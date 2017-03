Cum a intermediat şpaga pentru Darius Vâlcov actualul secretar de stat din Ministerul Dezvoltării: „Am crezut că pot să-l protejez“

Cătălin Rotea, secretar de stat în ministerul condus de vicepremierul Sevil Shhaideh, a fost adus astăzi cu mandat, la termenul procesului în care fostul ministru al Finanţelor, Darius Vâlcov, este judecat la Tribunalul Olt pentru luare de mită (aproximativ 1 milion de euro, bani investiţi într-un hotel din centrul municipiului, bunuri din hotel fiind sub sechestru), după ce a lipsit la alte trei termene la care a fost convocat.

Şedinţa a început cu informarea că cererea de recuzare a judecătorului Otilia Chiriţă, depusă de o persoană „fără legătură cu cazul“, a fost respinsă. S-a luat apoi în discuţie amânarea solicitată de apărător, motivat de faptul că inculpatul Darius Vâlcov a trebuit să fie prezent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde de asemenea este judecat într-un alt dosar, tot pentru fapte de corupţie. Pentru că cei trei martori convocaţi s-au prezentat, judecătorul a luat decizia să fie audiaţi.

„Pentru o bună derulare a contractului cu CAO, ar fi bine să accepte să plătească un comision de 10%“

Primul audiat a fost Cătălin Rotea, care a relatat şi în faţa judecătorului cele declarate deja procurorilor DNA. „În august 2014 am discutat cu Vâlcov Darius în Slatina, în zona restaurantului Dolce Vita, despre faptul că trebuie să iau legătura cu Păduraru Sorin şi să-i transmit acestuia că pentru o bună derulare a contractului cu Compania de Apă Olt ar fi bine ca acesta să accepte să-i dea inculpatului un comision de 10% din valoarea contractului încheiat cu CAO pentru lucrări de canalizare. Ulterior am vorbit cu Păduraru, cu care aveam o relaţie de prietenie, ne cunoşteam de mici, nu-mi mai amintesc exact unde am avut discuţia, şi i-am transmis ceea ce m-a rugat Darius“, a povestit Rotea, precizând că la acel moment Darius Vâlcov era senator, iar el nu avea nicio funcţie (Rotea a devenit, luna următoare, în septembrie 2014, consilier în cadrul ministerului de Finanţe al celui devenit şi el, între timp, ministru).

„Mi-a confirmat că pot să-i transmit lui Darius că a acceptat. La ceva timp, câteva zile, m-am întâlnit cu Darius Vâlcov şi i-am spus că este de acord. Mi-a spus ca din acel moment să nu mai vorbim nimic despre această speţă şi să-l contactez pe Lucian Şulală.

La solicitarea lui Sorin Păduraru am luat legătura cu Lucian Şulală, în septembrie 2014. I-am spus acestuia să vină cu maşina acasă la Sorin Păduraru. Eu eram cu maşina mea. Şuşală Lucian a intrat cu maşina în curte şi Sorin Păduraru i-a pus în portbagaj o geantă de culoare închisă. Din discuţiile ulterioare am înţeles că era vorba de sume de bani care reprezentau parte din comisionul promis. Nu mi-a precizat despre ce sume este vorba“, a relatat secretarul de stat.



„Ne-am plimbat câteva minute, nu s-a derulat nicio discuţie“



După acea primă tranşă de bani, actualul secretar de stat, atunci director de cabinet al ministrului, a luat din nou legătura cu băieţii, prin februarie-martie 2015 (la scurt timp procurorii l-au ridicat pe ministru şi a început nebunia).



„M-am întâlnit cu Sorin Păduraru la City Hotel şi acesta mi-a spus să-l chem şi pe Şuşală. L-am contactat telefonic, ne-am întâlnit toţi trei în parcare, ne-am urcat în autoturismul lui Şuşală, eu în faţă şi Păduraru în spate. Nu s-a derulat nicio discuţie, ne-am plimbat câteva minute şi la plecare Sorin Păduraru a lăsat pe bancheta din spate o geantă, fără să precizeze ce e în ea. Nu am purtat nicio discuţie cu Păduraru şi nu ştiu ce era în ea“, a povestit secretarul de stat, răspunzând ulterior întrebărilor procurorului şi apărătorului inculpatului Darius Vâlcov şi menţionând că înainte de formularea denunţului la DNA s-a consultat cu Sorin Păduraru.

