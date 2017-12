Milionar din Banat, conflict violent cu primarul asociat pentru construirea unui megacomplex turistic. „Nişte escroci! Şi proşti pe deasupra!“

Romeo Dunca a postat pe contul personal de Facebook un mesaj, în care arată că este şantajat de către reprezentanţii administraţiei locale Turnu Ruieni să renunţe la unele clauze din contractul de asociere, dacă vrea să primească o autorizaţie pentru funcţionare telescaunului, care este aproape finalizat.

Romeo Dunca a început proiectul din zona Vâlsanu, de pe Muntele Mic, din 2013, la sfârşitul lunii august, când a semnat un contract de asociere cu Primăria Turnu Ruieni. Pe scurt, administraţia locală punea la dispoziţia lui Dunca terenul, iar acesta investea în realizarea complexului turistic care, de altfel, se întinde pe terenul deţinut de mai multe comune, cu care investitorul a încheiat contracte, la fel ca şi cu Primăria Turnu Ruieni.

“Azi, sunt 30 de zile de când am cerut prin adresă scrisă un act important, fară de care nu putem obţine autorizarea funcţionării în legalitate a noului telescaun. Primăria Turnu Ruieni, în loc de ajutor pentru a putea beneficia de investiţie, m-au şantajat în mod ordinar ca tâlharii la drumul mare. Îmi dau hârtia dacă schimb datele de fond ale contractului în baza căruia am construit.



Niste escroci!!! Si proşti pe deasupra dacă îşi inchipuie că, cu astfel de şantaje ordinare o să mă convingă să fac vreun compromis. De frică să nu pierd bani, speră să le accept condiţiile penale şi neruşinate! De mâine începem conservarea instalaţiei, o să punem si cablu pe role şi ne vedem după proces. Îmi pare rău că va trebui sa luăm o pauză împreună cu turiştii care sperau să poată skia aici, dar în aceasta parte a jud. Caraş-Severin este imposibil să contezi pe cuvântul celor de aici, pe promisiunile lor sau chiar pe contractele semnate. Păcat de banii munciţi, păcat de eforturile făcute de cei peste 40 de oameni care timp 4 luni au muncit din greu, indiferent de vreme pentru a făuri ceva ce putea să aducă bucurie în sufletul multor români”, arată Dunca.

Primarul vrea mai mulţi bani pentru comună

Obiectivele turistice care trebuia să fie realizate de către Dunca Imobiliare SRL pe terenul pus la dispoziţie de către Primăria Turnu Ruieni erau: o staţie inferioară pentru gondola Vâlşanu, plus zona tehnică; o zona administrativă pentru domeniu schiabil şi montarea a doi stâlpi a gondolei Vâlsanu, corespunzători susţinerii pe 300 de metri a traseului pentru cablul care străbate şi suprafaţa de teren aparţinând comunei Borlova.

În total, terenul pe care Consiliul Local Turnu Ruieni îl punea la dispoziţie, în prima fază, conform contractului semnat în 2013, era de 0,33 hectare. Pentru acest teren Dunca Imobiliare se obliga să plătească anual, din câştigurile obţinute în urma activităţii turistice, suma de 1.000 de euro, dar doar după ce obţinea toate avizele şi autorizaţiile necesare desfăşurării activităţii.

Prin acelaşi contract de asociere, Primăria Turnu Ruieni se obligă ca la finalizarea investiţiei menţionate mai sus, să pună la dispoziţia lui Dunca încă 10.000 de mp, unde investitorul urmează să construiască un punct de alimentaţie, două pensiuni de patru stele şi o şcoală de schi pentru copii. Pentru ca toate aceste obiective să poată fi realizate, Romeo Dunca a cerut prin contract ca Primăria să nu mai acorde autorizaţie de construire pentru nicio investiţie aflată la mai puţin de 100 de metri faţă de orice obiectiv din contract şi să se oblige să rezilieze în termen de 6 luni de la semnarea contractului orice asociere cu terţi care nu a fost dusă la îndeplinire şi unde terţii nu şi-au respectat obligaţiile contractuale, având ca obiect suprafeţe de teren de pe zona schiabilă în vecinătatea investiţiilor pe care Dunca Imobiliare se obligă să le realizeze, pentru ca persoanele juridice sau fizice aflate în diferite asocieri nefinalizate prin nerespectarea obligaţiilor să nu blocheze sau condiţioneze activitatea Dunca Imobiliare.

Mihai Mărălescu, primarul de la Turnu Ruieni spune despre Dunca că este un nesimţit şi că el nu poate respecta clauzele contractului semnat de predecesorul său. “Dacă vorbeşte aşa, Dunca e un nesimţit! Eu vreau să-l ajut să facă ce şi-a propus, dar nici nu pot şi nici nu vreau să accept clauzele din contract pentru că nu sunt legale şi normale. El cere ca noi să-i dăm lui monopol pentru Muntele Mic şi nimeni să nu mai poată să investească acolo. Ori eu aşa ceva nu pot să fac. Pe de altă parte, prin contract, el se obligă să ne plătească nouă 1.000 de euro pe an, pe care din 2014 oricum nu i-a plătit, pentru că e stipulat că plăteşte doar după primirea tuturor avizelor. În contratele cu celelalte primării, trebuie să plătească un anumit procentaj din profit, dar nu mai puţin de 10.000 de euro. Nouă de ce să nu ne plătească la fel. În plus conform vechiului contract, noi ar trebui să ne obligăm să instalăm un sistem de supraveghere şi să angajăm oameni care să asigure paza investiţiei, ori primăria nu are cum să se angajeze la aşa ceva”, spune primarul.

Mărălescu spune că vrea să se împace cu Dunca şi susţine că este de acord să-i susţină investiţia, numai că nu în condiţiile acceptate de predecesorul său. Milionarul timişorean a anunţat că va merge în instanţă pentru a cere respectarea contractului, însă primarul spune că din ce a discutat cu juriştii acesta se poate anula.