Şase sătmăreni au pornit cu două maşini Dacia de peste 30 de ani, spre Maroc

Pentru iubitorii de maşini vechi, cum este şi Ovidiu Pop din Satu Mare, tehnologia nouă care se implemenetează pe autoturisme nu îi face să creadă mai puţini în maşinile care sunt mai puţin dotate şi mai rudimentare, cum este şi bătrâna Dacia.

Iubitor de Dacie, fiind prima maşină pe care a condus-o, Ovidiu a făcut o pasiune din a demonstra că Dacia nu este mai prejos decât alte maşini, chiar dacă acesta mai are în colecţia personală maşini de sute de mii de euro, printre care Lamborgini, BMW şi altele.

De câteva luni Ovidiu şi-a pus în plan să ajungă cu Dacia până în Deşertul Sahara, iar acum două zile, în 14 aprilie, însoţit de alţi cinci prieteni, a pornit la drum.

Două Dacii, una roşie şi una galbenă, impecabile din punct de vedere estetic şi tehnic, au pornit la drum, pline de dorinţa de a demonstra că se poate ajunge departe şi la volanul unei maşini trecute de 30 de ani.

„Am ajuns acum în Franţa şi am venit fără incidente până aici. Aceasta e a treia noastră zi pe drum şi totul a decurs bine. Prima seară am dormit în Slovenia iar în cea de-a doua ne-am cazat la Nice. Maşinile se prezintă bine, tot ce am avut de schimbat la una dintre ele a fost o planetară. În rest merg foarte bune, mergem cu 120 km/h constant.”, afirmă Ovidiu.

Multă lume îi consideră puţin prea curajoşi pentru că fac această cursă, pentru că nu au încredere în vechile maşini, dar cei cinci s-au încăpăţânat să demonstreze contrariul. Fiecare kilometru este pentru ei o victorie, iar încurajările le dau încredere să continue.

„În toate parcările am fost abordaţi de tirişti, toţi sunt foarte uimiţi de cursa pe care o facem şi sunt foarte încântaţi de maşini. Vin, se uită la ele, ne pun întrebări, le admiră”, mai afirmă Ovidiu.

Băieţii fac în total un drum de 5000 km pe un sens de mers, dorind să se întoarcă acasă tot la volanul Daciilor, tot pe patru roţi, aşa cum au şi pornit la drum. Sunt pregătiţi pentru orice defecţiune, având cu ei piese de schimb.