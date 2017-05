„Lapte de bou“ cu seminţe decojite de dovleac şi cu mamăliguţă proaspătă

Laptele de bou se face cu apă sau lapte clocotit, în care se presară seminţe de dovleac decojite, coapte şi pisate. Se poate servi cu mămăligă proaspătă. Bucătarul reşiţean Uica Mihai ne propune astăzi o reţetă proprie de „lapte de bou“.



“Probabil ştiţi cu toţii sau măcar aţi auzit de faimosul «lapte de bou», o mâncare de post din Podişul Transilvaniei, făcută mai ales prin Mărginimea Sibiului. Nu e ceva complicat, se face doar o făină din seminţe de dovleac decojite şi prăjite niţel în cuptor, iar făina asta se fierbe în lapte sărat până se îngroaşe. Se mănâncă alături de mămăligă caldă în post şi este deschizător de pofte şi ţine de cald stomacului. Am făcut probă aseară şi mi-a ieşit ceva atât de bun că doar un castronel m-am îndurat să îl dau nevestei, restul l-am mâncat eu. Şi iată în premieră vă dau reţeta.



Am cumpărat seminţe decojite de bostan, de floarea soarelui şi arahide cu boia, câte două sute de grame din fiecare. Şi le-am prăjit la foc iute în tigaie învârtind mereu cu linguroiul. Iar la urmă le-am stins niţel cu apă fierbinte în care am amestecat sare, piper şi boia iute de ardei. Iar seminţele astea le-am dat prin robotul de bucătărie până s-au făcut o pastă frumos mirositoare.



Şi într-o soteuză cu fundul gros am pus pasta asta şi am diluat-o cu lapte, turnând câte puţin şi amestecând mereu. S-a făcut ceva mai subţirel decât aluatul de clătite şi între timp am avut pregătită o cană de smântână încinsă bine pe care am turnat-o peste fiertura asta. Şi s-a încropit «laptele de bou», iar la urmă am adăugat puţin iaurt. Şi separat am făcut o mămăligă vârtoasă am pus porţii în blid şi pe lângă am turnat laptele de bou”, spune Uica Mihai