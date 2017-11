Crema de gălbenele, considerată în popor bună la toate, dar contestată de medicii dermatologi

Crema de gălbenele, foarte ieftină, însă deosebit de lăudată pentru efectele benefice în tratarea diverselor afecţiuni cutanate, este contestată de medicul dermatolog. Într-o discuţie despre cum pot fi tratate cu „leacuri băbeşti“ diversele afecţiuni de la nivelul pielii, medicul specialist dermatolog Cristina Tutunaru a atras atenţia asupra adevăratului pericol pe care îl reprezintă „banala“ cremă de gălbenele, altfel percepută drept leacul bun la toate.

„Singurul leac băbesc pe care îl accept şi ştiu că dă rezultate este rostopasca, în verucile vulgare. Aşa-zisa cremă de gălbenele, care vindecă orice, tot ce face este să dea reacţii alergice foarte frecvente. Dă o dermită de contact de toată frumuseţea. Şi mie îmi este ruşine să spun că am văzut-o recomandată chiar de medici. N-am avut niciodată un feedback pozitiv. În afară de dermite de contact, nu am văzut nimic bun“, a spus medicul, atrăgând atenţia asupra faptului că în anumite situaţii reacţiile pot fi foarte grave.

Este vorba de reacţia pe care aplicarea unui astfel de produs o poate da în cazul unei persoane cu status atopic, sensibilă, de altfel, în multe alte situaţii. Un alt pericol ar fi aplicarea cremei pe leziuni. „Este una să aplici pe o piele indemnă şi alta este să aplici pe o piele deja lezată, simplul eriem poate să fie agravat de această cremă“, atrage atenţia medicul.

Alte produse recomandate în diverse situaţii sunt tincturile de toate feluile, care, şi aceste, ne-ar putea aduce probleme. „Orice tinctură ai pune pe piele, cu siguranţă o să ardă. Merg pe ciuperci, în schimb, pe dermatofiţii, dar trebuie să aibă concentraţie foarte mare. Noi folosim alcool 70%, alcool iodo-salicilic. Cea mai uşoară metodă pentru pacienţi ar fi, însă, să apeleze întâi la medic pentru o consultaţie şi apoi să decidă ce fac“, a mai spus medicul, menţionând că produsele naturiste pot fi folosite, tot în urma recomandării specialiştilor, în schimb, sub alte forme: pastile, ceaiuri etc.

Adesea cremele de tot felul, şi din păcate şi foarte scumpe, care promit rezultate revoluţionare, se promovează intens în programele de teleshopping.

„Programele de teleshoping presupun că sunt pe gustul preferat al pensionarilor. Am văzut că produsele promovate sunt destul de scumpe şi vindecă tot. Mi-a prezentat, la un moment dat, un pacient prospectul unui astfel de produs. Nu cred că exista afecţiune dermatologică să nu fie vindecabilă de acea cremă“, a mai spus dr. Cristina Tutunaru, reamintind că o consulaţie la medicul specialist ne costă, adesea, mai puţin decât produsele achiziţionate astfel, unele, neatestate. În plus, vom fi scutiţi de eventuale complicaţi ale folosirii unor produse nepotrivite.