„Am hotărât că e bine să spunem adevărul“



În urma discuţiei cu Păduraru, Rotea s-a hotărât să le povestească procurorilor cele întâmplate (după ce ministrul Darius Vâlcov deja fusese plasat în arest). „Am discutat şi am hotărât că e bine să spunem adevărul“, şi-a motivat Rotea hotărârea. De ce însă, în denunţ nu l-a menţionat pe Darius Vâlcov, dar a făcut-o în declaraţia de martor pe care a dat-o o lună mai târziu, a vrut să ştie avocata Lui Vâlcov, iar Rotea a menţionat că „atunci am vrut să-l protejez pe Vâlcov, am crezut că pot să-l protejez“, precizând imediat „Am denunţat o faptă, nu o persoană!“. Nici faptul că Darius Vâlcov se afla deja în arest nu l-a Influenţat să formuleze denunţul, a mai răspuns Rotea unei alte întrebări.



„M-am întâlnit cu Prina pe raza localităţii Pleşoiu şi i-am dat plicul“



Următorul martor audiat a fost Alexandru Melinte, cel care a intermediat o altă şpagă, pe care Sorin Păduraru i-ar fi dat-o de data aceasta fostului primar Minel Prina. Faptele s-au petrecut „undeva în 2012, primăvara sau toamna. Sorin Păduraru m-a rugat să mă întâlnesc cu Cristian Păduraru, fratele său, şi să iau de la acesta un plic pe care să-l dau lui Minel Prina. Eu sunt prieten cu Minel Prina şi partener de afaceri cu Sorin Păduraru şi m-a rugat să-l duc eu pentru că eram prieteni. (...)L-am contactat pe Minel Prina şi am stabilit locul de întâlnire, pe raza localităţii Pleşoiu, judeţul Olt. (...) Nu ştiu ce era în plic, era un plic gen burduf “, a spus Melinte, precizând, la întrebarea avocatului ales al inculpatului, că „pe Darius Vâlcov nu-l cunoşteam personal la nivelul anului 2013 şi nici ulterior, n-am vorbit în niciun fel“. La intervenţia avocatului din oficiu Melinte a precizat, în schimb, că îl cunoştea pe Cătălin Rotea, „de vreo 15 ani, de când lucra la o firmă cu care eu aveam un contract“.



Tensiuni între apărătorul ales şi cel din oficiu



Întrebarea pusă de apărătorul din oficiu (numit în urmă cu patru termene, când toţi cei trei apărători ai lui Darius Vâlcov au lipsit, solicitând amânarea) „Pe cine mai cunoaşteţi din sală?“ a iritat-o pe avocata Lucia Furtună, care a vrut să ştie dacă „echipa e formată acum din apărătorii aleşi şi apărătorul din oficiu“, judecătoarea precizând că „va primi onorariu, nu poate primi onorariu fără să presteze nimic!“. Între cei doi apărători a urmat un schimb de replici tăioase şi la ieşirea din sala de judecată, avocatul din oficiu replicând ferm „nu mă supun regulilor dumneavoastră, respect deciziile judecătorului“.



Ultimul martor citat, Cristian Păduraru, fratele omului de afaceri Sorin Păduraru care a acceptat să plătească şpaga, a reluat, la rândul său, cele relatate în declaraţia de martor cu privire la momentul în care i-a înmânat lui Melinte, la sediul firmei, plicul cu bani care avea să ajungă la Prina, precizând că la sediu se afla şi fratel său. La întrebarea „De ce nu i-a dat plicul lui Melinte Sorin Păduraru?“, Cristian Păduraru n-a avut o altă explicaţie decât „aşa a fost să fie, ne aflam amândoi acolo şi i l-am dat eu“.

Păduraru a mai precizat că în plic era o parte din comisionul convenit, o tranşă de 300.000 lei, amănunt pe care îl ştie de la fratele său. De ce era nevoie de comision, a vrut să ştie procurorul, Cristian Păduraru menţionând: „Pentru că era posibil ca altfel să nu mai primim banii“.



Declaraţia lui Păduraru a încheiat şedinţa, stabilindu-se următorul termen la 26 aprilie 2017, când vor fi audiaţi alţi doi martori.