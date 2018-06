Viceprimarul care rezolvă problemele cetăţenilor pe Facebook: „Suntem plătiţi din bani publici. E normal să nu punem oamenii să aştepte“

Cum i-a venit ideea să comunice pe Facebook? ”Am văzut că foarte mulţi oameni se plângeau pe Facebook de diferite probleme din oraş. Şi m-am gândit că răspunzând pe Facebook şi având reacţie rapidă pot fi mai aproape de cetăţeni. La Primăria Piteşti vin constant adrese scrise prin care oamenii ne spun ce probleme au în jurul blocurilor sau în alte părţi. Răspunzând pe Facebook, nu îi mai punem pe oameni să meargă la Primărie, să depună adrese, să treacă prin tot circuitul hârtiilor, să primească număr de înregistrare şi să treacă astfel zile întregi până primesc răspunsul la o problemă ce se poate rezolva cu mult mai rapid. În cadrul Primăriei Piteşti am creat un grup de WhatsApp, iar eu preiau problemele sesizate pe Facebook şi le transmit apoi pe WhatsApp colegilor mei din Primărie şi din societăţile din subordinea Primăriei, ei le prelucrează şi rezolvăm problemele în timp real. E normal să rezolvăm problemele rapid şi să nu mai punem oamenii să aştepte zile întregi. Soluţionarea problemelor comunităţii este prioritatea mea şi a colegilor mei”, spune viceprimarul Sorin Apostoliceanu.

Viceprimarul Piteştiului răspunde la zeci de mesaje pe Facebook în fiecare zi şi la rândul său trimite zeci de mesaje zilnic.

”Am astupat gropi din carosabil în aceeaşi zi în care am primit sesizările pe Facebook”

”Zilele trecute, mi-a trimis cineva pe Facebook o poză cu nişte stâlpi de iluminat aprinşi ziua într-un cartier din nordul Piteştiului. Cum să facă, să depună adresă? Cu adresele treceau zile întregi, aşa le-am comunicat rapid colegilor mei problema sesizată pe Facebook, au mers acolo şi au rezolvat sesizarea în mai puţin de o oră. Am primit pe Facebook şi sesizări legate de gropi din carosabil şi le-am transmis rapid colegilor mei din Primărie, iar gropile au fost astupate în aceeaşi zi. Imaginaţi-vă cum ar fi fost ca cei care au fotografiat gropile să ne fi trimis adresă şi apoi adresa să treacă prin tot circuitul instituţional. Ar fi trecut o săptămână-două, groapa ar fi rămas şi ne-ar fi înjurat toată lumea că am lăsat groapa neasfaltată. Suntem plătiţi din banii contribuabililor şi e normal să le rezolvăm problemele”, mai spune Apostoliceanu.

Sorin Apostoliceanu ne-a dat şi un exemplu recent de probleme rezolvate după ce i-au fost sesizate de cetăţeni pe Facebook: ”În cartierul Prundu din Piteşti, părinţii copiilor de la Şcoala 18 ne-au spus că e foarte mare aglomeraţie când îşi iau copiii şi mi-au scris pe Facebook. Am făcut un circuit cu sens unic, ca să nu mai dea oamenii înapoi când ies şi astfel s-a fluidizat circulaţia. Şi în aceeaşi zonă am făcut şi un parc după ce mai mulţi cetăţeni mi-au scris pe Facebook că şi-ar dori un parc”.

Există şi reversul medaliei în toată această comunicare intensă pe Facebook a viceprimarului cu cetăţenii: ”Am primit şi mesaje de ameninţare şi jigniri, sunt şi din acestea. Orice ai face, oameni sunt nemulţumiţi. Au fost astfel de nemulţumiri şi în cazul trecerilor de pietoni înălţate prin care practic salvăm vieţi şi evităm accidente. Am primit multe înjurături după ce am realizat trecerile de pietoni înălţate. Am primit însă şi zeci de mulţumiri de la pietoni. Vă dau şi un exemplu de trecere de pietoni înălţată după ce am primit sesizare pe Facebook. Am realizat recent o astfel de trecere de pietoni înălţată lângă stadion, acolo unde numai în acest an au fost două accidente mortale pe trecerea de pietoni. Au fost peste 500 de comentarii pe Facebook după ce am realizat acea trecere de pietoni”.

Viceprimarul Sorin Apostoliceanu spune că pe Facebook primeşte şi solicitări aberante. ”Acum câteva zile, cineva ne-a solicitat pe Facebook să desfiinţăm un loc de joacă, pe motiv că sunt prea mulţi copii acolo şi că fac gălăgie. M-a şocat această cerere. Însă la respectivul mesaj al cetăţeanului au venit zeci de oameni cu comentarii şi i-au spus ce trebuia să îi spună. Şi bineînţeles că locul de joacă nu a fost desfiinţat”, mai precizează viceprimarul Piteştiului.

Absolvent al Academiei de Ştiinţe Economice Bucureşti şi cu un master în Business, Sorin Apostoliceanu este viceprimar al Piteştiului din iunie 2016.