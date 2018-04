Liderul Camorra pentru care italianul reţinut la Piteşti spăla milioane de euro. Este supranumit „Capastorta“ pentru brutalitatea sa

"La data de 12 aprilie a.c., poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Piteşti şi procurori din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Piteşti, în baza unui ordin european de anchetă emis de autorităţile judiciare din Italia, au efectuat 5 percheziţii domiciliare, în judeţul Argeş, la domiciliul unui bărbat (nr. Nicola Inquieto) şi la sediile societăţilor comerciale administrate de acesta. A fost vizată o grupare infracţională organizată specializată în infracţiuni economico-financiare şi spălarea banilor. Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2002, cel în cauză ar fi înfiinţat pe teritoriul statului italian mai multe societăţi comerciale cu diverse obiecte de activitate. Ulterior, începând cu anul 2004 acesta, prin intermediul membrilor familiei, ar fi transferat în România veniturile obţinute din activităţile infracţionale din Italia", se arată într-un comunicat al IPJ Argeş.

.

Veniturile transferate ar fi fost folosite pentru înfiinţarea mai multor societăţi comerciale, pe raza municipiului Piteşti, cu obiect de activitate construcţie de clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale.



Profiturile obţinute din tranzacţiile imobiliare din România ar fi fost apoi transferate către membri ai familiei celui în cauză, din Italia, având ca scop final finanţarea unor grupuri infracţionale care operau pe teritoriul statului italian.

În cauză, a fost pus în aplicare un mandat european de arestare emis pe numele Nicola Inquieto.

Tot astăzi fost reţinut şi fratele lui Nicola Inquieto , Giuseppe (38 de ani), care locuieşte în Italia. Conform procurorilor italieni, cei doi fraţi aparţin clanului mafiot Casalese şi în particular, facţiunii lui Michele Zagara.

Afacerile lui Nicola Inquieto la Piteşti

Încă din anul 2004, italianul a început să scoată la vânzare, prin firma sa Italy Construcţii sute de apartamente pe strada Petre Ispirescu, din cartierul Găvana, aproape de pădurea Trivale, totul într-un regim foarte avantajos de plată: rate pe 10 ani, direct la dezvoltator, fără intermedierea băncilor,

La începutul acestui an, cânnd Nicola Inquieto a deschis la Piteşti Vitality sport & wellness, un centru sportiv cu bazin de înot la standarde olimpice, sală de forţă, kinetoterapie, kango jumps, insanity, bodybuilding, trx, jugo, mma, cursuri de înot, spa, masaj, sală de fitness şi nutriţie, zonă de relaxare, Nicola Inquieto a evitat să le răspundă jurnaliştiolor la întrebăile cu privire la costul investiţiei. „Nu am ţinut contabilitatea. Având în vedere că am luat-o şi ca o afacere de familie, nu am mai ţinut cont”, declara, atunci, italianul Nicola Inquieto.

Averea lui "Capastorta" de la Piteşti

Presa italiană de joi scrie că cele peste 400 de apartamente şi centrul spa de la Piteşti pe care investigatorii au pus joi sechestru sunt parte din averea şefului casalesilor, Michele Zagaria, ascunsă statului itaian în România.

Michele Zagaria, supranumit "Capastorta" pentru brutalitatea sa, acuzat de asociere cu organizaţii de tip mafiot, crimă, extorsiune şi jaf armat, a fost trecut în anul 2000 pe lista celor mai periculoşi urmăriţi general din Italia. A fost condamnat în absenţă, la mai multe pedepse cu închisoarea pe viaţă, şi arestat ulterior, in Napoli, unde se ascundea într-un buncăr. Clanul său, Casalesi, este o fracţiune din Camorra, organizaţia mafiotă care activează în Campania şi este este implicat in traficul de droguri, şantajarea oamenilor de afaceri şi în corupţia din industria de construcţii.

Avocatul omului de afaceri Nicola Inquieto susţine că acesta nu a colaborat cu mafia italiană.

Amintim că acţiunea de joi a beneficiat de sprijinul reprezentanţilor autorităţilor judiciare italiene şi al poliţiştilor de investigaţii criminale şi de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Argeş.La activităţi au participat şi jandarmi” se mai arată în cominicatul transmis de IPJ Argeş.