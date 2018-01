Primarul din Roman, acuzat de Ecaterina Andronescu că a plătit protestatari să vină la Bucureşti: „Analizez posibilitatea de a o acţiona în judecată“

„E ca un şoc pentru mine declaraţia pe care a făcut-o. Un lucru total neadevărat şi voi analiza împreună cu jurişti din primărie dreptul de a o acţiona în judecată pentru astel de afirmaţii”, a declarat Lucian Micu, membru PNL.



De asemenea, el spune că, dacă se va dovedi că a dat bani protestatarilor, îşi va înainta demisia, în caz contrar, senatorul Ecaterina Andronescu ar trebui să demisioneze.



„Dacă se demonstrează că eu am intrevenit în vreun fel sau am organizat în vreun fel vreo astfel de deplasare, sunt dispus să-mi prezint demisia. Însă dacă se demonstrează că nu e nimic adevărat, aştept demisia de onoare din funcţia de senator a doamnei Andronescu. Pentru că mi se pare o afirmaţie gravă care mă lezează atât personal, cât şi municipiul Roman în ansamblul său”, a mai spus primarul.



Anterior, acesta a scris pe contul său de Facebook că nu înţelege de ce vicepreşedintele PSD Ecaterina Andronescu a “mânjit" numele lui şi al oraşului, acuzându-l că a plătit oamenii să vină la protestul din Capitală.



“De-a lungul anilor, am fost martor la multe episoade în care adevărul a fost acoperit de minciuni şi îmi pare rău să observ că mai există politicieni care chiar nu mai au niciun scrupul. De dimineaţă, un cetăţean mi-a spus că fostul ministru al Educaţiei, Ecaterina Teodorescu, cunoscută ca ministrul Abramburica, şi-a permis să mă acuze public, fără nicio dovadă, că am plătit persoane să protesteze la Bucureşti împotriva Legilor Justiţiei. Nu înţeleg cum această femeie şi-a permis să mânjească numele meu şi al oraşului nostru cu astfel de minciuni sfruntate”, a scris primarul din Roman pe contul său de Facebook.



Micu mai afirmă că dreptul de a protesta este al oamenilor, iar oamenii din Roman care au protestat la Bucureşti au făcut-o din cauza faptului că “în politică mai există personaje mizerabile”.



“Dreptul de a protesta este al oamenilor. La Roman nu a protestat nimeni sâmbătă seară, dar dacă au fost romaşcani care s-au dus la Bucureşti pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă de guvernarea PSD - nu a fost nici datorită mie, ci din cauză că în politică mai există personaje mizerabile”, a mai spus acesta.



El le mai transmite locuitorilor din Roman să nu plece capul în faţa celor care îi jignesc şi speră ca Justiţia să lămurească adevărul.



“Dragi romaşcani, să nu plecaţi niciodată capul în faţa celor care vor să vă jignească şi să arunce cu noroi asupra oraşului nostru! Am încredere că cei de la Digi24 vor demonta minciunile vicepreşedintelui PSD şi am încredere că justiţia va scoate la lumină adevărul despre Roman”, a scris el în finalul postării.



Vicepreşedintele PSD, senatorul Ecaterina Andronescu, a declarat sâmbătă seară că unii primari au plătit transportul celor care au ieşit în stradă.



"Pentru că pot să vă transmit mesajele care spun că unii primari - vă dau exemplu un mesaj primit de cineva din Roman - au plătit transportul celor care au ieşit în stradă. Dacă ies pentru că sunt nemulţumiţi este dreptul lor constituţional şi trebuie să îi respectăm", a susţinut senatorul PSD.