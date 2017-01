Hoteluri, pensiuni şi afaceri la cheie scoase la vânzare pentru milioane de euro în Caraş-Severin

Vedeta siteurilor de imobiliare, la începutul lui 2017, este hotelul Traian, din Herculane. În toamna acestui an, Consiliul Local al oraşului Băile Herculane a decis să nu-şi exercite dreptul de preemţiune şi să nu cumpere imobilul, având în vedere faptul că acesta figurează pe lista clădirilor de patrimoniu.

Proprietarul hotelului construit în 1869, de către împăratul Franz Joseph, la Băile Herculane, a scos imobilul la vânzare pentru 1,2 milioane de euro. Hotelul are 74 de camere şi este în curs de renovare. Are un teren de 7.500 de mp, din care clădirea ocupă aproape 2.000 de mp.

Spaţii comerciale, scoase la vânzare

Hotelul de la Herculane nu este însă cea mai scumpă proprietate care se vinde în această perioadă. Trei milioane de euro cere proprietarul unei fabrici de prelucrare şi producere a mezelurilor, din Oraviţa, pe “afacerea la cheie” pe care a pus-o în vânzare.



Spaţiul industrial este unul nou şi e format dintr-un teren de149.000 metri pătraţi, o fabrică 1.670 de metri pătraţi, clădiri de birouri de 270 de metri pătraţi, două blocuri de locuinţe, centru logistic cu trei încăperi, 12 hale de creştere a suinelor cu o capacitate de 60.000 de capete pe an, un abator şi un depozit frigorific, plus toate utilităţile necesare.

O altă hală industrială din Reşiţa, despre care proprietarul spune că este complet renovată se vinde cu 480.000 de euro. Este vorba de un teren de peste 3.500 de metri pătraţi, din care pe 3.200 de metri pătraţi sunt construcţii.

Se vinde şi unul dintre cele mai cunoscute magazine din Reşiţa. Fostul Magazin Universal, construit în 1952, cu o suprafaţă de peste 3.600 de metri pătraţi, pe cinci etaje, este scos pe piaţă la preţul de 400.000 de euro.

Mai multe cabane şi pensiuni îşi aşteaptă noii proprietari

Printre proprietăţiile care îşi caută un nou proprietar găsim şi foarte multe cabane sau pensiuni situate în zonele turistice din Caraş-Severin. Birta Grup vinde un complex de vile de pe Muntele Semenic, pentru care cere 1,5 milioane de euro. Complexul este format din 10 căsuţe cu anexe: bucătărie, restaurant şi sală de conferinţe.

O pensiune din Băile Herculane este scoasă la vânzare cu 500.000 de euro, iar o cabana pe Semenic, chiar langă pârtiile de schi, cu 140.000 de euro. Agenţii imobiliari susţin însă că piaţa imobiliară pentru proprietăţile cu valori mari este aproape blocată.

“Dinamica nu este foarte mare şi asta şi din cauza autorităţilor locale, care nu se grăbesc să investească în infrastructură. De exemplu, pe Semenic, Primăria Văliug nu a introdus nici măcar iluminatul public, nu există o reţea de apă, parcări, utilităţi extrem de necesare dezvoltării unei afaceri în turism. Poate că în momentul în care toate acestea vor fi realizate altfel vor decurge şi investiţiile în imobiliarele din zonă”, spune Cosmin Măruţă, de la Marcos Imobiliare.