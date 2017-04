Bărbatul care se luptă de şase ani să elucideze moartea stranie a fratelui său: „Sunt două hotărâri judecătoreşti în care diferă atât ora, cât şi cauza morţii“

Cum aţi aflat de moartea fratelui dumneavoastră?

Pe 4 ianuarie 2011, în jurul orei 15.30-16, am fost anunţat telefonic de Dinu Alina, nora fratelui meu Dinu Dumitru, domiciliat în satul Verneşti şi care avea atunci 59 de ani, că acesta nu se simte bine, iar ulterior, la circa 15-20 minute, că a decedat. Am întrebat-o ce s-a întîmplat şi mi-a răspuns că se afla în bucătărie împreună cu soţul ei (fiul vitreg al fratelui meu), cu fratele soţului şi cu soţia fratelui meu, când fratele meu a căzut. Am întrebat dacă s-a lovit de ceva şi mi-a răspuns că nu, că pur şi simplu a intrat pe uşă şi s-a prăbuşit, fără să spună nimic, şi că în cădere s-a lovit puţin la nas de duşumeaua din lemn”, spune Aurelian Din. Când a ajuns la Verneşti în după-amiaza respectivă, acesta a constatat că fratele său avea o fractură de piramidă nazală. Un prim indiciu suspect, pentru că în general sunt extrem de puţine cazurile în care prin cădere se produce fractură de piramidă nazală.

„Într-o adresă a Poliţiei Curtea de Argeş se specifică faptul că fratele meu, adică mortul, este cercetat pentru moarte suspectă”

Ce alte neconcordanţe v-au mai atras atenţia privind dosarul morţii fratelui dumneavoastră?

O adresă de-a dreptul incredibilă a fost trimisă Parchetului de pe lângă Judecătoria Curtea de Argeş pe 7 ianuarie 2011, la trei zile după decesul lui Dumitru Dinu, de către Poliţia Curtea de Argeş. În adresă se specifică nici mai mult nici mai puţin că Dinu Dumitru, adică mortul, este ”cercetat pentru moarte suspectă”.

O altă scăpare ce m-a şocat: în raportul medico-legal nu este menţionată ora decesului fratelui meu.

Pe 31 martie 2011, am strâns toate documentele legate de moartea fratelui meu şi am făcut o plângere penală în care solicitam să se efectueze cercetări referitoare la împrejurările în care a decedat fratele meu. Însă prin rezoluţia din 25 mai 2011, Parchetul de pe lângă Tribunalul Argeş a dispus neînceperea urmăririi penale.

Am făcut o nouă plângere pe 23 iunie 2011. Iar în cele din urmă cazul a ajuns în instanţă, la secţia Penală a Tribunalului Argeş. Şi aici am primit acelaşi răspuns negativ. Însă această a doua sentinţă, dată pe 15 noiembrie 2011, are şi ea neconcordanţe...

Instanţa spune că victima a murit în Ambulanţă, iar organul de cercetare penală, că a decedat înainte de sosirea Ambulanţei

Un detaliu dubios: victima a suferit o fractură de piramidă nazală, fractură ce se apare extrem de rar în cazul unei căzături

Despre ce neconcordanţe este vorba?

În sentinţa dată de către Tribunalul Argeş – Secţia Penală, instanţa constată printre altele că ”Din declaraţiile martorilor audiaţi a rezultat că înaintea decesului, numitul Dinu Dumitru a căzut într-o stare de inconştienţă pe când se afla la locuinţa sa din satul Verneşti, comuna Valea Danului, jud. Argeş, decesul survenind la scurt timp, pe când era transportat cu o ambulanţă la Spitalul Municipal Curtea de Argeş.” Însă această constatare, privind momentul decesului (”pe când era transportat cu o ambulanţă”), se contrazice cu Raportul de efectuare a necropsiei, în care organul de cercetare penală de la Poliţia Curtea de Argeş scrie negru pe alb că ”victima şi-a pierdut cunoştinţa, a fost anunţată ambulanţa care a venit la faţa locului, constatând decesul susnumitului” (lucru consemnat şi în raportul medico-legal).

