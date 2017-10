România va avea încă un punct de trecere a frontierei cu bacul pe Dunăre, la Moldova Nouă

Proiectul de trecere a frontierei cu bacul, pe la Moldova Nouă, se apropie de final, însă a fost la un pas de a se bloca şi de a atrage sancţiunile Uniunii Europene, pentru administraţia cărăşeană.



Demarată în 2013, cu finanţare de 2,3 milioane de euro din Programul IPA de Cooperare Tranfrontalieră România-Republica Serbia, investiţia s-a blocat pe vremea fostului primar, Matei Lupu, în prezent prefect al judeţului Caraş-Severin. Administraţia locală din Moldova Nouă avea obligaţia să amenajeze cheiul pentru acostarea bacului, un drum de acces de 1,2 kilometri şi punctul vamal cu nouă benzi de circulaţie. Numai că Primăria Moldova Nouă nu a organizat la timp licitaţiile şi nu a reuşit să demareze lucrările.

După 2016, conducerea administraţiei locale s-a schimbat şi noul primar s-a trezit că nu se mai poate încadra în termene pentru finalizarea proiectului.

“În urmă cu un an, imediat după preluarea mandatului, am constatat că datorită proastei gestionari de către fosta administraţie publică din Moldova Nouă cu privire la proiectul transfrontalier de trecere a frontierei cu bacul între România si Serbia, suntem în situaţia dramatică de a pierde finanţarea noastră, dar şi mai grav, că putem fi acţionaţi în instanţă şi să plătim către partenerii din România şi Serbia în jur de 2 milioane euro, drept despăgubiri.

Să nu uităm că au fost organizate 6 runde de licitaţie şi pentru că fostul primar a refuzat să contribuim din bugetul local cu o sumă suplimentară de doar 150.000 euro, am ajuns în situaţia neplăcută de a putea pierde atat finanţarea, dar cel mai grav, am fi fost printre puţinele proiecte nefinalizate din programul IPA”, arată Adrian Torma, primarul de la Moldova Nouă.

Acesta spune că s-au făcut eforturi mari şi s-a reuşit salvarea proiectului, care zilele aceste se apropie de finalizare.

“Cu aceeaşi echipa şi cu multă muncă şi implicare reuşim să salvăm acest proiect istoric pentru Moldova Nouă, dar şi pentru graniţa România - Serbia şi să finalizăm lucrările în timp record de doar 10 luni, perioadă care include accesare credit, organizare licitaţie şi finalizare obiectiv. Acest proiect aduce o nouă perspectiva relaţiei între cele două ţări, aduce posibilitatea dezvoltării turismului în întreaga Clisură, aduce posibilitatea de a reîncepe schimburi comerciale între comunităţile din zona noastră şi arată că dacă există voinţă şi viziune, Moldova Nouă poate să renască şi încet să îşi câştige o poziţie fruntaşă printre oraşele riverane Dunării”, a mai spus Torma.

Până la finalul anului, Consiliul Judeţean Caraş-Severin va trebui să facă toate demersurile pentru deschiderea noului punct de trecere a frontierei.