BAC 2017 Neamţ. Profesoară: „La istorie au fost şi subiecte capcană. O elevă olimpică a ieşit obosită din examen“

La Liceul Tehnologic Administrativ-Economic din Piatra Neamţ, primii elevi care au încheiat proba au ieşit din sălile de examen după o oră şi jumătate de la startul examenului. Au răsuflat uşuraţi şi s-au declarat optimişti elevii care au susţinut proba la matematică, cu subiectele pentru profilul tehnologic.

„A fost uşor, am terminat cam într-o oră şi am mai stat încă o jumătate de oră să mai verfic încă o dată ce am scris. Cred că la Matematică-Informatică a fost mai greu“, a declarat unul din elevii de la Colegiul Spiru Haret care a susţinut proba la liceul Economic.

La Colegiul Naţional Calistrat Hogaş, absolvenţii de liceu au ieşit ceva mai târziu, unii dintre ei susţinând şi proba la istorie.

„Nu mi s-a părut greu, ci mai degrabă mult de scris“, a declarat o elevă care a susţinut proba la istorie.

Despre dificultatea subiectelor a vorbit profesoara Dorina Luminiţa Drexler, care îşi aştepta cu emoţie foştii elevi implicaţi în examen:

„Subiectele la istorie au fost aparent uşoare, dar aveau tot felul de capcane în sensul forumulării termenilor. Nu am văzut cum suna exact subiectul şi nu-mi dau seama dacă era vorba de implicarea spaţiului românesc în criza orientală sau a statului român în criza orientală pentru că atunci perioadele erau diferite. Au şi picat în capcană unii dintre ei: au tratat corect criza orientală, dar nu şi perioada. Dacă era a Statului român trebuiau să trateze perioada după 1859, eu le-aş fi recomandat Războul de Independenţă. Unii au căzut în capcană şi au tratat înainte de formarea statului român adică înainte de Unire şi au tratat războiul din 1826-1828 şi asta îi depunctează pentru că nu au respectat cerinţa“

Din discuţiile cu elevii, profesoara de istorie, fost inspector şcolar general, a apreciat că subiectele la istorie au fost destul de grele:

„Au fost subiecte dificile chiar şi faţă de anul trecut din ceea ce au spus copii la ieşire. Aşa mi-a spus de exemplu o absolventă de 10 , olimpică de trei ani la istorie şi a ieşit obosită şi cu efort intens depus. Pentru ceilalţi care erau de 7,8,9, puteau să cadă uşor în capcană“, a declarat profesoara de istorie Dorina Luminiţa Drexler, fost inspector şcolar general.