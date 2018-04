Performanţa elevei de-a XII-a, despre care profesorii spun că este „o istorie a şcolii, vârf de lance al generaţiei sale“

Oriana Mariam Suciu este olimpică din clasele primare. „Merg din clasa I la concursuri şi nu neapărat din dorinţa de a câştiga premii, ci din dorinţa de a mă dezvolta pe mine“, spune tânăra.

În clasa a IX-a, Oriana a fost cea mai bună pe ţară la matematică şi pedagogie, în clasa a X-a a luat locul II pe ţară la psihologie şi menţiune la matematică, iar anul trecut a venit cu un premiu special la psihologie şi o menţiune la „Tinerii dezbat“ – cea mai complexă olimpiadă existentă.

Anul acesta s-a calificat, din nou, la olimpiada naţională de psihologie, dar şi la matematică şi aşteaptă să concureze şi la etapta judeţeană a olimpiadei de critică, oratorie şi dezbatere.

„Programul meu zilnic începe de pe la 7.30 dimineaţa şi se finalizează în jur de 21.00-22.00. După 14 ore de muncă sunt ok, pentru că tot ceea ce fac este cu plăcere. Rareori mă simt obosită, de obicei acest lucru se întâmplă înainte de un examen important, dar de fapt totul este din cauza stresului, pentru că sunt o persoană mai emotivă“, explică Oriana cum reuşeşte să atingă performanţe la olimpiade.

Dilemă: matematica sau româna?

Plăcerea de a învăţa, de a fi mereu printre cei mai buni, i se trage Orianei din familie. „Având în familia

mea modele, în mod special bunica care este învăţătoare, m-am gândit să merg la concursuri. Tatăl meu mi-a insuflat din pasiunea lui pentru matematică. Când eram mică, spuneam că o să fiu profesoară de matematică. Apoi, în clasa a V-a, am descoperit că mai există şi alte materii, o altă lume la fel sau chiar mai fascinantă. Mi-am zis că ar trebui să le încerc pe toate“.

După câţiva ani, a conştientizat că îi place mai mult româna decât matematica. Cu toate acestea, n-a renunţat la pasiunea pentru cifre: „Am realizat că nu mai vreau să fiu profesoară de matematică, ci de română. Au existat semnale că am o afinitate mai mare pentru română, dar o perioadă nu le-am luat în serios. Totuşi, îmi amintesc că prin clasa a IV-a, când am mers la concursuri la ambele materii, eram convinsă că la matematică voi obţine un rezultat foarte bun, pe când la română nu eram foarte sigură că voi reuşi să performez. S-a întâmplat exact invers“, ne dezvăluie zâmbind eleva din Vâlcea.

Întâlnirea cu psihologia

În gimnaziu a participat în continuare şi la concursurile de matematică şi la cele de limba română, iar în acest efort a contat faptul că a avut alături profesori care au îndrumat-o şi susţinut-o. Schimbarea majoră în opţiunile Orianei s-a produs, însă, în clasa a IX-a.

„În liceu, m-am întâlnit cu noi provocări. Cred că m-a ajutat foarte mult şi clasa, mediul în care mă aflam, colegele, alături de care ma simt foarte bine, astfel că am putut să-mi dezvolt pasiunile. Am descoperit psihologia. A fost dragoste la prima vedere, atât de mare încât eram dispusă să pun orice altceva pe plan secund. A rămas marea mea pasiune, am hotărât că asta vreau să fac pe mai departe, în mod special psihologia copilului pentru că am făcut practică pedagogică şi înţeleg ce presupune“, spune adolescenta.

Sfaturi de olimpic

Cum nu s-a inventat o reţetă minune care să-i facă pe toţi copiii să performeze peste noapte, am rugat-o pe Oriana să transmită un mesaj care să-i determine pe elevi să-şi caute un scop în viaţă: „Le-aş spune celorlalţi copii că învăţând şi descoperind, se descoperă de fapt pe ei. Dacă învaţă şi consideră că se plictisesc înseamnă că n-au descoperit încă lucrul care le place şi care-i defineşte şi îi va defini în viitor. Şi atunci, căutând şi încercând să cunoască mai multe, cu siguranţă că vor ajunge şi la cunoaşterea de sine“, spune Oriana.

Când vine vorba despre ce ar schimba în România dacă ar putea, olimpica din Vâlcea dă un răspuns extrem de altruist: „Mi-aş dori să fim cu toţii mai optimişti. Pentru că din optimism şi din forţa noastră interioară vine şi schimbarea exterioară“.

„N-am făcut meditaţii“

Acum, în clasa a XII-a, Oriana Mariam Suciu s-a calificat din nou la Olimpiada Naţională de Psihologie, dar şi la matematică. Iar pe 6 iunie va fi etapa judeţeană la „Tinerii dezbat“.

Nu o sperie faptul că se apropie bacalaureatul şi admiterea la facultate: „Cred că o să am timp pentru toate. La sfârşitul clasei a XII-a vreau să-mi susţin examenul de titularizare, ca să intru în învăţământ, ca învăţătoare. Este lucru pe care mă văd făcându-l toată viaţa de aici încolo. Cred că este ceea ce mă defineşte“.

Un lucru inedit în viaţa Orianei este faptul că unul din profesorii ei, Alina Veţeleanu, actuala directoare a Colegiului Naţional de Informatică „Matei Basarab“, este fosta elevă a doamnei învăţător Suciu, bunica Orianei.

„Bunica a contribuit foarte mult la educaţia mea. M-a ajutat şi la grădiniţă şi în clasele I – IV. Alături de părinţi, a fost foarte prezentă în tot ceea ce a însemnat dezvoltarea mea. Şi acum suntem nedespărţite“, spune eleva.

În şcoala în care învaţă Oriana se întâmplă un fenomen rar zilelor în care trăim, nici unul dintre elevii care performează nu face meditaţii în particular, toţi se pregătesc la şcoală, nu neapărat în timpul orelor de curs, ci după, fără costuri suplimentare.

La fel este cazul şi cu Oriana: „N-am făcut meditaţii pentru a ajunge la Olimpiade. Ne pregătim doar la şcoală cu profesorii noştrii“.

Dacă nu erau suficiente rezultatele de la psihologie, matematică sau română, Oriana a reuşit să obţină competenţa maximă pe limba franceză.

„Cred că are o inteligenţă logico-matematică pe care o aplică şi lingvstic – două inteligenţe combinate. De aceea, cariera pe care şi-a propus-o cred că o întregeşte ca personalitate. Oriana este o istorie a şcolii, un vârf de lance al generaţiei sale. A şi uitat numărul olimpiadelor şi concursurilor la care a participat de-a lungul anilor, pentru că la ea totul este natural“, o descrie profesoara ei de franceză Alina Veţeleanu, care este şi directoarea Colgiului.

Citat

„Bunica a contribuit foarte mult la educaţia mea. M-a ajutat şi la grădiniţă şi în clasele I – IV. Alături de părinţi, a fost foarte prezentă în tot ceea ce a însemnat dezvoltarea mea. Şi acum suntem nedespărţite.” Oriana Mariam Suciu, elevă