Consiliul Judeţean Olt a împărţit banii. Cine a tras lozul cel mare. Primar: „Ce înseamnă 500 de milioane, îi bei într-o seară! Poate că nu mai au nevoie de noi“

Şefii Consiliului Judeţean Olt au avut o misiune grea astăzi, la împărţirea sumelor primite pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii arieratelor, pentru rambursarea împrumuturilor contractate şi pentru susţinerea proiectelor de infrastructură. Cum PSD are peste peste 95 de primari, a fost foarte greu să-i mulţumească, deşi la începutul anului le-a cerut proiecte de buget cu nevoile reale. Cei mai mulţi au primit nici a 10-a parte din necesar, s-au plâns primarii, deşi, ca la fiecare împărţire, sunt şi „vedete“.

Oboga, răsfăţata judeţului

Banii din taxa pe valoare adăugată, în total 9,2 milioane, din care 252 mii pentru municipiile Slatina şi Caracal (câte 126 mii fiecare) şi 756 mii pentru cele şase oraşe (tot câte 126 mii fiecare), pentru comune nu s-au mai împărţit uniform, ci s-a ţinut cont, conform motivării proiectului adoptat de consilierii judeţeni joi, 23 martie 2017, de următoarele: veniturile proprii încasate la finele anului trecut, sumele repartizate de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice, volumul datoriilor acumulate din cheltuielile de funcţionare şi din investiţii, proiecte de interes naţional vizate, rata la împrumuturile contractate, programele de dezvoltare locală, nevoile de cofinanţare.

Ce a ieşit este în măsură să nemulţumească zeci de primari. Aceleaşi primării abonate la sume mult peste medie, de ani de zile, acuză aceştia, care nu-şi explică, totuşi, ei cu ce-au greşit.

Din taxa pe valoarea adăugată cel mai mult a luat Oboga – 269 mii lei, localitate urmată de Topana – 254, Băbiciu – 225 lei şi Milcov – 224. Interesant este faptul că primele două localităţi conduc şi top-ul repartizării sumelor din impozitul pe profit, cu sume mai mari.

Din cele 104 localităţi rurale, opt localităţi au primit din TVA sume peste 200 mii lei, alte 14 localităţi primind sume cuprinse între 100-200 mii lei. Cea mai mică sumă alocată a fost pentru Drăghiceni – 41 mii lei, însă comuna a mai primit şi din impozit (zeci de cumune cu sume mici din TVA n-au mai primit nimic din impozit).

Cinci comune, sume de cel puţin 300 mii lei din impozitul pe profit

Împărţirea banilor pare şi mai inechitabilă în ceea ce priveşte sumele din impozitul pe profit. Municipiile şi oraşele au primit fiecare câte 174 mii lei, iar cei 6,7 milioane lei rămaşi s-au împărţit, având teoretic la bază aceleaşi considerente enumerate la repartizarea cotelor defalcate din TVA, după o logică pe care foarte mulţi primari n-a înţeleg.

66 de primării n-au primit un leu, altele, însă, au pentru ce să mulţumească. Cea mai mare sumă a revenit, ca şi în primul caz, localităţii Oboga – 357 mii lei, urmată de Topana - 349 mii lei, Milcov şi Baldovineşti – câte 309 mii lei şi Ipoteşti – 300 mii lei. Alte 10 localităţi au primit între 200-299 mii lei (Bălteni, Călui, Dobreţu, Nicolae Titulescu, Oporelu, Optaşi Măgura, Sâmbureşti, Şopârliţa, Tătuleşti, Vădastra). Dobrun, o localitate deja celebră pentru norocul pe care-l are, de fiecare dată, la împărţirea fondurilor de la CJ Olt, a primit 163 mii lei din impozit şi 118 mii lei din TVA, cu mult peste alte zeci de localităţi.

„Am proiecte de co-finanţat pe mediu, mă-njură degeaba alţii“

Primarul comunei Oboga, Tudor Matei, pe care l-am surprins la volan, aşa că a motivat că nu poate sta mult de vorbă la telefon, a declarat că nu ştie exact cât a primit, dar că are în comună proiecte în derulare pentru care are nevoie de co-finanţare. „Am proiecte de canalizare pe fonduri de mediu, am nevoie de bani pentru cofinanţare. Dacă mă-njură colegii, mă-njură pe nedrept“, a spus primarul, precizând că necesarul este de 14,5 miliarde lei vechi (1,45 milioane lei, şi a primit în total 626 mii lei).

Alţi primari, în schimb, spun că au primit a zecea parte din cât au solicitat. „Se pare că am trecut în opoziţie fără să ştiu. Vă daţi seama că aveam nevoie de bani. Asta e, ne descurcăm, ce să fac! Până la rectificare mă mai descurc, dar dacă nici la rectificare ... Câte nu sunt de făcut!“, a comentat primarul comunei Deveselu, Ion Aliman, enumerând o grămadă de proiecte pentru care va trebui să se gândescă din ce surse le-ar putea finanţa, cei 50 mii fiind insuficienţi şi pentru funcţionare.

Mult mai supărat a părut, în schimb, primarul comunei Corbu, Constantin Dinuţ. „Ce să mai zic, am rămas şi eu aşa când am văzut despre ce sumă e vorba. Mi-au dat a zecea parte din ce-am cerut. Probabil că nu mai e nevoie de noi, nu mai e an cu alegeri. Ce-nseamă 500 de milioane, îi bei într-o seară! Ce-nseamnă pentru o comună 500 de milioane. Ne chemară mâine la o întâlnire, ce să ne mai spună după asta, nu ştiu. (...) Bine că mandatul ăsta ies la pensie şi... să se spele pe cap“, a comentat primarul, menţionând că de ani de zile se chinuie să prindă finanţare din fonduri europene pentru mai multe proiecte. „Pe unul mi l-au evaluat la 45 de puncte şi au spus că se dau bani de la 50, dar am văzut că de la Cluj au luat cu 33. De altul mi-au spus că e eligibil, dar că să aştept finanţarea până în 2024. Cam aşa stă treaba!“, a mai spus primarul, menţionând că din bugetul propriu nu poate strânge mai mult de 600 mii lei tot anul, iar necesităţile sunt mult mai mari.

„Nu va fi localitate care să primească sub 10 miliarde lei vechi“

Preşedintele Consiliului Judeţean Olt consideră, în schimb, că repartizarea a fost echilibrată. „Noi n-am ţinut cont doar de plata datoriilor, am ţinut cont şi de proiecte şi, în general, aşa cum aţi văzut, în consiliu a fost consens pe acest proiect. Consider că am reuşit o împărţire echilibrată astfel încât unii să reuşească să-şi plătească datoriile, cei care au făcut, dar să se poată face şi investiţii. Nu va fi localitate în judeţul Olt – banii de la venituri proprii, sume care le primesc direct de la finanţe şi plus sume de la Consiliul Judeţean- , nu va fi localitate care să primească sub 10 miliarde de lei vechi“, a declarat preşedintele CJ Olt, Marius Oprescu.