Cine plăteşte pentru autocarele cu care reprezentanţii PSD Prahova vor merge la mitingul de sâmbătă

Bogdan Toader, preşedintele PSD Prahova, a declarat pentru ”Adevărul” că transportul la Bucureşti se va face exclusiv cu autocarele, trenul fiind exclus din ecuaţie de teama ca oamenii ”să nu se piardă pe drum la un suc”.

”Nu a fost uşor să găsim autocare pentru transportul la Bucureşti. Nu ştiu acum exact de câte avem nevoie, dar vor fi câteva zeci de autocare cu 50 de locuri şi microbuze. Am luat legătura cu mai multe firme de transport. Cred că cu vreo şapte sau opt. Sunt firme şi din Prahova şi din alte judeţe. Cum am găsit un autocar disponibil, cum l-am închiriat. N-a fost uşor, pentru că firmele aveau deja maşinile închiriate pentru excursii, dar ne-am descurcat. TSD este societatea de la care am luat cele mai multe autocare”, a declarat Toader.

Acesta a adăugat că autocarele pentru transportul la miting au fost închiriate legal, cu contract, iar plata este asigurată de către partid. Toader nu a putut lansa o sumă totală pe care PSD Prahova o va plăti pentru transportul oamenilor la Bucureşti, dar a precizat că închirierea unui autocar mare costă între 800 şi 1000 de lei.

Toader a mai spus că este optimist că va reuşi să strângă 5000 de participanţi la miting având în vedere în în Prahova PSD este ”un partid puternic” şi că nu a fost nevoit să forţeze mâna oamenilor aşa cum s-a vehiculat în presa locală.

”Vă daţi seama că în judeţ am cinci sute de consilieri. Dacă fiecare vine cu câte zece persoane, deja avem numărul. În plus ne vor mai ajuta şi colegii noştri de la ALDE care au şi ei un număr mare de consilieri la nivel de judeţ”, a mai spus liderul PSD Prahova.

Potrivit ziarulincomod.ro, mai mulţi angajaţi ai unor instituţii publice din Ploieşti acuză că sunt forţaţi să participe la mitingul PSD de sâmbătă, 9 iunie. Este vorba despre angajaţi ai societăţii de transport public în comun, Transport Călători Express S.A., ai societăţii Hale şi Pieţe S.A. şi ai Agenţiei pentru Protecţia Mediului Prahova.

Toader a negat aceste acuzaţii.

Viceprimarul ALDE din Ploieşti, acuzat că ameninţă comercianţii din pieţe cu evacuarea, dacă nu participă la protest

”La TCE mi se pare că avem doar cinci membri PSD şi aceştia nu au funcţii de conducere, sunt simpli angajaţi. Dacă vă uitaţi cine face acuzaţiile de la APM veţi vedea că este vorba despre un membru PNL”, a declarat Toader.

De asemenea şi viceprimarul municipiului Ploieşti, Geroge Pană, reprezentantul ALDE a negat că angajaţii din instituţiile statului sunt forţaţi să meargă la miting.

Într-o postare pe pagina sa de facebook, Pană susţine că este acuzat că a ameninţat cu evacuarea comercianţii care vând în piaţă dacă nu vor merge la miting

“Înţeleg că sunt acuzat pentru faptul că <<am ameninţat cu evacuarea comercianţii care vând pe platoul Halelor Centrale>> dacă aceştia nu vor participa la mitingul din data de 09 iunie.

Pot spune că este cea mai mare minciună care ar fi putut fi promovată în acest context.

Dincolo de faptul că nu am absolut nici o atribuţie în gestionarea contractelor comercianţilor trebuie spus că nu am absolut nici un fel de relaţie de prietenie sau profesională cu vreunul din ei.

Pot însă să mă gândesc la faptul că lupta mea dusă în vederea construirii noii pieţe centrale agroalimentare naşte se pare unele pasiuni din partea adversarilor realizării acestei nevoi absolute pentru Ploieşti şi ploieşteni, pasiuni care dincolo de dorinţa de a bloca un astfel de proiect se regăsesc inclusiv în astfel de minciuni.

O astfel de <<presiune>> nu există iar cei care mă cunosc ştiu cu siguranţă că acest mod de manifestare nu mă caracterizează”, a scris viceprimarul pe pagina sa de Facebook.