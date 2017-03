Ploieştiul, dat peste cap de greva şoferilor de autobuz. Negocierile cu primarul au eşuat. Angajaţii TCE ameninţă că nici mâine nu vor ieşi pe traseu

Greva spontană a fost declanşată de muncitorii care ar fi trebuit să intre în schimbul al doilea, astfel că, începând cu orele prânzului, sute de autobuze s-au retras la sediul Societăţii de Transport în Comun, şoferii refuzând să mai urce la volan până ce conducerea instituţiei nu le va plăti salariile pe luna martie.

Ion Mişcă, liderul de sindicat al transpoertatorilor ploieşteni a precizat că în afară de salariile mici şi neplătite la timp, oamenii sunt nemulţumiţi şi de condiţiile de lucru şi de lipsa investiţiilor în parcul auto.

Ne riscăm viaţa în fiecare zi din cauza autobuzelor vechi chiar şi din anii 70 care încă mai circulă prin Ploieşti, cu reparaţii de mântuială, imporvizaţii şi cu piese cumpărate unele chiar din banii şoferilor, spun angajaţii Societăţii de Transport.



Ploieştenii au aşteptat, luni, şi o oră după un autobuz care să-i ducă acasă FOTO Diana Frîncu

În urma haosului creat în staţiile de autobuz unde călătorii au fost nevoiţi să aştepte chiar şi câte o oră un autobuz, Adrian Dobre, primarul municipiului Ploieşti, a mers la seidul TCE, în faţa şoferiolor şi a încercat să-i convingă pe oameni să inte din nou pe traseu.

„Astăzi am discutat alături de conducere şi de o parte dintre colegii dumnevoastră din sindicat mai multe aspecte. În primul rând despre problema iminentă a salariului. Astăzi s-au făcut o serie de formalităţi, iar mâine or să fie plătite salariile. (...) În paralael cu această discuţie va mai fi mâine o analiză asurpa modalităţilor de susţinere pe linia de plutire a societăţii. (...) Pe lângă acest lucru, am stabilit ca reprezentanţii societăţii să vină în faţa Consililui Local cu o serie de propuneri acceptate de domnul director şi care să fie aprobate de consilerii locali”, a declarat, în faţa şoferilor, edilul Adrian Dobre.

Declaraţiile primarului au fost completate de cele ale directorului TCE, Nicolae Alexandri, care le-a spus angajaţilor că problema salariului a fost rezolvată, urmând ca marţi să se decidă în ce condiţii vor putea fi plătite şi bonurile de masă restante.





Nicolae Alexandri, directorul TCE, le-a explicat oamenilor că salariile nu vor pute fi plătite în cursul zilei de luni FOTO Diana Frîncu

„În niciun caz până astăzi (luni n.r.) la orele 24, şi nici mâine (marţi n.r.) până la orele zece, Primăria nu poate să vireze banii. Avem mâine asiguraţi banii pentru salarii. Azi au plecat în Trezorerie. În ceea ce priveşte tichetele de masă, dacă se deblochează findurile de la Primărie, putem să dăm şi restanţe. Singura restanţă la acest moment sunt acele tichete de masă din luna decembrie, ianuarie, februarie şi martie, care trebuiau date în aprilie” le-a explicat Alexandri muncitorilor.

Discuţiile nu au dus la nimic concret, astfel că atât primarul Adrian Dobre cât şi directoril Nae Alexandru s-au retras din faţa mulţimii care începuse să vocifereze.

În aceste codiţii, mulţi dintre şoferii participanţi la grevă au ameninţat că nici mâine nu vor pleca pe trasee, ci vor asigura doar transportul muncitorilor care lucrează în afara muncipiului Ploieşti, în parcurile industriale.