INTERVIU Norman Solomon, iniţiator al petiţiei de „impeachment“ a preşedintelui SUA: „Trump se potriveşte definiţiei de «narcisism extrem»“

Pe 21 ianuarie, două organizaţii din Statele Unite-Free Speech for People, condusă de către avocatul John Bonifaz şi RootsAction.org, al cărei preşedinte este jurnalistul Norman Solomon, au iniţiat o petiţie de „impreachment“ a lui Donald Trump (proces prin care un corp legislativ formulează acuzaţii faţă de un înalt oficial al guvernului, ducând la demiterea acestuia). Petiţia este intitulată „Impeach Donald Trump Now“. Un motiv al petiţiei este acela că fiii lui Donald Trump încheie afaceri cu ţări africane, în numele companiei Trump. Iar Constituţia SUA interzice preşedintelui să folosească funcţia în scopul obţinerii de beneficii personale.

„Adevărul“: Petiţia a strâns deja aproape 915.000 de semnături. Credeţi că această campanie va convinge Congresul să investigheze motivele pentru demiterea Preşedintelui Statelor Unite?

Norman Solomon: Perspectivele pe termen scurt nu sunt foarte favorabile, şi asta deoarece o asemenea investigaţie din partea Camerei Reprezentanţilor ar avea nevoie de un număr majoritar de voturi, iar la ora actuală cei mai mulţi membri ai Camerei sunt republicani, ca şi Trump. Cu toate astea, pe măsură ce presiunea publică va creşte tot mai mult, sunt şanse importante ca o parte dintre republicani să ajungă să susţină o investigaţie a Congresului. Aş vrea să fiu clar: Administraţia Trump este respingătoare din multe motive. Şi faptul că preşedintele Trump a încălcat flagrant prevederile Constituţiei Statelor Unite reprezintă tot atâtea motive solide pentru a îl pune sub acuzare.

Ce prevederi ale Constituţiei susţineţi că a încălcat Trump?

Trump este o persoană arogantă şi, după toate aparenţele, un om de afaceri lacom, care îşi doreşte să creadă că el este şi ar trebui să fie deasupra legii, inclusiv deasupra Constituţiei, legea supremă a ţării. Încă de la început, preşedintele Trump a încălcat două prevederi din Constituţie, prevederi ce interzic atragerea de beneficii persoanele din funcţia de preşedinte al Statelor Unite cu excepţia salariului oficial. Ne confruntăm acum cu un test crucial pentru democraţie: pot oamenii cu funcţii înalte să încalce legea fără să fie pedepsiţi? Pentru democraţia din Statele Unite, cel mai mare pericol este acela ca preşedintele să încalce Constituţia.

Va fi Donald Trump preşedintele cu cel mai scurt mandat?

Nu pot să vă dau un răspuns clar deocamdată. Vom vedea asta.

Cum aţi aprecia relaţia lui Donald Trump cu Vladimir Putin?

Până acum, este vorba de o apreciere reciprocă pe baza unor avantaje reciproce.

De ce pare a fi Trump în conflict cu aproape toată lumea?

Trump se potriveşte cu siguranţă definiţiei de „narcisism extrem“. Totuşi, domeniul meu de expertiză este analiza politică şi nu psihoanaliza.

De ce nu au republicanii reacţii ferme de dezaprobare ale abaterilor lui Donald Trump?

Mulţi republicani nu au reacţii adverse faţă de ceea ce face Donald Trump pentru că nu le pasă, sau sunt de acord cu rasismul, cu xenofobia, cu ignoranţa arogantă şi inclusiv cu poziţia sa faţă de schimbările climatice.

Trump nu a fost niciodată cu adevărat omul republicanilor. De ce l-au acceptat drept candidat la preşedinţie?

Printre membrii republicani aleşi în Congres setea de putere a fost mai importantă decât decenţa umană sau faptul de a le păsa de buna credinţă.

Cine e Norman Solomon

Un apreciat jurnalist de investigaţii, Norman Solomon (65 de ani) a scris până acum 12 cărţi. Publicată în 2003, cartea „Target Iraq: What the News Media Didn't Tell You“ („Ţinta Irak: Ce nu v-au spus la ştiri“) s-a bucurat de un mare succes, fiind tradusă în germană, italiană, maghiară, portugheză şi coreeană. „The Los Angeles Times“ a făcut o recenzie în termeni laudativi cărţii, iar în 2007 a fost lansat un documentar făcut după carte. În 2012, Norman Solomon a candidat pentru un loc în Congresul american, printre susţinătorii săi fiind actorul Sean Penn. Solomon este şi preşedintele grupului online de activişti, RootsAction.org (cu peste 500.000 de membri), primul grup ce a făcut o petiţie pentru susţinerea lui Edward Snowden.