Mesaj sfâşietor pentru Alex Hogea, victima cu numărul 60 din Colectiv, postat de tatăl său pe Facebook. „E prea greu, mult prea greu fără Tine“

Mesajul este o scrisoare adresată fiului său în care tatăl scrie că a ţinut să facă o vizită la şcoala din Sinaia pe care l-a absolvit şi Alex special pentru a le ura success la BAC şi la examenul de admitere celor care termina acum liceul.

”Salut, Alexandru!

Au trecut 30 de luni....

Am fost astazi la liceu, sa le vad pe Bianca,Georgiana, Ana şi restul prietenelor Tale. Voiam să le transmit din partea noastra bafta la BAC şi la admitere. Pe drum mă gândeam că nu reuşisem încă să văd lacătul pe care Tu l-ai pus, ca un simbol, pe poarta prin care aţi trecut în ultima zi de liceu în 2015, cu 5 luni înainte de Colectiv.

Şi iat-o! Mă aştepta tăcută şi rece în holul de la intrarea în liceu, pregatită pentru o festivitate. Am gasit lacătul, închis ca o promisiune veşnică. L-am strâns puternic în mână, cu dorinţa de a simţi vibraţiile sufletului Tău şi gândurile cu care l-ai fixat acolo.

Alex împreună cu colegii, în ultima zi de liceu, când a prins în mod simbolic un lacăt pe poarta din curtea şcolii FOTO Facebook

Apoi, am intrat pe uşa pe care scria ”clasa XII A”, lacrimile îşi făceau iar de cap invadându-mi ochii. În faţa mea copii cu aripi întinse spre zbor. Le-am transmis încurajări şi gânduri bune.

Venind spre casă, profund emoţionat şi trist că nu le-am găsit pe cele trei fete, am ridicat ochii din pământ şi am zărit o siluetă alergând spre mine. După câteva secunde, o îmbrăţişare puternică şi caldă m-a învăluit.

Da, Andule, era Bianca! I-am şoptit, printre lacrimi, că va reuşi ce şi-a propus pentru că este puternică, deşteaptă şi pentru că un Înger o iubeşte în continuare.

Alex

Alex împreună cu una dintre colegele sale FOTO Facebook

Simt semnele Tale, Dadule, şi-ţi mulţumesc tare mult, pentru că este prea greu, mult prea greu făra Tine”, scrie tatăl lui Alexandru în scrisoare.

Mesajul se încheie cu o piesă a lui Ed Sheeran, dedicată prietenilor.

Alexandru Hogea a murit la vârsta de 19 ani, la câteva săptămâni după tragedia din clubul Colectiv. Fusese transferat la o clinică din Viena, dar medicii n-au mai putut să facă nimic pentru a-l salva.

Alexandru Hogea a fost elev eminent, olimpic la engleză. A fost elev al Colegiului Mihail Cantacuzino din Sinaia, şi studia la Facultatea de Automatică şi Calculatoare, de la Universitatea Bucureşti.