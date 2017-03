De ce pică sute de candidaţi examenele de angajare pentru posturile din spitale: „Nu ştiu ABC-ul, efectiv“

Încercarea de la care a pornit totul s-a înregistrat în urmă cu un an, când candidaţii pe cele 50 de posturi de asistent medical, infirmier şi brancardier scoase la concurs în martie 2016 au fost puşi în faţa situaţiei de a da concurs supravegheat audio-video. Sistemul tip-grilă a fost şi el înlocuit cu subiectele de sinteză elaborate în dimineaţa concursului, iar urmarea a fost aceea că în sesiunea martie-aprilie s-a ocupat un singur post din cele 35 de asistent şi patru din cele 15 de infirmier, deşi au participat peste 100 de candidaţi pentru asistenţi şi aproape 70 pentru infirmier.

În iunie s-a revenit cu o nouă sesiune de concurs, după ce, la solicitarea sindicatului cadrelor medii, bibliografia „s-a periat“, concluzionându-se că este foarte vastă, cel puţin pentru cei interesaţi de posturile de infirmier, pentru care cerinţa de studii era şcoala generală.

Nici după acest moment lucrurile nu s-au îmbunătăţit cu mult. S-au anunţat 27 posturi de asistent, iar din cei 130 de înscrişi n-a promovat nici unul. S-au ocupat, în schimb, 7 posturi de infirmier din 10 scoase la concurs.

În octombrie 2016 a fost o nouă rundă de concurs, când, la o concurenţă de şase candidaţi pentru un post, din 8 posturi s-au ocupat doar jumătate.

Subiecte dinainte cunoscute, pentru sesiunea viitoare

În această perioadă se desfăşoară o altă sesiune de concurs, din nou cu zeci de posturi libere, de asistent medical debutant, asistent medical principal şi infirmier, şi candidaţi foarte puţini admişi (din 39 candidaţi, doi admişi după proba scrisă la posturile de asistent debutant).

„Promovabilitatea, pe toate sesiunile de concurs, a fost undeva la 20%. Este o problemă, însă nu ne dorim să scădem ştacheta foarte mult, pentru că suntem spital judeţean, ştiu unde vin. Ne-am gândit însă la altceva, pentru că la testul grilă, oricum am face, ar plana suspiciuni. Vom face 60 de subiecte, pe care le vom posta pe site-ul spitalului până la 1 aprilie, le vom da celor interesaţi o lună la dispoziţie să se pregătească şi reluăm concursul în mai“, a declarat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slatina, Elena Vişan.

„Nu ştiu ABC-ul, efectiv“

Nici reprezentanţii sindicatului cadrelor medii - care s-au plâns ani de zile de volumul foarte mare de lucru, argumentând cu faptul că asistenţii au zeci de zile libere de recuperat, că s-a trecut la două schimburi, tot din lipsă de personal, că s-au făcut permutări între secţii, şi problema tot nu s-a rezolvat – nu sunt mulţumiţi de seriozitatea candidaţilor. „Problema gravă este că vin total nepregătiţi, nu ştiu ABC-ul. Întrebată cum reacţionează dacă are în faţă un pacient î stop cardio-respirator, o candidată a răspuns că sună la 112. Cam ăsta e nivelul. Candidat la postul de asistent de laborator nu ştie pentru ce fel de analiză se foloseşte vacutainerul cu capac roşu, sau mov, lucruri elementare, nu au avut subiecte de tratat. E cumplit că şcolile postliceale înregistrează promovabilitate 100%, an de an, iar când vin la concurs...“, a declarat as. Mirela Vasile, vicepreşedinte al SANITAS Olt.

Părerile sunt, în schimb, împărţite în rândul candidaţilor. „Am lucrat ani de zile pe post de infirmier, am ştiut, e drept, din practică foarte multe lucruri, dar nu e imposibil de trecut un astfel de examen“, a declarat un fost infirmier, care a ocupat prin concurs un post de asistent medical. Cei care, însă, nu au reuşit să promoveze, deşi, cei mai mulţi, nu s-au mai adresat comisiei de concurs cu contestaţii, acuză alte interese. „Am înţeles cum merge, e pe bani, 5.000 euro şi mai mult“, a fost replica unui candidat declarat respins.

În aprilie, SJU Slatina va scoate din nou la concurs aproximativ 20 de posturi de asistent medical, tot atâtea de infirmier şi cinci de brancardier.