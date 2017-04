Remedii fitoterapeutice simple pentru o fiere sănătoasă

"Cea mai frecventă dintre bolile cole­cis­tului este dischinezia bilia­ra (fierea leneşă), care are adesea drept com­plicaţii calculii biliari, dar şi indigestiile, con­stipaţia, migrenele, un şir de afec­ţiuni şi tulburări. Plantele medicinale pot fi utile în astfel de situaţii, fie pentru că ajută să previi îmbolnăvirea , fie că te ajută să tratezi afecţiunea, după instalare", explică, pentru "Adevărul", specialistul în firtoterapie Elena Badea.



Specialistul recomandă câteva plantele care şi-au dovedit eficacitatea fie în prevenirea, fie în tratarea acestor afecţiuni.



Menta



Administrată sub formă de infuzie, preparată din 1-2 linguriţe de plantă la o cană de apă , menta are efect antiseptic, detoxifiant hepatic, antispastic, coleretic-colagog (provoacă evacuarea bilei în intestin), analgezic, tonic, revigorant. "Se recomandă în uz intern, două-trei căni/zi pentru dischinezie biliară (funcţionarea defectuoasă a bilei), stări de greaţă", precizează Elena Badea



Sunătoarea



Pentru dischinezie biliară, dar şi colecistită, indicată este şi sunătoarea, care diminuează procesele inflamatorii hepatice cronice şi tulburările motilitătii cailor biliare.



"Infuzia se prepară dintr-o linguriţă de plantă mărunţită peste care se adaugă o cană de apă clocotită (200 ml), se acoperă, iar după un sfert de oră, se strecoară. Se administrează câte sub formă de infuzie neindulcită, câte două-trei căni pe zi. Se mai poate utiliza şi sub formă de ulei de sunătoare - o linguriţă după fiecare masă. Preparatul se obţine astfel: un pumn de flori proaspete de sunătoare se pun într-un vas de sticlă. Peste ele se adaugă ulei atât cât să acopere florile. Se acoperă vasul şi se lasă să stea la soare o săptămână, după care se strecoară, se pune în vase de sticlă de culoare închisă, care se astupă cu dop şi se păstrează la loc răcoros", recomandă specialistul în fitoterapie.



Anghinarea



Planta este benefică atît în scop preventiv cât şi în scop curativ, datorită principiilor sale active care stimulează evacuarea vezicii biliare, prevenind apariţia crizelor biliare, dar şi for­marea calculilor biliari. Totodată, anghinarea stimu­leaza secreţia de lichid biliar în cantităţi suficiente şi cu o compoziţie adecvată, prevenind indigestiile şi alte asemenea probleme.



"Pentru prevenţie, putem bea două căni de infuzia de anghinare preparată dintr-o linguriţă de plantă la 250 ml de apă clocotită, astfel: prima dimineaţă pe stomacul gol, apoi stai întins pe partea dreapta timp de 30 minute, pe cea de-a două cu o jumătate de pra înainte de una în mesele principale. Infuzia combinată de anghinare este benefică pen­tru per­soa­nele care au ni­sip la fiere (microlitiază bilia­ra), care su­feră frecvent de dischinezie şi de migrenă bi­liara este. îndicate sunt câte două căni pe zi", recomandă Elena Badea.



Iată cum se obţine infuzia combinată: se pun la macerat pentru cca. 10 ore ore, patru linguri de iarbă de anghinare mărunţită, apoi se filtrează. Planta rămasă după filtrare se fierbe în jumătate de litru de apă, cinci minute. Se filtrează din nou şi se lasă la răcit. În final, cele doup preparate se amestecă. Curele cu anghinare sunt de lungă durată (minimum 30 de zile). În acest interval, trebuie evitat consu­mul de pră­jeli, de cafea, de ceai negru, de dulciuri concentrate.



Coada şoricelului



Specialistul recomandă şi sucul de coada-şoricelului. Preparatul se obţine din planta proaspăt culeasă, cu ajutorul mixerului (blenderului).