O altă problemă în ceea ce priveşte ora decesului. Într-o adresă trimisă Institutului Naţional de Medicină Legală pe 7 februarie 2014 şi semnată de către Daniel Vişan, la acea dată prim-procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, se spune că din datele de anchetă preluate din dosar, în ziua morţii, victima ”în jurul orelor 17.30 a revenit la domiciliu” şi că ”revenind acasă în jurul orelor 18 a acuzat o stare de rău”, în contradicţie cu datele din fişa de intervenţie a Ambulanţei, unde scrie negru pe alb că Dumitru Dinu a fost găsit decedat la ora 16.11. Neconcordanţa orară este una flagrantă şi nu este susţinută de probe scriptice.

„Poliţiştii spun că fratele meu s-a lovit de uşa de la intrare, iar rudele au declarat că nu s-a lovit de nimic în cădere”

Concret, care ar fi cauzele morţii fratelui dumneavoastră?

În rezoluţia de efectuare a necropsiei, organul de cercetare penală scrie că ”numitul Dinu Dumitru, în timp ce se afla la domiciliu, i s-a făcut brusc rău şi a căzut în bucătărie lovindu-se de uşa din lemn de la intrare”. Numai că această constatare, cum că fratele meu s-a lovit de uşa din lemn de la intrare, se contrazice cu declaraţiile rudelor, care au spus clar că fratele meu nu s-a lovit de nimic în cădere. În declaraţia dată la Parchet pe 5 mai 2014, Adrian Dinu, fiul vitreg al fratelui meu, spune că atunci ”când noi toţi ne aflam în bucătărie, pe uşă a intrat tata şi în momentul imediat următor a căzut jos cu faţa în jos, fără să se împiedice de prag.”

O altă neconcordanţă este legată de faptul că în raportul medico-legal scrie printre altele că fratele meu avea mai multe coaste fracturate. În acelaşi raport, medicul legist spune că este posibil ca fracturile costale să fi apărut în urma manevrelor de resuscitare. Însă fratele meu era decedat în momentul sosirii ambulanţei, detaliu relevat şi de Raportul de efectuare a necropsiei.

Sunt singurele nereguli din raportul de necropsie?

Raportul de necropsie nr. 1/2011 este incomplet şi ilegal! Este absolut absurd sa susţii că unui pacient deja mort ( conform fişei medicale de la 112- fără puls, fără respiraţie, cu tegumente cianotice, cu tegumente reci) , cu midriaza fixă i se rup de asistenta de la salvare Modoran Dana patru coaste dintre care trei cu infiltraţii de sânge! În 20 de minute de resuscitare asistenta rupe pacientului 4 coaste? Este absurd să susţii şi să mai şi consemnezi ca medic legist faptul că unui pacient cu epistaxis bilateral ( ambele nări înfundate cu sânge) si cu gura plină de sânge (conform declaraţiilor de martor de la dosar) i se poate face resuscitare, respiraţie fără ca aceste căi respiratorii să fie libere si curate?!

Care este detaliul ce vă intrigă cel mai mult în tot acest caz încă neelucidat?

Sunt mai multe. Însă cel mai mult mă intrigă faptul că sunt două hotărâri judecătoreşti în care diferă atât ora, cât şi cauza morţii fratelui meu.

Cum vă explicaţi faptul că sunt mai multe neconcordanţe în dosarul morţii fratelui dumneavoastră?

Este vorba în primul rând de incompetenţa crasă a autorităţilor din Argeş care au investigat acest caz. Mai iau în calcul şi reaua intenţie, cu scopul de a se evita cauza reală a morţii, pentru ca cei care au investigat acest caz să nu fie învinuiţi pentru greşelile pe care le-au făcut. Este vorba aici de imaginea Poliţiei Argeş, de imaginea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş. Pe nimeni nu interesează să soluţioneze acest caz. toate autorităţile la care am făcut sesizări şi plângeri mi-au dat răspunsuri negative

Se va soluţiona vreodată acest caz?

Speranţa moare ultima. Eu sper că până la urmă cineva va face lumină. Intenţionez să apelez şi la autorităţi din afara României, inclusiv la CEDO, dacă nu se va soluţiona acest caz.