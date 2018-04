Sătmărenii se plâng că sunt invadaţi de căpuşe - îngroaşă rândurile la urgenţe

Căpuşele sunt o problemă în această perioadă, în toate zonele din municipiul Satu Mare. Dacă până nu de mult eram obişnuiţi cu prezenţa căpuşelor în zonele pe unde trec turmele de oi, se pare că acum căpuşele au fost purtate de vânt în tot oraşul, fiind chiar o invazie a acestor gâze dăunătoare oamenilor şi animalelor.

O femeie s-a plâns de faptul că fetiţa ei a fost muşcată de o căpuşă în zona gâtului după o banală plimbare de câţiva zeci de metri, până la magazin, pe trotuar.

„În data de 14 aprilie am mers cu fica mea la magazin în Cartierul Solidarităţii . (Am mers doar până la magazin şi înapoi , nu am mers nici prin iarbă nici prin parc) La întoarcere mi-a spus că a piscat-o ceva după gât , când mă uit :capusa . Fugim la urgenţă acolo în 10 minute suntem gata cu tot cu primirea şi scoaterea ei (la urgenţă am mai descoperit o capusa pe soseta fetei, era cu sandale şi sosete sub) . De acolo ne-au trimis la Spitalul de boli infecţioase unde ne-au luat în evidenţă şi mi-a spus doamna doctor să o ţin 4 săptămâni sub observaţie” afirmă doamna Gabriela.

Nu este primul caz de copil muşcat de căpuşe, lumea fiind tot mai indignată de faptul că municipalitatea nu anunţă nici o acţiune de stropire în acest sens, care să reducă numărul de căpuşe.