"În vasul mixerului se pun 50 de grame de plantă foarte bine spălată şi 50 ml de apă de izvor, după care se omogenizează prin mixare, iar amestecul rezultat se stoarce prin tifon. Pentru tratarea afecţiunilor hepato-biliare, se administrează 50 ml pe zi din acest suc" , mai spune Elena Badea.



Iată şi o reţetă de infuzie combinată recomandată de specialist: "În 500 ml de apă, se pun la macerat trei-patru linguri mărunţite de coadăa-şoricelului, pentru 8-10 ore, după care se filtrează. Preparatul rezultat se pune deoparte, iar plantă rămasă după filtrare se fierbe în încă jumătate de litru de apă, vreme de cinci minute, după care se lasă să se răcească şi se filtrează. În final, se amestecă cele două extracte. Se recomandă intern, câte două-trei căni pe zi", spune specialistul.



Păpădia



Un alt preparat util pentru problemele biliare este siropul de păpădie. "Se administrează una-două linguriţe, de două-trei ori pe zi, timp de două-trei săptămâni. Iată cum se prepară: planta întreagă, culeasă cu grijă (să nu se rupă pentru a nu lasă să se scurgă latexul şi a conservă principiile active ale plantei) se spală bine şi se lasă la zvântat , după care se toacă mărunt. Se pune într-un borcan cu tot cu latexul scurs, se adaugă tot atâta miere de albine şi se amestecă bine conţinutul, după care se lasă la macerat timp de două săptămâni", mai spune specialistul.



Şi tinctura de păpădie este benefică dacă se administrează câte o linguriţă dizolvată în jumătate pahar de apă, de trei-patru ori pe zi.



"Şi salatele preparate din frunze crude pot fi utile , într-o c cură de câteva săptămân. De asemnenae, tijele de păpădie culese înainte de înflorire pot fi consumate pe stomacul gol (5-10 tije pe zi, timp de două-treisăptămâni). Este cea mai bună cale de detoxifiere a ficatului, de stimulare a funcţiei hepatice şi biliare", mai spune Elena Badea.



Rostopasca



O plantă recunoscută pentru efectul său antispastic, care atenuează durerile, este rostopasca, foarte utilă în caz de urgenţă. "Planta se administrează sub formă de infuzie din trei grame de frunze uscate la o cană cu apă clocotită şi se bea în decursul unei zile", recomandă fitoterapeutul.



Gălbenelele



Folosite sub formă de tinctură, gălbenelele au efect antiinflamator asupra colecistului, normalizează secreţia de bilă şi ajută la vărsarea ei în duoden, stimulând în acelaşi timp digestia. "Cura durează de trei săptămâni, timp în care se administrează câte o linguriţă de tinctura diluată în apă, cu 20 de minute înainte de fiecare masă", recomandă specialistul.



Ridichea neagră



Sucul de ridiche neaghră stimulează secreţia biliară, tocmai de aceea rădăcinoasa este considerată un aliment-medicament. "Se iau ridichile, se spală, se presează cu un storcător. Cura se începe dimineaţa, pe stomacul gol, cu 100 grame, iar dozajul creşte în decursul a trei săptămâni, treptat, la 400 grame, pentru a scădea din nou în decursul a trei săptămâni, la 100 grame. În cazul unor pereţi stomacali şi intestinali inflamaţi nu este permisă administrarea sucului de ridichi. Cura are efectul =de mărunţire a pietrelor, de eliminare a bilei şi de ameliorare a durerilor. Se poate utiliza şi altfel: scobeşti o ridiche în interior şi o umpli scobitură cu miere. După o săptămână devine aproape lichidă. Se recomandă patru-cinci linguri/zi din acest lichid, între mese", arată specialistul



Bitterul suedez



Şi bitterul suedez este un foarte bun pentru bila leneşă.Specialistul îl recomandă în uz intern, câte o linguriţă, de trei ori pe zi. Specilistul recomandă ca, indiferent ce preparat fitoterapeutic alegeţi, să cereţi şi sfatul unui medic, fiindcă plantele medcinale au, în general, şi contraindicaţii.

Orice problemă medicală aveţi, în primul rând ar trebui să vă adresaţi unui medic.