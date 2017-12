De veghe, peste noapte, la sediul PSD. „Chiar şi când clipim vă vedem“

Împreună cu un grup de cunoscuţi, Ciprian Ciocan a ales să îşi ia liber de la serviciu în primele două zile ale acestei săptămâni pentru a protesta împotriva modificărilor aduse legilor justiţiei. Preşedinte al Fundaţiei Comunităţii – cea care organizează anual Maratonul Sibiului, cu mii de oameni participanţi – Ciprian Ciocan este printre cei care a participat la majoritatea protestelor de până acum. „Ne-am hotărât că trebuie să facem ceva, dar nu tot ca până acum. Am protestat în faţa magazinului Dumbrava, cu marşuri până pe Mihai Viteazul (bulevardul din cel mai mare cartier al Sibiului – n.r.), se pare că nu au avut niciun impact. Am zis să venim aici, să creăm un spaţiu de dezbatere, căci am pornit şi cu ideea aceasta de a crea un fel de Agora“, spune Ciprian Ciocan.

Prin urmare, fără să anunţe nimic public, luni la prânz, Ciprian Ciocan şi alţi aproximativ 30 de tineri s-au aliniat pe mai multe rânduri într-o laterală a sediului PSD Sibiu din centrul istoric al oraşului şi şi-au aprins lanternele telefoanelor în cadrul unui flash-mob tăcut. Oamenilor le-a plăcut ideea, iar până seara la 08:00, peste 100 de sibieni vegheau deja laolaltă sediul de partid social-democrat.

Mobilizarea

De la o firmă din apropiere, un reprezentat a venit cu un prelungitor să întrebe dacă nu e nevoie de curent electric. Au apărut apoi lămpi, scaune, o masă, cafea şi ceaiuri aduse de cei care veneau din Târgul de Crăciun, prăjituri. Altcineva a adus un banner cu mesajul ”vă vedem”, iar de pe un laptop, cu ajutorul unui proiector, pe sediul PSD a apărut acelaşi mesaj.

Protestul a primit denumirea de ”sit-in”, iar pe Facebook a fost popularizat prin intermediul paginii „Vă vedem din Sibiu”. „Pe la unu noaptea am primit un apel cu sunet de la o persoană din Irlanda, care a spus că ne susţine şi că îi pare rău că nu e aici. A fost chiar emoţionant. Există o senzaţie mişto de comunitate, păcat că nu e văzută şi de guvernanţi. Adică, par că nu ascultă nimic“, mai spune Ciprian Ciocan.

Pe câteva bucăţi mari de hârtie cartonată, trecătorii au început să scrie mesaje pentru parlamentari. De la „Să vă pupe porcul“, la „Ignoranţa noastră e puterea lor“ sau „Chiar şi când clipim vă vedem“.

„E un protest alternativ, despre acea categorie din populaţie care îşi doreşte un stat de drept, o separaţie a puterilor în stat, o justiţie corectă şi independentă de sistemul politic şi e vorba despre principii. Nimeni nu a ieşit aici pentru codul fiscal, salarii sau alte lucruri de genul acesta“, Ciprian Ciocan

Împărţirea pe ture

Peste noapte, cei ieşiţi să picheteze sediul de partid au început să se schimbe între ei. Alexandru este din „tura” de la ora 06:00. „E ultima formă de protest paşnic pe care o mai putem duce până la capăt. Văd că altfel nu mai ţine. Dacă pichetăm sediul PSD, poate o să înţeleagă mesajul nostru. Procesul legislativ e lung, iar dacă tot ne-am înhăitat, primele ture de stat în stradă sunt mai grele. Mai apoi te obişnuieşti. Nu e chiar uşor de stat pe frigul acesta, mai ales peste noapte“, spune tânărul IT-ist.

Tot din IT e şi Cătălin, care a ales să îşi împartă programul de lucru tot în ture, astfel încât să participe la noul protest. „Prin rotaţie e o idee foarte bună. Ne facem treaba cum putem pe la serviciu, am renunţat la anumite lucruri. Nu suntem, după cum zic unii, fără serviciu. Dacă ei fac lucrurile ca hoţii, noaptea, trebuie să stăm şi noi precum gardienii, să îi păzim. Când cei de la PSD Sibiu ne-au văzut şi au tras perdelele a însemnat că nu vor niciun fel de dialog sau poate că le e frică sau poate că îi deranjăm. Vrem să le arătăm că ne interesează ce porcării vor să facă“, rezistă, înfofolit, Cătălin. Protestează pentru că, spune el, vede exemplul Poloniei. „Din ce am citit, Polonia e cu doi-tei paşi înaintea a ceea ce vrea să facă PSD acum. Polonezii sunt foarte aproape de deraiere, dacă nu cumva deja au deraiat“, crede tânărul sibian.

Coincidenţa buldoexcavatorului

Cei care au stat şi ziua şi noaptea în faţa sediului PSD nu au speră că vreun reprezentat al partidului va veni să stea de vorbă cu ei. Dar spun că speră să fie înţeleşi că protestul lor este pentru un proces normal de adoptare a modificărilor legilor justiţiei, în condiţiile în care acestea sunt contestate de instituţii precum CSM, fiind trimise semnale şi din partea unor organisme din afara ţării, precum Comisia Europeană, Departamentul de Stat al SUA sau unele ambasade. „Şi dacă vor să facă nişte modificări pe aceste legi, să treacă printr-un proces normal de adoptare, fiindcă nu este nicio urgenţă care să justifice procesul prin care au încercat acum să le adopte. Totul se întâmplă într-un fals sentiment de urgenţă. Că există amendamente justificate nu a negat nimeni, dar asta nu înseamnă să bagi - ca un fel de cal troian - un pachet de modificări cel puţin discutabile amestecate cu lucruri bune“, adaugă Ciprian Ciocan.





Pentru ora 12:00 a zilei de marţi el a propus un nou flash-mob, la care să se adune cât mai mulţi sibieni în faţa sediului PSD. Mai apoi, mişcarea botezată ”sit-in” depinde şi de ceea ce se întâmplă în restul ţării. „Nu a fost un protest organizat, nici nu l-am anunţat, am venit pur şi simplu. Dacă va continua? Depinde mult şi ce se va întâmpla în alte localităţi, dacă un astfel de protest va fi adoptat şi în restul ţării, căci noi asta am încercat să creăm. Să adunăm, oarecum, laolaltă toată neliniştea aceasta şi să nu lăsăm să treacă acest moment fără să reuşim să ne spunem punctul de vedere pentru a fi luat în considerare“, adaugă Ciprian Ciocan.

Marţi dimineaţa, într-o laterală a sediului PSD Sibiu, mai erau sub 20 de tineri. În jurul orei zece, chiar între ei şi sediul PSD a fost proptit un buldo-excavator, care a început să râcâie maidanul pentru o lucrare al cărei beneficiar este Primăria Sibiu.