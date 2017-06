Reportaj la procesul stăpânelor de sclavi de la Berevoeşti: „Băiatu' în lanţuri era handicapat, era ţinut aşa ca să nu facă probleme“, „Nu vrei să fii soţul meu?“

Reporterul s-a trezit înconjurat de cinci proprietare de sclavi şi rude ale romilor implicaţi în proces. „Eşti din ăia de la presă?“, a întreabat o femeie cu papuci, şosete albe şi jachetă din imitaţie de piele de leopard. Una dintre ele, care are lejer peste 60 de ani, a întrebat o vecină: „De unde e băiatu'? Ce tot zice acolo?“, şi a primit răspunsul: „E de la presă, fă! Ăia de a scris de noi la televiziuni că batem oamenii“, după care adaugă: „S-a zis multe lucruri neadevărate de noi, ăştia de la Gămăceşti. A zis ăştia la televiziuni că am bătut oameni şi alte alea, dar nimeni n-a venit să vază cum trăim şi cum ne chinuim de pe o zi pe alta“. În discuţie intervine o altă femeie: „Eşti ziarist, mâncaţi-aş? Adică din ăia de scrie de noi la televizor?“.

Una dintre „stăpânele de sclavi“ de la Berevoeşti este dispusă să vorbească mai mult. Iniţial, nu vrea să îşi dea numele, după care cedează şi îşi dezvăluie identitatea: Cerasela Onică (foto jos).

Cerasela Onică a stat cinci luni în arest preventiv

Femeia este revoltată: „Am trei copii mici acasă. E al naibii greu. Eu am stat cinci luni în închisoare la Colibaşi până la sfârşitul anului trecut... A fost greu rău în lunile alea cât am stat la închisoare... Nu mai vreau ca nimeni, neam de neamul meu, să mai ajungă vreodată acolo la închisoare. Soţul, care ne asigura traiu', e la închisoare de anu' trecut, de când a venit mascaţii ăia în tot satu'. Nu mai avem nicio sursă de venit“. Întrebată cum se descurcă, Cerasela Onică adaugă: „Ne mai aduc vecinii mâncare... Eu nu am voie să ies din curte, îţi dai seama ce greu e? E vai de capul nostru. Nimeni n-a venit să vadă cât de rău e la noi în sat până ce nu a început povestea cu mascaţii de a venit şi ne-a luat pe toţi. Ne-a luat ăştia tot, ne-a confiscat şi maşinile“. După câteva clipe, recunoaşte că în curtea ei a fost găsit bărbatul legat în lanţuri a cărui poză a apărut la televiziunile din toată lumea. „Şi de ce îl ţineaţi în lanţuri?“, „Ăla de era legat era handicapat şi era ţinut aşa ca să nu facă probleme“, vine răspunsul.

„Nu vrei să fii soţu' meu?“

După ce se lasă fotografiată, Cerasela Onică cere şi nişte bani: „Hai, dă şi mie 10 lei, că am fost de treabă şi m-ai pozat“. Este refuzată, dar insistă: „Hai, dă-mi şi mie 10 lei, să le iau mâncare la copilaşi“. Apoi se lasă păgubaşă.

O altă „stăpână de sclavi“, cea cu papuci şi şosete roz, intervine în discuţie abrupt: „Nu vrei să fii soţu' meu, frumosule?“. Refuzată pe motiv că jurnalistul este deja căsătorit, femeia adaugă: „Nu contează. Se rezolvă repede cu divorţurile. Câţi ani ai? Eu am 28. Am casă frumoasă la Gămăceşti şi curte mare şi verdeaţă...“. O altă femeie deturnează discuţia: „Nu ştii când se dă graţierea? Când dau ăştia graţierea? Să scape şi soţii noştri mai repede… Tre să ştii. Voi, ziariştii ăştia, ştiţi tot ce face Guvernul, aveţi informaţii de la ei“.

Remintim că în urmă cu un an Procurorii DIICOT Piteşti şi poliţiştii de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Piteşti şi Craiova au reuşit destructurarea unei grupări din Argeş care se ocupa cu maltratarea şi sechestrarea unor persoane trimise la cerşit.

CITIŢI ŞI:

Cum funcţiona reţeaua sclavilor din Berevoeşti: oameni bătuţi cu biciul, lăsaţi afară dezbrăcaţi iarna şi puşi să strângă fecalele romilor