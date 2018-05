Peste 160 de persoane au fost concediate de operatorul de apă din Caraş-Severin. Măsura permite continuarea unui proiect cu finanţare europenă

Soluţia aleasă de actuala conducere pentru a salva societatea a fost cea disponibilizărilor de personal. În total, vor fi concediaţi 166 de angajaţi, iar activitatea va continua cu restul de 460.

Nicolae Miu Ciobanu, directorul Aquacaraş spune că disponibilizările erau necesar şi din cauză că schema de personal fusese supraîncărcată de fosta conducere politică a societăţii. “Suntem pe final cu disponibilizările. Măsura asta trebuie să rezolve obligatoriu toate problemele pe care le avem. Fără această măsura nu puteam merge mai departe”, spune directorul, care garantează că serviciile prestate nu vor avea de suferit în urma concedierilor.

Proiect european cu probleme

Aquacaras a accesat în 2014 un proiect POS, împărţit în două faze de finanţare. Prima de 22 de milioane de euro, iar cea de-a doua de 72 de milioane. Societatea nu a avut însă banii necesari pentru partea de cofinanţare, de şase procente, iar prima fază a proiectului s-a făcut cu o penalitate pe care Aquacaraş trebuia să o plătească lunar către ANAF, până la achitarea întregii cofinanţări.

Pentru a putea plăti aceste sume, Aquacaraş a contractat un credit de la o bancă de 26 de milioane de lei, care să deblocheze proiectul. Directorul Aquacarş spune că fără reducerea cheltuielilor nu ar fi putut lua această măsură

“Situaţia financiară a societăţii ne impunea să reducem cheltuielile şi după analizele făcute, suma pe care am calculat-o pentru cei 166, ne-ar putea permite să contractăm acel credit să putem să asigurăm cota noastră pentru finanţare. Noi suntem în derulare cu un proiect datorită faptului că nu am am avut banii de cofinanţare o parte din contractele de pe această finanţare au fost suspendate. Ca să putem merge mai departe şi să plătim constructorii care au executat lucrări în acest proiect aveam nevoie de acest credit, pentru cofinanţare, pentru că altfel nu puteam stabili eligibilitatea sumelor europene”, spune Nicolae Miu Ciobanu.

Conducerea Aquacaraş a anunţat că săptămâna următoare va face toate plăţile restante, proiectul urmând să fie deblocat.