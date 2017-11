Ce alimente sunt indicate pentru combaterea depresiei de iarnă

Peştele gras are un rol foarte important în combaterea depresiei de iarnă. În afară de vitamina D, diferitele specii de peşti graşi conţin şi acizi graşi Omega-3, care stimulează producţia de serotonină şi endorfine – molecule ale fericirii, care aduc relaxare şi combat eficient stările de astenie.

Bananele conţin mai puţină apă decât majoritatea fructelor, însă au foarte multe componente nutritive. După cum spune fitoterapeutul Elena Diaconu, ”bananele sunt bogate in zaharuri, în vitaminele C, A, E, B6, minerale precum potasiu, sodiu, fier, calciu, magneziu şi fosfor, dar şi fibre şi proteine. Beneficiile bananelor asupra sistemului nervos sunt importante. Bananele sunt foarte bogate în vitaminele B6 si B12. Lipsa acestor vitamine a fost asociată cu tulburarile depresive”.

Cerealele integrale sunt recomandate în alimentaţia zilnică, având numeroase beneficii asupra sănătăţii, inclusiv în lupta împotriva depresiei de iarnă. Este indicat să fie consumate dimineaţa cu o cantitate importantă de lapte sau iaurt, pentru că reprezintă o sursă de energie pentru cel puţin 4-5 ore, asigurând un tonus foarte bun până la orele prânzului. Atenţie însă: daca cerealele integrale sunt consumate seara, pot da insomnie. ”Fibrele pe care cerealele integrale le conţin sunt foarte utile in ameliorarea digestiei si prevenirea cancerelor sau a altor afecţiuni ale tubului digestiv. Cerealele conţin şi o mare cantitate de vitamine din complexul B, una dintre acestea fiind vitamina B1 sau tiamina, implicată în combaterea depresiei”, mai spune Elena Diaconu.

Roşiile sunt şi ele un aliment foarte indicat împotriva depresiei şi conţin printre altele vitamina A, C, calciu şi potasiu. În tratarea depresiilor, roşiile sunt recomandate datorită unui conţinut ridicat în uridină, un compus ce are efecte extraordinare în combaterea depresiei, demonstrate in cadrul unor cercetări realizate la Universitatea Harvard în ultimii cinci ani. Uridina se mai găseşte în alimente precum zahărul din trestie sau broccoli.