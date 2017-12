Biserică pusă sub sechestru pentru neplata impozitelor

Clădirea transformată în locaş de cult este o fostă hală de producţie a unei întreprinderi de confecţii din apropierea centrului istoric al Sibiului. Reprezentanţii Bisericii Biruinţa au cumpărat clădirea la finele lui 2012, au reabilitat-o în interior şi exterior, iar în 21 decembrie 2014 aici a avut loc primul serviciu religios.

La începutul acestei săptămâni, Direcţia Fiscală din cadrul Primăriei Sibiu a publicat un anunţ prin care face publicitate pentru procesul verbal de sechestru asupra clădirii în discuţie. „S-a ajuns la aproximativ 150.000 de lei, cu tot cu penalităţi. Plus că ne-au mai luat din conturi e două ori tot ceea ce am avut. Deci este jaf, într-o ţară în care se dau o grămadă de bani pentru construirea de biserici şi de catedrale şi alte lucruri. Se poate trece la prigoană religioasă pentru cultele care sunt minoritare, altele decât cel ortodox“, spune pastorul bisericii, Teodor Dobrin. Biserica Biruinţa din Sibiu are 250 de membri adulţi, cărora li se alătură şi copii.

În clădirea Bisericii Biruinţa din Sibiu primul serviciu religios a avut loc acum trei ani FOTO Facebook / Biserica Birunţa

Potrivit pastorului, datoriile către bugetul local al Sibiului s-au acumulat ca urmare a faptului că funcţionarii aceleiaşi instituţii nu au aprobat schimbarea de destinaţie a clădirii, din hală de producţie în lăcaş de cult. „Eu ştiam că proprietar eşti atunci când ai cumpărat şi proprietatea este scutită din moment ce faci acte de cult în cadrul bisericii. Ei ştiu foarte bine că noi nu desfăşurăm activităţi economice, ci numai acte de cult. Avem autorizaţie de funcţionare de la Cultul creştin după Evanghelie din Bucureşti, cult autorizat în România. Şi, totuşi, nu ne scutesc de impozit. Le trebuie bani“, declară pastorul Bisericii Biruinţa.

Credinţă şi birocraţie

Dosarul schimbării de destinaţie nu este finalizat, potrivit aceleiaşi surse, din cauza lipsei avizului de securitate la incendii. „Demersurile la ISU au început de doi ani, pentru că nici noi nu am ştiut iniţial cum trebuie procedat. Am făcut cererea de scutire de taxe şi impozite, dintotdeauna am ştiut că bisericile sunt scutite de impozit. În cazul nostru, nu am fost scutiţi pe clădire, ci numai pe teren. Ce ciudat, nu vi se pare ciudat? La teren automat s-a făcut schimbarea de destinaţie, dar la clădire, nu. Nu e ciudat?“, se întreabă pastorul.

El susţine că a discutat şi cu factori de decizie din cadrul Primăriei Sibiu despre această situaţie, fără succes însă, şi că reprezentanţi ai Direcţiei Fiscale au fost şi pe teren pentru a verifica situaţia. „Suntem dezamăgiţi de administraţia fiscală de la Sibiu, care nu poate reglementa o problemă, drept şi cinstit. Au fost şi pe teren, le-am arătat şi acte şi au putut vedea că peste se fac doar activităţi de cult. Cu toate acestea, nu ne dau scutire de impozit. Nu e o filozofie, mă mir că pentru ei este atât de greu să facă dreptate şi să îşi asume acest lucru. Pentru că oriunde în lumea aceasta nimeni nu îi judecă dacă vor face o dreptate. Nu ştiu de ce le este frică, pentru că interpretează legea diferit, deoarece dacă mergi în ţara aceasta multe, multe biserici nu au aviz ISU şi funcţionează şi sunt scutite de impozit. Nu mai vorbesc de lumânările din Biserica ortodoxă. Noi nu aprindem nicio lumânare în afară de becurile cu neon“, mai declară pastorul.

„Ei spun că trebuie să schimb destinaţia, dar aceasta practic este realizată, în paralel desfăşurându-se un întreg proces birocratic. Biserica este scutită de impozit, nu schimbarea de destinaţie este scutită de impozit. Este problema lor că fac un rău atât de mare în timp ce în ţară se dau atâţia bani pentru construirea de biserici“, pastorul Teodor Dobrin

Au pierdut şi în instanţă, la recurs

Reprezentanţii Bisericii au cerut în instanţă anularea datoriilor calculate de către reprezentanţii Primăriei Sibiu, iar în primăvara acestui an, Tribunalul Sibiu a anulat decizia de impunere emisă de Direcţia Fiscală locală. „Exonerează reclamanta de plata impozitului stabilit prin această decizie“, a mai decis Tribunalul Sibiu. Hotărârea a fost atacată cu recurs la Curtea de Apel Alba Iulia care a casat decizia de la Sibiu şi a respins ca nefondată acţiunea Bisericii Creştine după Evanghelie „Biruinţa“. „Am discutat cu jurişti de la Primăriei, au dat doar din colţ în colţ, nu le trebuie decât bani. Am dat şi în judecată Primăria, dar nici în Justiţie nu s-a făcut dreptate, pentru că nu au mai întâlnit asemenea cazuri. Păi, rezolvă problema. Doar că trebuie curaj să rezolvi o problemă potrivit adevărului“, mai spune pastorul.

El spune că urmează să aibă loc o întâlnire a conducerii Bisericii pentru a stabili următorii paşi, având în vedere iminenţa unui proces de executare silită a bunului pus sub sechestru. „Adevărul“ a solicitat un punct de vedere şi reprezentanţilor Primăriei municipiului Sibiu, dar până la publicarea acestui material nu a fost formulat niciun răspuns.