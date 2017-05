Buruieni bune pentru sănătate. Ce plantă contribuie la reducerea substanţială a colesterolului şi a presiunii sangvine

Păpădia are proprietăţi terapeutice recunoscute

Păpădia reprezintă una din cele mai bune surse de beta-caroten (din care se face Vitamina A, un anti-oxidant esential) existente în natură. De asemenea, trebuie spus că păpădiile sunt foarte bogate în proteine, minerale, vitamine şi acizi graşi esenţiali. Toată planta – de la rădăcină la floare – este comestibilă, iar consumul pe perioade îndelungate a fost demonstrat că îmbunătăţeşte funcţiile cardiovasculare şi ale ficatului, are beneficii digestive (incluzând tratamentul pentru constipaţie), plus că datorită efectului diuretic are şi proprietăţi de curăţare a rinichilor.

Pe nedrept considerată butuiană, urzica este în realitate o mică fabrică de nutriţie: rădacina şi frunzele îi sunt bogate în fier, calciu, vitamina A şi K – fiind folosită în întreaga Europă pentru a trata tulburările intestinale, malnutriţia, diareea şi numeroase boli de piele. Mai mult, s-a demonstrat că o lingură de suc de urzici luată de două ori pe zi elimină acidul uric, produs prin digestia proteinelor care se acumulează în ţesut şi articulaţii, ducând la boli imflamatorii precum guta.

Ce proprietăţi miraculoase are Iarba-Grasă

La fel ca quinoa şi hrişca- grânele de ştir nu conţin gluten, reprezintă o sursă completă de proteine. precum şi o sursă fantastică de fibre, fier, acizi graşi şi multe minerale. După cum spune fitoterapeutul Simona Mihăilescu, ”consumul regulat a arătat că reduce nivelul colesterolului şi presiunea sangvină, sporeşte sistemul imunitar şi tratează un număr de boli serioase (incluzând aici şi cancerul). Frunzele de ştir, deseori fierte sau aburite – sunt 90% digestibile când sunt gătite şi aduce beneficii de sănătate comparabile cu varza kale, spanacul şi broccoli”.

Iarba-Grasă, supranumită şi Grăsiţă, este o altă buruiană care este o sursă neaşteptată de nutriţie, mai ales în ţările în curs de dezvoltare şi asta pentru că rezistă foarte bine în soluri sărăcăcioase. Conform studiilor de la Universitatea din Texas din San Antonio, frunzele de Iarbă-Grasă (ce pot fi gătite) conţin mai mulţi acizi graşi Omega-3 decât oricare altă plantă comestibilă, făcând-o perfectă pentru îmbunătăţirea funcţionării creierului si a sistemul cardiovascular. Cercetătorii au descoperit deasemenea că Iarba-Grasă conţine între 10 – 20 de ori mai mulţi antioxidanţi inhibitori de cancer, decât orice altă legumă sau fruct testat.