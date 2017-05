Două consilii locale din Caraş-Severin sunt în pragul desfinţării. Prefectul şi primarul au cerut dizolvarea

La Zorlenţul Mare, primarul Martin Cornea, de la PSD, susţine că nu reuşeşte să se pună de acord cu consilierii locali şi că, la un an, de la alegerile locale, nu s-a reuşit punerea în aplicare a niciunui proiect important, din cauza blocajului din consiliul local. Primarul a introdus în instanţă acţiunea de dizolvare a legislativului local, pe motiv că două şedinţe consecutive nu s-a întrunit cvorumul .

“Ei sunt cinci consilieri PNL, iar PSD are patru consilieri. Având majoritatea ne blochează orice vrem să facem. Au avut 20 de ani primar şi s-au obişnuit să-şi facă toate afacerile prin primărie. Scandalul a început de când am venit eu, pentru că nu am mai fost de acord cu aşa ceva”, spune Martin Cornea.

Situaţia în Zorlenţul Mare e atât de tensionată, încât, la ruga din luna aprilie, cele două tabere au ajuns la bătaie, primarul fiind lovit cu pumnul în figură de către un individ, despre care susţine că este din grupul opozant. “Am depus plângere. Au depus şi ei plângere. O să ajungem în instanţă, tertipuri avocăţeşti, ştiţi cum se face. I-a învăţat avocatul să depună şi ei plângere”, spune primarul din Zorlenţu.

Şi în comuna Păltiniş, situaţia este asemănătoare, aici solicitarea pentru dizolvarea consiliului fiind făcută chiar de către prefect. “Noi am tot încercat. I-am monitorizat permanent, pentru că ei au obligaţia să ne transmită documentele de şedinţă. În vară, după alegeri, când am văzut că lucrurile nu merg, i-am chemat aici, la o mediere. Am crezut atunci că lucrurile vor intra pe un făgaş normal. Eu le-am adus la cunoştiinţă că au nişte obligaţii faţă de comunitate, însă am constatat că timp de mai mult de două luni consecutiv, ei nu s-au întâlnit şi legea spune că instanţa poate dizolva consiliul”, a declarat Florenţa Albu, prefectul judeţului Caraş-Severin.