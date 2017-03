Cum este elogiat deputatul cu mitraliera în Enciclopedia Argeşului şi Muscelului. Rădulescu este considerat de autori mai important decât Elisabeta Rizea

Enciclopedia Argeşului şi Muscelului este o amplă lucrare în patru volume apărută între anii 2010 şi 2014 sub egida Consiliului Judeţean Argeş, a Primăriei Piteşti, a Universităţii din Piteşti, Muzeului Judeţean Argeş şi Muzeului Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti. Sute de oameni, mulţi dintre ei profesori universitari şi cercetători, au lucrat la enciclopedie.



Iar în această complexă lucrare, în volumul III (coordonat de către Spiridon Cristocea, fost director al Muzeului Judeţean Argeş), la litera R, i se rezervă un pasaj consistent deputatului Cătălin Rădulescu, căruia i se face o descriere elogioasă.

Cum e descris Rădulescu: „Medic, militant politic, parlamentar, om de afaceri”

La primul rând al caracterizării, deputatul Cătălin Rădulescu este descris drept "medic, militant politic, parlamentar, om de afaceri". Tot despre el se mai spune în prezentare că a fost „Participant direct la evenimentele revoluţionare din decembrie 1989, Timişoara, Piteşti, Bucureşti” şi că s-a „implicat în constituirea noilor structuri ale puterii de stat din judeţul Argeş”. Tot parlamentarului PSD de Argeş i se atribuie calitatea de fondator al unor obscure gazete locale – Opinii (1990) şi Acţiunea (1993).

Tot la Cătălin Rădulescu, autorii Enciclopedei spun că în calitatea sa de om de afaceri a încheiat "parteneriate cu mai multe companii continentale" şi că a avut „diverse recunoaşteri publice”. Autorul caracterizării este ing.dr. Constantin Budan, un cunoscut cercetător ştiinţific (horticultură) şi fost director al Staţiunii Horti-Viticole Ştefăneşti, ajuns acum la vârsta senectuţii. Am încercat să îi contactăm atât pe Constantin Budan, cât şi pe Spiridon Cristocea, coordonatorul volumului în care apare deputatul Rădulescu, însă aceştia nu au fost de găsit.

Atât Rădulescu, cât şi Elisabeta Rizea sunt consideraţi „militanţi politici”

Enciclopedia, asumată ca un efort de păstrare a celor mai importante şi valoroase personalităţi, repere şi realităţi argeşene (istorice, politice, geografice etc.), îl prezintă pe Cătălin Rădulescu între figuri emblematice precum domnitorul Radu cel Mare, luptătoarea anticomunistă Elisabeta Rizea, scriitorul Liviu Rebreanu, Alexandru Racoviţă – participant la Revoluţia de la 1848 sau cunoscutul pictor Constantin Rosenthal.

Iar lui Cătălin Rădulescu i se acordă mai multe rânduri în Enciclopedia Argeşului şi Muscelului decât Elisabetei Rizea sau domnitorilor Ţării Româneşti. Astfel, dacă Rădulescu are alocate 30 de rânduri, marea luptătoarea anticomunistă Elisabeta Rizea are doar 23 de rânduri. În plus, Elisabetei Rizea i se face o descriere seacă, despre ea spunându-se printre altele că a fost „proprietar rural”.

Radu cel Mare, domnitor al Ţării Româneşti între 1495 şi 1508 şi fiul lui Vlad Călugărul, are rezervate în enciclopedia realizată pentru posteritate doar 21 de rânduri. Şi tatăl lui Mircea cel Bătrân, Radu I, domnitor al Ţării Româneşti (1377-1385) are în enciclopedie doar 28 de rânduri. Nici Radu II, fiul lui Mircea cel Bătrân şi domnitor al Ţării Româneşti între 1421 şi 1427 este considerat mai prejos decât deputatul Cătălin Rădulescu, având dedicate doar 25 de rânduri.

Alexandru Racoviţă, participant la Revoluţia de la 1848, are şi el numai 21 de rânduri, în timp ce apreciatul pictor Constantin Rosenthal, şi el revoluţionar la 1848, a primit doar 18 rânduri în Enciclopedia Argeşului şi Muscelului.

Deputatul Rădulescu, cel care este considerat o personalitate de prim rang în Enciclopedia Argeşului şi Muscelului, a precizat într-un interviu pentru Adevărul că deţine încă de la Revoluţie o mitralieră şi că „nu o să mi-o ia nimeni în viaţa vieţilor şi o ţin, că poate vreodată, dacă mai vine cineva cu vreo idee din asta să transforme statul ăsta pentru care am luptat noi, sunt pregătit să ies cu arma să trag imediat”.

Întrebat de reporterii Adevărul dacă iese cu mitraliera în Piaţa Victoriei, Rădulescu a răspuns: „Pot să ies unde vreau eu. Dacă mă apucă pe mine o nebunie, pot să ies unde vreau eu. E dreptul meu şi riscul meu şi hotărârea mea în momentul ăla: eu hotărăsc ceva cu viaţa mea, aşa cum fiecare dintre voi hotărâţi”, a spus Rădulescu.

Deputatul Cătălin Rădulescu a fost condamnat, în decembrie 2016, la un an şi şase luni de închisoare cu suspendare pentru dare de mită şi efectuare de operaţiuni financiare ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia.