Manager de Ambulanţă, mazilit peste noapte de ministrul Sănătăţii

Gheorghe Pintea a fost luat prin surprindere de ordinul ministrului Bodog, ordin ce a venit după ce Pintea a anunţat demararea unui control intern în departamentul medical al SAJ Bihor, condus chiar de către dr. Venter. Controlul a fost programat în urma unor reclamaţii primite din partea medicilor.

"Am primit mai multe reclamaţii legate de modul în care s-au făcut pontajele, programările, şi am dispus efectuarea unui control intern, pentru a lămuri lucrurile. Acest lucru a deranjat, iar acum domnul Venter îşi va controla propria activitate", susţine Gheorghe Pintea. El este decis să atace în instanţă ordinul ministerial, pe care îl consideră nelegal.

De cealaltă parte, dr. Venter recunoaşte că a intrat în conflict cu fostul director din cauza controlului pe care acesta l-a dispus în departamentul său, însă nu crede că decizia ministrului are vreo legătură cu această dispută.

" Domnul Pintea a dispus realizarea unui control, însă pe mine m-a deranjat faptul că a numit în comisie doi medici care îmi erau subalterni. I-am cerut să aducă o comisie din afara instituţiei. Eu recunosc faptul că pot fi greşeli. Eu întocmesc toate documentele şi se întâmplă să greşesc, însă colegii pot veni, pot verifica, greşelile se pot îndrepta. Dar, mă întreb, e normal ca eu, ca director medical şi medic, să întocmesc liste, pontaje?", a explicat Venter.

El susţine că nu s-a plans ministului despre despre divergenţele pe care le are cu colegul său, şi nu ascunde că îl cunoaşte bine pe ministrul Sănătăţii, Florian Bodog.

„ Am fost şi colegi la facultate, dar nu cred că are vreo legătură cu acest Ordin de revocare. După cum ştiţi, ministrul Sănătăţii poate schimba orice manager interimar când consideră de cuviinţă şi e un procedeu normal ca în locul lui să fie numit (tot interimar) cel care are a doua funcţie în serviciu, directorul medical”, a mai spus Venter.