Cât vor plăti slătinenii să-şi recupereze rablele. Pentru autoturismele parcate neregulamentar taxele vor fi mai mari

Două proiecte de regulament care vizează autovehiculele abandonate pe domeniul public şi autovehiculele parcate neregulamentar în municipiul Slatina au fost publicate vineri, 3 noiembrie, pe site-ul Primăriei Slatina şi se află în procedură de transparenţă decizională, pentru 10 zile calendaristice. Cele două documente expun condiţiile în care municipalitatea va putea ridica de pe domeniul public maşinile care zac de ani de zile, dar şi autovehiculele parcate cu încălcarea legii.

Procedura de declarare a unui autovehicul „fără stăpân“ nu este deloc simplă şi presupune parcurgerea unor etape relativ de durată. Mai întâi se lasă o somaţie pe caroserie, timp de 10 zile, proprietarul fiind avertizat să-şi ridice autovehiculul, după care se revine şi se constată dacă autovehiculul abandonat a fost sau nu ridicat, următorul pas fiind transmiterea unui astfel de document, proprietarului, la adresa din documentul de identitate, cu confirmare de primire. Dacă nici în următoarele cinci zile proprietarul nu se conformează somaţiei, prin dispoziţie a primarului vehiculul se declară abandonat, se ridică şi se depozitează în locul special amenajat, intrând de drept în proprietatea privată a municipiului. Se realizează fotografii, se procedează la ridicarea autovehiculului cu martori, se anunţă poliţia rutieră etc. Decizia se transmite proprietarului, care poate acţiona în contencios administrativ actul emis de primar. Dacă proprietarul nu-şi exercită acest drept, sau dacă judecătorul nu-i dă câştig de cauză, municipalitatea poate valorifica vehiculul abandonat.

Tarife pentru recuperare, dar şi taxele la zi

Pentru recuperarea zecilor de autovehicule abandonate în Slatina care ar putea fi ridicate, după intrarea în vigoare a acestui regulament, se instituie şi taxe de ridicare, transport şi depozitare. Astfel, un proprietar dispus să-şi aducă acasă rabla (până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti sau până la valorificarea autovehiculului) va plăti 200 lei dacă se adresează Serviciului Public de Străzi şi Iluminat Public în 24 de ore, sau o sumă reprezentând cei 200 lei plus 50 lei pentru fiecare zi peste acest termen, plus o amendă în baza Legii nr. 421/2002. În plus, pentru recuperare, proprietarul care nu a pierdut acest drept trebuie să facă dovada plăţii taxelor la bugetul local care vizează bunul respectiv. Regulamentul supus transparenţei îl puteţi vedea AICI.

Tarifele care vor fi percepute, cel mai probabil de la 1 ianuarie 2018, de data aceasta pentru recuperarea maşinilor ridicate din locuri în care sunt parcate neregulamentar, sunt mult mai mari decât cele pentru recuperarea maşinilor abandonate. Astfel, proprietarul care se adresează municipalităţii pentru a-şi ridica maşina în cel mult 48 ore va plăti 350 lei dacă este persoană fizică şi 700 lei dacă maşina este înregistrată pe firmă. Pentru fiecare zi de întârziere se percepe o taxă suplimentară de 50 lei, valoarea maximă care poate fi percepută până când prorpietarul îşi recuperează maşina fiind de 700 lei (persoana fizică), respectiv 1.400 lei (persoanele juridice). Proiectul în care sunt propuse aceste taxe este disponibil AICI.