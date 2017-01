Un designer român a impresionat la Săptămâna Modei de la New York

Colecţia prezentată de Roxana Pîrvu la New York a numărat 14 creaţii ce au impresionat la New York şi au fost prezentate în deschiderea show-urilor marilor case de modă din lume. Cum a ajuns ea la Săptămâna Modei de la New York? A participat în vara lui 2016 cu o colecţie la festivalul Feeric Fashion Week de la Sibiu, iar organizatorii evenimentului au fost impresionaţi de creaţiile sale şi au invitat-o să participe la Săptămâna Modei de la New York.

Colecţia originală realizată şi prezentată de Roxana în marea metropolă americană a captat atenţia a zeci de mii de oameni şi prin faptul că shootingul pentru toate creaţiile vestimentare a fost realizat pe străzile şi în metroul din New York.

Ca urmare a succesului său, Roxana a fost invitată şi în 2017 la Săptămâna Modei de la New York. Roxana Pîrvu are numeroase premii câştigate în România şi Republica Moldova, inclusiv două premii pentru creaţie la Festivalul Naţional Studenţesc de Modă Culorile Toamnei de la Piteşti, preşedintele juriului fiind Cătălin Botezatu, care i-a apreciat foarte mult creaţiile.

„La 15 ani mi-am descoperit pasiunea pentru artă”

Creaţiile prezentate de Roxana la New York au avut mare succes

În atelierul de creaţie vestimentară pe care Roxana îl conduce la Piteşti din 2012 se fac haine pentru branduri faimoase precum Valentino sau Missoni, precum şi rochii-unicat. Dacă la început firma număra două angajate, acum aceasta are 17 persoane şi a ajuns de la un profit de 150.000 lei în primul an la unul de 500.000 de lei în 2015.

Atelierul Roxanei Pîrvu, aflat la primul etaj al unei clădiri cochete situate la doi paşi de centrul Piteştiului, este o explozie de culoare, creativitate şi inspiraţie: zeci de rochii originale expuse, sute şi sute de materiale de toate culorile posibile şi imposibile. Şi, mai presus de toate, un loc în care pasiunea pentru bun gust şi inovaţie vestimentară este la ea acasă.

De când a pornit pasiunea Roxanei pentru design vestimentar? „La 15 ani mi-am descoperit pasiunea pentru artă, dar aş putea spune că mama a fost cea care mi-a deschis ochii spre artă, vazând că eu în orice vedeam alt lucru decât un obiect simplu, m-a îndrumat către designul vestimentar şi de aici am început de la un simplu desen să ajung să fac design vestimentar, la UNArte Bucuresti. Am urmat pregătiri ore în şir, a fost destul de greu pentru că eu veneam de la un profil mate-info, faţă de colegii mei care terminau licee de artă, desenau de mici”, ne spune Roxana.

Lucrarea de licenţă, inspirată de operele lui Gaudi

Lucrarea de licenţă a Roxanei a fost una cu adevărat ieşită din tipare şi pentru care a lucrat nopţi întregi, o colecţie inspirată de formele unicat ale marelui Antoni Gaudi. „Tocmai vizitasem Barcelona şi am rămas atât de impresionată încât am zis că lucrarea mea de licenţă trebuie sa fie inspirată de acolo. Piesele şi-au luat forma parcă din operele lui Gaudi, cât şi structuri transpuse pe materialele lucrate manual”, spune tânara creatoare de modă.

Roxana îşi aminteşte că pentru prima sa creaţie vestimentară vândută a primit 150 lei. Pas cu pas, stilul şi originalitatea sa au început să atragă tot mai mulţi clienţi. Acum, creaţiile ei se vând şi cu 4.500 lei şi la atelierul din Piteşti vin să îşi comande rochii-unicat cliente din toată ţara. Însă în spatele succesului se ascunde foarte multă muncă, realizarea unei rochii pe comandă putând dura şi două luni. Roxana ne şi arată un rod special al muncii sale şi echipei sale: o fustă pentru care s-au folosit 35 de metri de material şi la care s-a lucrat peste o lună.

O fustă pentru care s-au folosit 35 de metri de material



Roxana ne-a mărturist că a avut şi cliente cu comenzi ieşite din tipare: „Majoritatea clientelor care ne păşesc în atelier ştiu de ce au venit la noi, în schimb prima clientă care consider eu că şi-a dorit ceva ieşit din tipar a fost o doamnă care a trecut prin faţa magazinului şi a văzut în vitrină o rochie cu aplicaţii din flori, vie cu fluturi, multă culoare. Era o creaţie pe care am făcut-o la început de vara pentru vitrină, clienta a intrat şi a zis: "Această rochie a fost creată pentru mine". Am fost puţin şocată, nu credeam că cineva o să aiba curajul să poarte acea rochie. Dupa acest eveniment au urmat foarte multe comenzi şi tot mai multe persoane îndrăzneţe”.

„Am lucrat şi trei zile şi trei nopţi fără pauză. Pasiunea te ţine treaz”

Foarte absorbită şi pasionată de ceea ce face, Roxana Pîrvu lucrează adesea şi noaptea: „Cel mai mult am lucrat trei zile şi trei nopţi fără pauză. Când te fură pasiunea, nu te mai gândeşti la noţiunea timpului. Pasiunea te ţine treaz. Un lucru este cert- nu ştiu cât timp îmi ia creaţia în sine, căci e ca o trăire. Vin la fetele mele de aici şi le spun –“am o idee” şi de aici porneşte totul”. Roxana spune că nu are o culoare-fetiş pentru creaţiile sale şi că îşi alege culorile în funcţie de ce vrea să transmită creaţia.

Roxana, premiată de Cătălin Botezatu la un concurs naţional de deisgn vestimentar

Roxanei îi este dificil să facă o ierarhizare a creaţiilor sale preferate şi asta pentru că „fiecare înseamnă ceva pentru mine, dar pot spune la cea care am lucrat cel mai mult, face parte din colecţia Autumn Fantasy. Este o colecţie pentru care mi-am găsit inspiraţia în nişte mici arbuşti care fac niste bobiţe roşii numite gheorghin pe care le găsim doar toamna. Atât de mult m-au inspirat încât aproape o întreagă toamnă am lucrat la această colecţie care nu a avut decât şase piese făcute din aceste bobiţe ţi hârtie de ambalat flori”.

Donna Karan spunea că “Designul înseamnă provocarea constanta de a balansa confortul cu luxul, utilul cu frumosul.” Ce înseamnă designul şi moda pentru Roxana Pîrvu? „Îmi place tot ceea ce înseamnă design, modă, îmi place că poţi da frâu liber imaginaţiei şi că tot ceea ce faci se numeşte artă!”