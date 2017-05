Concurs de programare şi workshop de aplicaţii web la UPIT. Departamentul Matematică-Informatică, luat cu asalt de studenţi, elevi de liceu şi gimnaziu

Cei dintâi au avut parte de un workshop de aplicaţii web, unde au prezentat ultimele creaţii din domeniu şi s-au întrecut la concursul de programare web, în realizarea de aplicaţii pe o temă specificată. Prof. univ. dr. Tudor Bălănescu, preşedintele juriului, a apreciat în mod deosebit, la această ediţie, numărul mare de participanţi şi calitatea aplicaţiilor prezentate: peste 60 de studenţi, dintre care, mai bine de jumătate au avut lucrări la workshop-ul de aplicaţii web.







Câştigătorii concursului de programare web sunt: Oprea Marius (Informatică anul 3) - premiul I, Saru Cornel (Informatică anul 3) – premiul II şi Marin George (Calculatoare anul 4) – premiul III.





La workshopul de WEB, premiile s-au împărţit astfel: Muşat (Nuică) Diana (Informatică anul 3) – premiul I, Mărăşoiu Iulia (Informatică anul 3) – premiul II, Brumuşescu Diana (master Informatică anul 2) – premiul III şi Premiul special în memoria distinsei doamne Luminiţa Doina State – Cloşcă Cosmina (Informatică anul 3). Conducerea RoWeb, partener al evenimentului, s-a arătat încântată de interesul studenţilor şi calitatea lucrărilor prezentate.





La secţiunea dedicată elevilor, cei mai mici programatori s-au întrecut la programare clasică (limbajele C++/C) şi programarea roboţilor Lego Mindstorms EV3.





Concurenţii (de la licee şi şcoli din judeţul Argeş şi Olt) au avut de rezolvat o serie de subiecte a căror dificultate a departajat concurenţii. Câştigătorii concursului de programare clasică la fiecare secţiune sunt:

1. Secţiunea A - Clasa a IX-a: Vadastreanu Robert de la Şc. Gim. "E. Ionescu" – premiul I, Coneschi Vlad, de la Şc. Gim. "E. Ionescu" – premiul II, Stanciu Ciprian, de la C. N. "R. Greceanu" – premiul III;

2. Secţiunea B - Clasa a X-a: Staicu Alexandru, de la C. N. "I. Minulescu" – premiul I, Mincu Daniel, de la C.N. “Al. Odobescu” – premiul II, POPESCU RAZVAN de la C.N. “Al. Odobescu” – premiul III;

3. Secţiunea B - Clasele a XI-a şi a XII-a: Popescu Ion Alexandru, de la C. N. "R. Greceanu" – premiul I, Dumitru Corneliu Vlad de la C.N. “Ion C. Brătianu” – premiul II, Cenţiu M.Emil Vasilian, de la C.N. “Ion C. Brătianu” – premiul III;





4. Secţiunea R - Programarea Roboţilor Lego Mindstorm EV3: Belegan C, David D & Nicola Alex, de la Colegiul Naţional Ion C. Bratianu – premiul I, Coneschi Vlad & Vădăstreanu Robert & Constantinescu Gabriel de la Şc. Gim “E. Ionescu” – premiul II, Popescu Ion Alexandru & Stanciu Ciprian de la C. N. “Radu Greceanu” – premiul III.





"Am apreciat buna pregătire a elevilor şi a studenţilor participanţi, proba de robotică fiind considerată o surpriză plăcută, datorită numărului mare de participanţi de la 10 la 18 ani", a precizat conferenţiar universitar dr. Doru Anastasiu Popescu, preşedintele manifestării.





"Consider că astfel de evenimente trebuie să devină permanente pentru ca elevii şi studenţii să aibă un loc comun unde să-şi arate calităţile şi să-şi prezinte preocupările. Legătura dintre Universitatea din Piteşti şi Unităţile Şcolare din Argeş şi judeţele limitrofe trebuie să se dezvolte în interesul învăţământului local. Apreciem implicarea RoWEB Piteşti şi Velox Logistics în susţinerea evenimentelor desfăşurate", a declarat conferenţiar universitar dr. Doru Constantin, directorul Departamentului Matematică-Informatică.