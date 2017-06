Cum să înveţi sculptura în fructe: „La început nu e nevoie de cuţite speciale“

Fructele sculptate au ajuns să fie un must have la evenimentele mondene. Dacă în urmă cu câţiva ani existau unul, maximum doi sculptori în fructe într-un judeţ, acum numărul lor a crescut, direct proporţional cu cererea pieţei. Şi cum orice piaţă se adaptează, şi aceasta, a sculptorilor în fructe mai are loc pentru noi membri.

Cei mai vechi dintre ei sunt deschişi să vorbească despre secretele meseriei, aşa cum este şi Adrian Râpa, sculptor în fructe de peste 10 ani. „Cei care doresc să facă acest lucru trebuie să gândească mai departe de bani şi să privească asta ca o muncă. Au nevoie de multă, foarte multă răbdare, imaginaţie şi perseverenţă. Aici e vorba în primul rând de timp, să îţi formezi dexteritatea, să deprinzi fineţurile de a sculpta.Când am început, eu sculptam câte 4-5 ore pe zi”, povesteşte Adrian Râpa.

Sculptura în fructe este o artă provenită din cultura thailandeză, un meşteşug al celor de pe acele meleaguri, pe care îl transmit din generaţie în generaţie şi care a prins foarte bine şi în cultura europeană.

„Eu pe cei noi în domeniu îi sfătuiesc să nu copieze modele, ci să creeze ce simt ei, ce le produce imaginaţia lor. La început pe fructe mai mici, ca mărul, de exemplu, apoi pepene galben, pepene roşu şi alte fructe, în funcţie de cum se simt ei pregătiţi. La început nu e nevoie nici de cuţite speciale, pentru că nu realizezi cele mai complexe modele, la început e despre a învăţa cum se comportă fiecare fruct şi cum poţi să îl manevrezi”, mai declară Adrian Râpa.

Cuţitele de profil sunt destul de rar întâlnite în piaţa din România, fiind nevoie de comenzi speciale din zona Asiei pentru a avea ustensile profesionale. Cu toate acestea, modelele cele mai uzuale, cum sunt florile, pot fi realizate şi cu ustensile găsite în magazinele româneşti, acestea fiind suficiente pentru cei aflaţi la început de drum, care privesc încă sculptura în fructe ca o experienţă nouă şi un hobby şi nu fac din ea o activitate zilnică.