Cancerul genital la bărbaţi, o realitate care dărâmă mituri. Medic: „La ei problema este că sunt asimptomatici mult timp“

Statisticile şi medicii spun că o persoană activă sexual din două va dezvolta, la un moment dat, infecţia cu Human Papilloma Virus (HPV). Din zecile de tulpini ale HPV, opt ar fi preponderent vinovate de apariţia cancerului genital, dar nu numai (mai apar cancerele din zona oro-faringiană), iar din acestea opt, trei au incidenţa cea mai mare (16, 18 şi 45). Cancerul de col uterin face cele mai multe victime, România ocupând, de altfel, locul I în Europa la mortalitatea cauzată de cancerul de col uterin, însă aspectul asupra căruia nu se pune accent este acela că şi partenerul acestor femei are HPV, ca şi mulţi alţi bărbaţi.

Şi astăzi mai există mitul că bărbaţii sunt doar purtători ai HPV şi că nu pot dezvolta cancer, însă realitatea din cabinetele medicilor ne contrazice.

„Au început să apară, din cauza HPV-ului, şi cancere genitale la bărbaţi. Ştiu personal două sau trei cazuri. Se dezvoltă fără semne şi de aceea mult timp a fost discutabil aspectul - să fie sau nu şi bărbaţii vaccinaţi. Ar fi foarte bine să fie şi ei vaccinaţi, de ce numai femeia? Se reduce riscul de transmitere, şi mai ales la persoane care au aceste concepţii, cu lipsă de protecţie la contactul sexual. (...) Ei au această atitudine negativă nu numai privind activitatea sau sănătatea sexuală, ci toată sănătatea lor – «nu mă duc, nu vreau să văd medici, nu vreau să văd spital»“, a explicat medicul Doina Deaconu, medic primar cu competenţe în planning familial.

Infecţia cu HPV încă este privită cu lejeritate, deşi tulpinile agresive ale virusului determină multe tipuri de cancer. Incidenţa este mult mai mare în cazul femeilor, însă faptul că şi bărbatul poate dezvolta, la un moment dat, cancer în zona aparatului genital ar trebui să ne schimbe atitudinea, recomandă medicii.

„Cazurile acestea le-am aflat paralel. Ei nu s-au prezentat aici, ei s-au dus în alte oraşe. S-a dus şi partenera, li s-au făcut investigaţii, vă daţi seama, un astfel de cancer..., se face o biopsie, se fac şi alte investigaţii.



Să ştiţi că bărbatul care, să zicem, are un contact sexual cu o femeie care are HPV devine purtător de HPV şi va transmite această infecţie la toate femeile cu care va avea ulterior contact. Ca şi femeia respectivă, care dacă va lărgi cercul... Aşa se transmite. La bărbaţi, când apare o leziune de genul ăsta, e deja tardiv. Când tratăm femeia, ştiind că este un virus, recomandăm o medicaţie antivirală, care creşte imunitatea, şi automat tratăm şi partenerul“, a oferit medicul lămuriri suplimentare.

Vaccinul de care ar putea beneficia şi bărbaţii

Sunt ani buni de când în România s-a ratat campania de vaccinare anti-HPV în rândul fetelor de clasa a IV-a, din cauza proastei informări, consideră medicii. Cert este că împotriva HPV ne putem apăra şi că deja sunt suficiente opinii care vorbesc de necesitatea vaccinării şi în rândul băieţilor, cea mai eficientă fiind vaccinarea înainte de debutul vieţii sexuale.

Dacă femeile ajung mai des în cabinetele medicilor ginecologi, din păcate bărbaţii iau atitudine adesea constrânşi de situaţie. „Bărbaţii îşi fac investigaţii, secreţie uretrală, puncţie sau biopsie a leziunii respective, când apare. Dar cel mai bine este, atunci când ai un cuplu, aici vin femeile, şi ea este HPV pozitivă, automat dai tratament antiviral şi soţului. Pentru că nu ai cum să concepi că el nu este purtător de aşa ceva, dar...



Dacă eu am un partener şi eu am HPV, normal că şi el are, dar la ei problema este că sunt asimptomatici mult timp. Şi câţi or fi. Pe cei care au ajuns la medic i-a îngrozit leziunea în sine, aşa au ajuns. Şi mai este sentimentul de ruşine şi pudoare. O femeie este mai conştientă, a perceput acest lucru şi a reuşit să treacă această barieră, cu toate că, sincer vorbind, este şi greu să treci peste ea, nu s-a făcut nicio educaţie susţinută, dar am văzut că femeile au început să-şi cunoască interesul, să considere că este foarte importantă sănătatea. Este îngrijorătoare incidenţa cancerului genital, de toate felurile, nu numai de col. De ovar, care devine simptomatic tardiv, de corp uterin. Cel mai cel este însă cel de col uterin.



Există vaccin, l-am avut în mână, l-am avut gratis, nu l-am făcut. L-am făcut noi după aceea, la finalul campaniei, prin cabinetele de planning, la anumite femei investigate şi cărora li s-a recomandat, dar atunci acel vaccin era foarte bine dacă se administra. Nu s-a făcut informarea corectă“, a conchis medicul Doina Deaconu.