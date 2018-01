Condiţii de coşmar în două morgi din Olt. Medic legist: „Curge sângele pe noi, dar eu sunt singurul care spune asta“

Deşi a trecut vremea în care medicii de medicină legală erau obligaţi să efectueze necropsiile chiar în gospodăria victimelor, pe mese obişnuite, în două morgi din Olt condiţiile sunt în continuare departe de decenţă.

Miercuri, 11 anuarie 2018, la Corabia, canalizarea din camera în care se execută autopsiile a refulat din nou. Este aceeaşi morgă închisă temporar în urmă cu doi ani, medicii legişti refuzând, la acel moment, să mai lucreze din cauza temperaturilor de sub zero grade. Tot aici, un grup sanitar insalubru folosit de acelaşi personal a fost închis în urma imaginilor care au apărut în presă, iar astăzi medicii şi asistenţii caută disperaţi o toaletă în caz de nevoie, pentru că nu li s-a dat altă variantă.





Ţevile de scurgere de la morga din Corabia s-au înfundat din nou

„Apa nu se scurge. Au venit instalatorii să repare, evident că nu le-am permis atunci, începusem autopsia, dar nu înţeleg de ce nu se rezolvă treburile astea odată. La Caracal, la fel, de patru-cinci ani am tot făcut solicitări să ni se asigure condiţii. Acolo mesele de autopsie nu au margini şi când spălăm, tot sângele se scurge pe noi. Este de coşmar, dar eu sunt singurul care spune toate lucrurile astea, deşi toţi ne confruntăm cu aceeaşi problemă. Nu sunt singurul deranjat, la Corabia spaţiul este atât de mic încât poliţiştii care vin să-şi facă şi ei fotografiile trec în dungă, stau cu picioarele în apă cu sânge... Chiar dacă sunt singurul care spune, nu tac, pentru că nu mi se pare normal ce se întâmplă“ , a declarat medicul legist Sorin Lesnic.

„Avem morga în planul de investiţii“

Medicii Serviciului Judeţean de Medicină Legală efectuau, cu ani în urmă, necropsii în alte două spaţii din judeţ. „Făceam la Drăgăneşti-Olt şi la Balş. La Drăgăneşti s-a prăbuşit clădirea, altfel poate mai făceam şi astăzi, iar la Balş am renunţat, treptat. Acolo era un frigider care curenta, adus de pe la ajutoare, riscam oricând să ne electrocutăm“, a mai menţionat dr. Lesnic. Singura morgă în care condiţiile sunt normale este cea din Slatina, modernizată în urmă cu trei ani.

Deşi la Corabia spitalul în curtea căruia funcţionează morga este doar gazdă, managerul unităţii spitaliceşti, Cristian Filip, a declarat că a făcut şi face în continuare eforturi să creeze condiţii medicilor legişti, pentru că acea morgă deserveşte toată zona, adică o populaţie de peste 6o.000 locuitori.

„S-a-nfundat canalizarea, se mai înfundă. Oamenii erau pregătiţi s-o desfunde, şi i-am zis domnului doctor să-i lase s-o desfunde. Clădirile de la noi de la spital sunt foarte-foarte vechi, de vreo 50 de ani.

Asta e, la o instituţie publică locală să faci o altă clădire nu e aşa de simplu. Morga aceasta deserveşte toată zona. Cine să investească ? Consiliul local Corabia, sau consiliul local Obârşia, că de acolo era cazul de ieri, sau... Noi, spitalul, nu încasăm niciun ban de pe urma acestei activităţi, dar facem tot ce putem, aşa cum putem, cu mijloacele noastre, pentru că este important să fie. 99% sunt oameni nevoiaşi, oameni săraci, oameni pe care îi găsesc morţi în casă. Cei de ieri sunt oameni care n-au un milion să le dea celor care-l îmbălsămează, îl spală, îl îmbracă, n-au banii ăştia. Am discutat şi cu preotul – îl înmormântează fără niciun ban, primăria îi ia haine... Din calculele mele, ce mai sunt acum, sunt 60.000 oameni în zonă, şi nu putem să trimitem oamenii ăia să-şi ia mortul de la Caracal. Vorbim de o clădire anexă, conductele vin pe sub pământ, dar... Acum am făcut o procedură de lucru, în care scrie clar ce să facă oamenii de aici, să se verifice în fiecare zi“, a declarat managerul Spitalului Orăşenesc Corabia, Cristian Filip.

La Caracal, pe de altă parte, ar urma să se investească în modernizarea spaţiului chiar în acest an. „Avem în planul de investiţii acest obiectiv, pentru acest an“, a declarat managerul Spitalului Municipal Caracal, dr. Daniela Buiculescu.

CITIŢI ŞI:



Medicii legişti care refuză să mai facă autopsii: „Nu se mai putea lucra în asemenea condiţii“