Primarul unei comune din Argeş s-a trezit cu şpaga lăsată la uşa casei însoţită de mesajul „Vă rugăm frumos să ne lăsaţi să ne închidem locuinţa!“

O femeie şi concubinul său, plus tatăl femeii, care doreau ca primarul să îi lase să construiască un gard fără autorizaţie în jurul casei, au fost acasă la primar ca să îi lase cu construcţia ilegală şi să nu le-o dărâme. Acesta i-a refuzat.



La Plecare, cei trei i-au lăsat la uşă o sacoşă cu o sticlă de Coca Cola, una de whisky, ambalată împreună cu două pahare, un pachet de cafea Jacobs, o cutie de praline şi un plic pe care scria Angela şi Emil şi în care erau 5.000 de lei şi un mesaj : „Din partea familiei Ioana Emil şi Molfa Angela. Vă rugăm frumos să ne lăsaţi să ne închidem locuinţa cum a fost înainte şi să ne eliberaţi titlul de proprietate. Cu mare respect şi vă mulţumim pentru înţelegere!”.

După ce vizitatorii au plecat, primarul Merişaniului a văzut punga, pe care cei a sesizat Poliţia Locală Bascov, dar a sunat şi la 112. Ulterior, s-a deschis un dosar penal pentru dare de mită. Cele trei persoane sunt cercetate în libertate. Deşi atât Angela Molfa, cât şi partenerul său au recunoscut fapta, aceştia consideră că nu au dat mită, ci doar bani şi produse, ca să fie ajutaţi.

”Respectivele persoane mai făcuseră un gard fără autorizaţie, gard pe care l-am dărâmat. Atunci când au venit la mine, ei turnaseră temelia gardului deja, practic vreau să facă de capul lor tot. Temelia gardului era pe domeniul public, aşa că ei nu aveau de unde să aibă titlu de proprietate, nu aveau niciun act. Le-am dărâmat respectiva temelie după ce am sesizat autorităţile. Mă lupt cu ei, n-am ce să fac. Am mai avut destule cazuri în care am dărâmat garduri ridicate fără autorizaţie. Mai primesc ameninţări, dar nu prea le mai au în seamă, m-am obişnuit cu ei, deşi sunt foarte periculoşi. Am avut cazuri în care a trebuit să vin cu jandarmii şi poliţia pentru a dărâma construcţii ilegale din comună, săreau proprietarii să arunce cu bolovani după mine. Însă legea trebuie aplicată fără discuţie”, a declarat pentru Adevărul Marius Luigi Ionescu, primarul de la Merişani.