiu cum să mă-mpart, să mă duc la Alba Iulia, sau să mă duc la Bucureşti“, a mărturisit slătineanul care cu ani în urmă a dobândit şi titlul de cetăţean de onoare al oraşului. Peste doar o lună, în ianuarie, şi oraşul lui de suflet, Slatina, va fi în sărbătoare, cei 650 ani de atestare documentară dorindu-şi să fie cu adevărat o bucurie pentru toţi concitadinii. „Mă gândesc că ar fi, poate, frumos să ne adune primăria şi pe noi, cetăţenii vechi, să povestim ce ne mai aducem aminte“, a mai spus reprezentantul vechiii familii de albanezi.

Pasionat fotograf, membru al Asociaţiei Fotografilor Profesionişti, Hashim Memish are regretul că nu a putut păstra o serie de fotografii realizate în Slatina, pentru motivul simplu că i s-a confiscat filmul, fiind suspectat că ar avea, de fapt, alte interese. „Mi s-a întâmplat o dată sau de două ori şi de atunci nu am mai încercat să fotografiez clădiri. E păcat, e mare păcat că astăzi nu mai avem imagini cu acele case vechi care au reprezentat ceva şi care nu mai sunt. Ar fi fost o posibilitate să rămână peste timp“, a mai spus slătineanul care a deprins pasionea pentru fotografie tot de la părinţi, de la tatăl său, primele fotografii, folosind aparatul pe care îl aveau în familie, înfăţişându-i pe membrii familiei, grădina casei etc. Parte din această avere sentimentală s-a dus de-a lungul nenumăratelor strămutări, familiei fiindu-i demolate mai multe proprietăţi, iar membrii acesteia fiind obligaţi să se mute de mai multe ori.

