Niciun vinovat pentru crima de pe malul Someşului. O actriţă a fost ucisă, violată şi abandonată în centrul oraşului

În judeţul Satu Mare au avut loc nouă crime cu autor necunoscut. „Cel mai vechi dintre ele este din anul 1997. La data de 5 martie 1997, R.T. din Carei, judeţul Satu Mare, a fost găsit decedat în urma unui politraumatism cranio-facial produs prin loviri repetate cu un corp dur. Cel mai recent caz este din 2016, disjuns din cauza privind omorul săvârşit asupra numitei N.I., din localitatea Micula“, se arată într-o informare a Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare.

Printre cele nouă crime nerezolvate se numără şi una care s-a petrecut în anul 2014. Mai exact, pe data de 11 noiembrie 2014 s-a făcut publică descoperirea, pe digul râului Someş, a trupului neînsufleţit al unei actriţe al Teatrului de Nord, Gabriela Dorgai (41 de ani), ucisă şi apoi violată. Fapta s-a petrecut la doar câteva sute de metri de primăria municipiului Satu Mare, Casa de Cultură şi Palatul Administrativ, într-o zonă de tranzit. Femeia ieşise de la premiera unei piese de teatru jucate de colegii ei şi se îndrepta spre casă, un drum pe care îl făcea adesea tot pe jos. În urma cercetărilor a rezultat că victima a fost abordată de persoana care i-a luat zilele într-o zonă în care becul de pe stâlpul de iluminat lipseşte.

Cine a descoperit cadravrul

Trupul actriţei a fost găsit după ce o tânără care se plimba pe dig a văzut o geantă la baza acestuia. Ingrid Doboş, tânăra în cauză, a dus geanta acasă, ca mai apoi bunica ei să revină la locul descoperirii şi să găsească trupul actriţei. „Am dus geanta până acasă, ca să văd ce este în ea. Apoi am venit înapoi cu bunica, să vedem, că am văzut ceva pantaloni. Bunica s-a dus mai încolo şi acolo era femeia dezbrăcată. Iar apoi, imediat, am anunţat Poliţia“, afirmă Ingrid Doboş

Descoperirea a avut loc după orele amiezii, iar Poliţia s-a mobilizat cu greu: primii veniţi la locul crimei au fost cei de la Poliţia Locală, ca mai apoi, la sesizarea lor, să apară şi cei de la Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ). În tot acest timp lumea se plimba nestingherită în perimetrul crimei şi chiar putea cobor] digul până aproape de cadavru.

O scenă de film de groază

Imaginile descrise de batrâna care a sunat la Poliţie sunt terifiante. Aceasta afirmă că trupul actriţei era intins pe iarbă, dezbrăcată de la brâu în jos şi fără o cizmă într-un picior. Mai apoi anchetatorii au confirmat spusele femeii, afirmând că fosta actriţă a fost întâi ucisă şi apoi violată de cel care i-a luat zilele. În geanta actriţei s-a găsit o sumă considerabilă de bani, atât lei, cât şi euro. Nici bijuteriile femeii nu fuseseră furate.

În peste doi ani de zile de la momentul crimei s-au interogat sute de persoane şi s-au preluat cam tot atâtea probe ADN. Anchetatorii au refuzat constant să dea mai multe informaţii cu privire la stadiul anchetei, invocând de câteva ori că sunt la distanţă de câteva zile de a-l aresta pe criminal şi nu pot face mai multe dezvăluiri pentru a nu-l alunga.

„Dosarul privind omorul comis în data de 09.11.2014 asupra numitei Vekony Gabriela Ileana se află în curs de cercetare la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare. Suntem convinşi că obiectul acestei cauze îl formează o infracţiune care reprezintă un grad de pericol social ridicat, astfel că se justifică interesul pe care îl manifestaţi faţă de anumite aspecte, şi anume: câte probe ADN au fost prelevate, de la câte persoane, câte persoane au fost audiate şi câţi suspecţi există în acest moment. Însă, raportat la caracterul urmăririi penale, mai ales la scopul acesteia, respectiv identificarea şi prinderea autorului, răspunsul detaliat la aceste întrebări nu ar face decât să pună în pericol ancheta care se află în curs de desfăşurare. Ceea ce însă vă putem comunica în această fază procesuală este faptul că procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Satu Mare au dispus efectuarea unor activităţi specifice care sperăm că vor conduce la identificarea autorului infracţiunii de omor“, acesta este răspunsul pe care cei de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Satu Mare l-au oferit jurnaliştilor „Adevărul“.

Victima Gabriela Dorgai avea 41 de ani FOTO: ADRIAN CARABA

Ce spune psihiatrul

Gabriela Dorgai a lăsat în urmă un copil, o fetiţă care la data crimei era minoră. Aceasta locuia cu tatăl ei, adulţii fiind despărţiţi de ceva vreme în momentul în care s-a produs crima. „Nu vreau să vorbesc despre acest subiect. Eu nu mai sper că va fi prins criminalul. De fapt nu am sperat de la început, dar nu blamez Poliţia“, a declarat Bianca Dorgai, fiica victimei.

„Fără o examinare psihiatrico-legală nu putem şti dacă a fost sau nu a fost conştient în momentul în care a produs crima. Majoritatea crimelor de acest gen sunt făcute conştient, cele în care autorul nu are discernământ sunt mult mai rare. O astfel de examinare durează, se urmăresc mimica, gesturile, vorbire, biografia şi toate relaţiile sociale pe care le are. Pe aceşti oameni nu îi apasă încărcătura conştiinţei. În funcţie de educaţie, de personalitate, de mediul în care au crescut şi s-au format, de bagajul de experienţe anterioare, pot duce cu ei o astfel de crimă toată viaţa fără să povestească nimănui despre ea“, afirmă medicul psihiatru Virgil Enătescu, subliniind cât de mici ar fi şansele ca această persoană să se predea, ca urmare a mustrărilor de conştiinţă pe care le are în urma crimei. Becul lipsă de pe stâlpul de iluminat public, care i-a oferit criminalului întunericul necesar pentru a acţiona, lipseşte şi în prezent.