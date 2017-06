Cum se promovează cu succes o pagină de internet. Tehnicile SEO pot să ridice sau pot „să omoare“ un site

În această perioadă în România se dezvoltă sute de mii de afaceri mici. Astfel, fiecare dintre aceşti noii patroni vor avea nevoie de un cadru legal, un buget, oameni şi bineinţeles de promovarea afacerii lor. Aceasta poate fi facută tradiţional, cu ajutorul unui promoter sau cu ajutorul giganticului Google. În ultimul caz există două posibilităţi. Promovarea organică sau promovarea plătită.

Cei care înţeleg nevoia şi beneficiile acestui tip de promovare sunt încă destul de puţini în România, deşi firmele din domeniu tind să crească numeric. Mulţi antreprenori încearcă şi varianta de a-şi face singuri promovarea pe Google, pentru a face economie de bani, dar rezultatele întârzie să apare.

„Haideţi să luăm promovarea plătită. În acest caz, cel care vrea să promoveze ceva intră pe un cont de adwords, stabileşte un buget, un public ţintă, o durată a campaniei plătite de promovare, iar mai apoi primeşte un raport cu performanţele reclamelor postate de Google pentru campania sa. Bugetele se stabilesc în medie de la 70 de lei pe lună până la câteva milioane de lei în cazul companiilor sau a formelor cu mii de angajaţi. Mulţi cred că dacă plăteşti reclamă o să obţi clienţi şi mai apoi profit. Este doar pe jumătate adevărat pentru că Google plasează reclamele tale în funcţie de interesele tale dar nu îţi garantează că acest utilizator se va transforma în client şi implicit profit. O plasare organică pe Google.ro îţi poate aduce pe lângă economie, un public ţintit doar pe ce vinzi tu. De exemplu dacă vrem să căutam o firmă care produce piscine în judeţul Ilfov vom scrie pe Google "firma piscine Ilfov" şi este de ajuns că să primim cele mai relevante rezultate pentru ceea ce ne interesează. Algoritmul SEO al Google este creeat în aşa fel încât să pună pe prima pagină cele mai relevante website-uri care oferă cât mai facil şi cât mai veridic informaţia căutată de către utilizator”, declară BogdanTincu,specialist SEO la MalevSoft, procesul de promovare plătită prin Google.

Un aspect important pentru realizarea unei campanii SEO „ca la carte” îl reprezintă şi lejeritatea cu care se navighează pe site şi cât de la îndemână este poziţionată informaţia relevantă pentru potenţialul cumpărător. Site-urile care te fac să dai mai multe clikuri până să ajungi la destinaţia din site pe care o doreşti sunt depunctate. Acesta este un motiv pentru care campaniile SEO făcute de cei fără experienţă în domeniu tind să aibă rezultate zero.

" Aş vrea să ofer câteva sfaturi pentru cei care încearcă să îşi facă SEO individual, fără să aibă cunoştinţe în domeniu şi fac după ureche acest lucru. Google dezagrează exagerările. Nu încercaţi să vă inundaţi website-ul de cuvinte cheie după care vreţi să fiţi găsiţi, nu încercaţi să listaţi website-ul vostru pe directoare care îţi promit un ranking bun gratuit. De obicei în SEO gratuit înseamna neprofesionalism, zero vizite, zero clienţi şi bineînţeles zero bani. Încercaţi să plătiţi sume mici pentru servicii care vă pot ajuta să vă testaţi website-ul, să analizaţi concurenţa şi performatele website-ului. Există sute de articole cu sfaturi şi tehnici de a face SEO. Unele sunt gray hat altele se laudă a fi white hat. Atâta timp cât încerci să plăteşti Google, tehnicile tale sunt toate black hat şi nu te aşteptă să fii pe primele pagini, eventual poţi să te alegi cu scoaterea website-ului din listele Google. Totuşi, cel mai bun sfat pe care vi-l pot da este să vă creaţi campaniile SEO cu o firma care are ceva vechime pe piaţa pentru că o investiţie lunară de câteva sute de lei vă va aduce pe viitor profitul şi poziţia dorită", afirmă specialistul SEO.

O piedică pentru cei care doresc să facă SEO individualeste şi faptul că algoritmii Google se schimbă des. Înultimii ani algoritmul s-a schimbat de cinci ori, iar aproape lunar apar actualizări şi mici modificări,cu care, cei care nu sunt zi de zi conectaţi, e greu să ţină pasul.