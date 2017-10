Avocatul inculpaţilor achitaţi în dosarul triplei crime de la Stoeneşti a depus plângere împotriva anchetatorilor. Cum răspunde Parchetul acuzaţiilor de abuz

După ce instanţa de fond – Tribunalul Argeş - a găsit un singur vinovat în dosarul triplei crime de la Stoeneşti, pe Laurenţiu Durleci (23 de ani) şi i-a achitat pe ceilalţi doi inculpaţi - Vasile Durleci (fratele lui Laurenţiu) şi Doru Durleci (tatăl), apărătorul celor trei a formulat o plângere penală împotriva anchetatorilor. Mai exact, avocatul Florentin Sorescu susţine că anchetatorii au pornit de la o idee prestabilită şi nu au făcut altceva decât să adapteze probele la un scenariiu prestabilit.







„În opinia mea, principala greşeală a acuzării este că a pornit de la o idee preconcepută şi anume aceea e că nu putea un singur om să-i omoare pe alţii trei cu 48 de lovituri şi să aducă vătămări unei a patra persoane, omiţând că s-a dus noaptea peste ei înarmat cu un cuţit tip macetă şi într-o stare de furie cumplită vecină nebuniei, determinată de faptul de a fi fost agresat de familia victimei chiar în ziua premergătoare crimei, el şi concubina lui actuală, lucru care, de altfel, se întâmpla în mod frecvent. La aceasta, se adaugă lipsa de reacţie a autorităţilor sesizate de către Laurenţiu Durleci prin plângere în sensul că nu au înţeles să ia măsuri pentru a opri agresiunile la care era supus şi consumul de alcool din momentele imediat premergătoare săvârşirii abominabilelor fapte, lucru care nu a făcut altceva decât să-i potenţeze starea de furie şi de psihoză în care intrase, ducându-l într-o stare vecină nebuniei”, a explicat, pentru Adevărul, avocatul Florentin Sorescu.





Avocatul Inculpaţilor: "Parchetul a căutat să adapteze probele la concluzia de la care a pornit"



Tribunalul Argeş a concluzionat că tatăl şi fratele lui Laurenţiu Durleci n-au luat parte la măcelul din aprilie anul trecut, când Laurenţia Durleci (17 ani, fosta concubină a lu Laurenţiu Durleci), tatăl ei, Filip Tinca (37 ani) şi bunicul fetei, Paul Durleci (57 de ani) au fost ucişi cu 48 de locitri de cuţit. Scenariul concluzionat de instanţă a contrazis pactic principala ipoteză a Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş care i-a ţinut după gratii pe cei doi timp de 18 luni.





„În loc să stabilească adevărul pe baza probelor, lucru care ar fi presupus, mai întâi de toate, ca aceastea să fi fost administrate în mod util şi pertinent, parchetul a căutat să adapteze probele la concluzia de la care a pornit, cu scopul de a o confirma şi a o întări. Nu au verificat mai multe ipoteze, ci a existat una singură. Acest lucru a dus la neadministrarea unor probe esenţiale sau administrarea deficitară a acestora cum ar fi lipsa unei expertize traseologice, lipsa unor percheziţii informatice asupra unor telefoane găsite la faţa locului şi atribuite inculpaţilor fără verificări serioase, lipsa unor reale căutări în zona comiterii faptelor şi a traseului pe care au fugit autorul faptelor penale şi familia lui pentru a fi identificate armele cu care s-au comis crimele, dacă ar fi fost mai multe aşa cum a susţinut parchetul. La dosarul cauzei avem un singur cuţit, unde sunt celelalte, dacă au existat cu adevărat? De modul în care au fost luate declaraţiile, nici nu mai vreau să pomenesc. Şi, nu în ultimul rând, alcătuirea unui profil psihologic, lucru esenţial în astfel de situaţii unde suspectul nu îşi asigură variante de scăpare, comite faptele fără să se mai gândească la urmări, lucru care spune multe”, mai arată avocatul Flrentin Sorescu, care îşi argmentează astfel plângerea împotriva procurorului de caz.





Avocatul mai spune că cei doi au stat nevinovaţi după gratii şi din cauza faptului că Parchetul n-ar fi administrat anumite probe care erau în favoarea inculpaţilor.





„O parte din aceste probe a trebuit să fie administrate în instanţa de fond, altora le va veni rândul, probabil, în calea de atac, dar parchetul nu le-a administrat deşi în mod categoric trebuia şi putea să facă acest lucru, lăsând loc cât cuprinde producerii de erori, aşa cum la acest moment ştim că s-a şi întâmplat”, mai spune avocatul Florentin Sorescu.





Prim procurorul parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş: „Deocamdată, vorbim de o soluţie care nu este definitivă"





Pe de altă parte, Parchetul de pe lângăTribunalul Argeş, care a atacat deciziei de achitare a celor doi inculpaţi spune că la apel am putea asista la o răsturnare de situaţie.





„Deocamdată, vorbim de o soluţie care nu este definitivă şi pe care nu o comentez. Noi am apreciat decizia Tribunalului Argeş ca nelegală şi netemeinică şi am făcut apel, iar în motivele de apel se regăsesc toate aspectele pentru care noi o considerăm astfel. La judecarea apelului vor fi avute în vedere probe administrate în faza de urmărire penală la care se vor adăuga probele din faza cercetării judecătoreşti (…). Şi Parchetul are o anumită responsabilitate. Dacă nu erau probe împotriva lor, nu ar fi fost trimişi în judecată. Ce am fi avut de câştigat?! Nu comentez afirmaţiile domnului avocat, sunt aprecierile dumnealui. Are această posibilitateade a promova acţiuni, penale, civile, dacă apreciază că au fost abuzuri”, a decarat Marius Ştefan, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, care mai precizează că telefonele găsite în apropierea locului crimei, la care face referire avocatul, au fost atribuite inculpaţilor în baza unor declaraţii date de martori.





De precizat că şi avocatul Florentin Soescu a formulat apel împotriva deciziziei instanţei de fond privind condamnarea la închisoare pe viaţă a inculpatului Durleci Laurenţiu, găsit vinovat pentru toate cele trei crime şi vătămarea unei a treia persoane, Narcisa Durleci, mama fostei concubine a inculpatului. Apărătorul criminalului cere o pedeapsă mai blândă pentru cientul său, invocând circumstanţa provocării, dat fiind faptul că tânărul avea depuse împotriva familiei fetei 40 de plângeri, dintre care, doar una soluţionată şi speră ca instanţa să ţină cont şi de faptul că inculpatul are afecţiuni psihice.