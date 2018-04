VIDEO Doi oameni au murit după ce au plonjat cu maşina în apele Oltului. Fata lor, salvată în extremis de un alt şofer

Doar unul din cei trei pasageri din maşină a supravieţuit, o copilă de 13 ani care a fost salvată chiar de către persoana care a sunat la 112 pentru ajutor. Din cauza neadaptării vitezei de deplasare, un autoturism a părăsit partea carosabilă şi a ajuns în apele Oltului . Accidentul s-a petrecut în dimineaţa zilei de duminică, 1 aprilie, pe raza judeţului Vâlcea, pe DN 7, la Gura Lotrului, km 207. Maşina se deplasa dinspre Sibiu înspre Râmnicu Vâlcea.Doar unul din cei trei pasageri din maşină a supravieţuit, o copilă de 13 ani care a fost salvată chiar de către persoana care a sunat la 112 pentru ajutor.





Părinţii ei, de 46 şi respectiv 53 de ani, din Râmnicu Vâlcea, nu au reuşit să scape.





Maşina a fost scoasă la mal. Ambele persoane se aflau în autoturism, decedate.

Un elicopter SMURD a fost trimis la Brezoi – Vâlcea, în apropierea locului în care s-a petrecut accidentul, unde a rămas până la scoaterea victimelor din apă.

„Curenţii sunt foarte puternici, iar vizibilitatea este zero. Am găsit maşina, am reuşit să pun mâna pe una dintre victime, dar n-am reuşit s-o scot. Între timp, maşina s-a întors cu roţile în sus. Nu se poate interveni din cauza curenţilor”, explica unul dintre scafandri de ce nu s-au putut interveni.