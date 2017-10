Directorul unui centru pentru persoane cu handicap, acuzat de angajaţi că a ascuns o epidemie de râie şi că a folosit mâncarea ca să-i trimită copilului pachet

Angajaţii susţin, sub protecţia anonimatului, că Niculina Panait, directorul centrului ar profita de poziţia pe care o are şi ar aduce hainele şi covoarele personale la spălat chiar la centru, ba mai mult, ar pleca acasă cu pachete cu mâncare din hrana bolnavilor. Cea mai gravă acuzaţie se referă la o epidemie de rabie pe care, susţin angajaţii CIAPAH, Niculina Panait ar fi făcut tot posibilul să o păstreze sub tăcere, deşi ar fi trebuit raportată la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

„Doamna director era ca la dânsa acasă. Mai concret, rufele de acasă le aducea în centru la spălat, covoarele erau spălate în centru, până şi mâncarea... Ne dădea voie să mâncăm acolo, ba mai mult lua şi acasă, pentru că are de întreţinut doi bătrâni, mâncare pentru băiat la facultate, zacusca, borcanele de toamnă. Merge pe intimidare, mulţi dintre colegi sunt ţinuţi în braţe deoarece îi sunt datori din cauza examenelor luate pe cine ştie ce. Suntem terorizaţi psihic mulţi dintre noi, suntem presaţi, suntem ameninţaţi, ni se spune să ne dăm demisia dacă nu ne convine. Se fac nişte abuzuri asupra noastră... Face doar ce vrea dumneaei, nu o interesează absolut nimic. Unul dintre beneficiari chiar a spus să i se facă un raport de viol ca să fie mutat la un alt centru ca să scape de directoare. Dar pentru că au handicap, psihic mai ales, nu pot fi luaţi în considerare“, spune unul dintre angajaţii de la CIAPAH Urlaţi.





„Situaţia cu râia nu a fost raportată“

În perioada în care beneficiari din centru au contactat o boală de piele contagioasă, angajaţii ar fi fost avertizaţi să nu spună nimănui nimic, iar directorul Niculina Panait a decis să li se dea o cremă din porţia bolnavilor.

„Nu sunt lăsaţi să iasă afară din centru pentru a nu spune afară ceea ce se întâmplă şi totul a pornit de când cu râia. Nu mai au voie să iasă, ca nu cumva să se audă. Pentru lucurul acesta ni s-a dat din cremele lor să nu cumva să contactăm şi noi. Unii dintre colegi chiar au recunoscut că le este frică să mai doarmă în pat cu soţul sau soţia pentru a nu contacta şi ei boala. Am făcut plângeri şi la Direcţie (n.r. - DGASPC Prahova), dar nu s-a concluzionat nimic. Situaţia cu râia nu a fost raportată“, a spus un alt angajat.

Aşa arată piciorul unuia dintre beneficiarii din CIAPH Urlaţi despre care unii dintre angajaţi spun că a avut scabie

„În acest moment se află în derulare o cercetare disciplinară cu privire la unele nereguli semnalate în urma unui raport de audit întocmit la nivelul acestui centru. Ancheta se referă la întreaga activitate a centrului şi din punct de vedere economic, şi cu privire la activitatea personalului“, a declarat Corina Nicola, purtător de cuvânt al DGASPC.

Centrul de Asistenţă şi Îngrijire Persoane Adulte cu Handicap din Urlţaţi FOTO Diana Frîncu

Bogdan Toader, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova a declarat că va declanşa o anchetă internă pentru a elucida dacă informaţiile semnalate de angajaţi pot fi verificate şi dacă sunt reale.

Sex la centrul de recuperare neuropsihiatrică

Niculina Panait a mai fost implicată în anul 2013 într-un scandal similar. Pe vremea când era director la Centrul de Recuperare Neuropsihiatrică din Urlaţi, una dintre beneficiare, diagnosticată cu encefalopatie şi autism, a născut un copil la maternitatea din Ploieşti, fără a se cunoaşte cine era tatăl. La acelaşi centru a mai fost o anchetă cu privire la un alt beneficiar care ar fi fost violat de un coleg de cameră. Conform purtătorului de cuvânt al DGASPC, pentru aceste ultime aspecte depistate în anul 2013, după o anchetă internă, sancţionaţi au fost angajaţii centrului cu reducerea salariului cu zece la sută pentru o perioadă de trei luni.