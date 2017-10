Un primar social-democrat aflat la vânătoare de antilope în Africa: „Vinovaţi suntem noi că acceptăm propuneri de oameni de carton!“

După ce a postat pe Facebook o imagine cu o antilopă vânată, pe contul de socializare al primarului au apărut mai multe comentarii. Primarul Bebe Ivan din comuna Băbana, coleg de partid în PSD cu edilul de la Albota, i-a spus lui Ion Dumitru că premierul Tudose i-a sărit şi de data asta la rectificarea bugetară. Iar primarul Ion Dumitru a răspuns cu o critică la adresa parlamentarilor PSD din Argeş care sunt extrem de neimplicaţi în sprijinirea comunităţilor locale: ”Vinovaţi suntem noi că acceptăm propuneri de oameni de carton!”.

Mare pasionat de vânătoare, primarul comunei Albota, Ion Dumitru, şi-a ales ca destinaţie, în această toamnă, Africa cea îndepărtată. Partener de Safari i-a fost omul de afaceri Dan Lazăr.

Cei doi au vânat zeci de antilope şi alte animale exotice iar la final, “ducele”, aşa cum este poreclit primarul de la Albota, a postat pe pagina sa de Facebook fotografii edificatoare cu trofeele. Dar, cum nu s-a dus doar la distracţie, edilului nu i-a scăpat starea de curăţenie din deşertul Kalahari, motiv pentru care i-a scris unui omolog: “Am vânat in graniţa cu Botswana in desertul Kalahari, nimeni nu arunca nimic pe jos! Am mâncat în deşert, toate resturile în saci şi aduse la bază. Să nu-ţi vină să mori de ciudă?!”.

Ion Dumitru s-a plâns pe Facebook şi acum două luni legat de lipsa de activitatea a parlamentarilor PSD. “Suntem buni doar când au nevoie de voturi, în rest, Dumnezeu cu mila! Nu ne mai caută niciunul. Trebuie să ne descurcăm singuri în probleme care ţin stric de fişa unui senator sau deputat. Din acest motiv, la următoarele alegeri parlamentare voi susţine, atât eu, cât şi ceilalţi colegi, ca unul sau doi dintre noi, primarii din Argeş, să fim puşi pe un loc eligibil, la Senat sau Camera Deputaţilor. Măcar aşa avem certitudinea că ne puteam adresa unor oameni care ştiu cu ce probleme ne confruntăm în administraţie. Nu vreau să dau nume, dar sunt parlamentari din PSD Argeş care nu au ce căuta acolo…”, a scris primarul de la Albota.