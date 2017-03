Otrava ascunsă în cea mai puternică plantă terapeutică. Pentru cine este periculoasă rostopasca

Folosită în uz intern, pentru spasme digestive, diskezie biliară, indigestie şi dispepsie, migrenă şi migrenă biliară, pancreatită, boli de ficat, herpes bucal şi herpesul genital şi chiar cancer, dar şi în uz extern, pentru tuse convulsivă, faringită, laringită, infecţii în gât, răni infectate, eczeme infecţioase, hepatită virală, negi, cataractă, cancer de piele şi tumori exteriorizate, chisturi, inclusiv chist ovarian, planta îşi datorează calităţile terapeutice multiplelor sale substanţe active.



„Rostopasca este o plantă bogată în alcaloizi (Chelidonină, Homochelidonină, Sanguinarină, Cheleritrină, Oxichelidonină, Chelidimerină, Berberină, Coptizină, Tetrahidrocoptizină, Stilopină, Protopinî, α- allocriptopina, Magnoflorină, Sparteină), care conţine şi acid chelidonic, saponozide, carotenoide, substanţe rezinoase, ulei volatil, flavonozide, taninuri, acid nicotinic, nicotinamidă. De aici, multiplele sale indicatii terapeutice. Planta are însă şi potenţial toxic, aşa că trebuie administrată cu prudenţă”, explică, pentru „Adevărul”, fitoterapeutul Elena Badea.



De ce trebuie să fim foarte precauţi



Consumat în cantităţi mari, ceaiul şi sucul de rostopască provoacă o serie de efecte adverse, de la greţuri şi vărsături, până la fenomene toxice hepatice, delir şi halucinaţii. Din acest motiv, pentru uz intern planta ar trebui administrată doar la indicaţia medicului.



„Planta este contraindicată copiilor sub 12 ani. În cazul adulţilor, dacă doza zilnică depăşeşte patru grame de plantă uscată, se consideră deja supradozaj. Şi vorbim de un adult de 75 de kilograme. Astfel, poate provoca gastroenterită, tuse, probleme respiratorii, spasme digestive. Dozele mari pot provoca paralizie temporară şi tulburări cardiace. De asemenea, planta nu se va administra copiilor sub 12 ani, femeilor gravide sau care alăptează”, explică Elena Badea.



Interacţionează cu anumite medicamente



Este bine de ştiut că rostopasca sau preparatele care conţin această plantă pot interacţiona cu diverse medicamente.



„Produsele pe bază de rostopască pot creşte efectul unor medicamente: dextroamfetamina, hexobarbital, metamfetamina şi morfina. De asemenea acestea pot creşte activitatea următoarelor medicamente prin sinergism farmacodinamic: furazolidon, linezolid, mocoblemid, procarbazină. Totodată, pot scădea acţiunea unor medicamente prin antagonism farmacodinamic. Este vorba de: duloxetină, escitalopram, fluoxetină, milnacipran, nefazodonă, paroxetină, sertalină, trazodonă, venlafaxină”, precizează fitoterapeutul Elena Badea.