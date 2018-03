Dezvăluiri despre masonii cu probleme penale: „Nu le-am cerut fraţilor să declare ce li se cere de DNA. Masonii se obligă să fie modele de comportament“

Procurorii DNA Oradea îi acuză de fals în declaraţii pe fostul şef al Poliţiei Române, Liviu Popa, şi pe magistratul suspendat Ovidiu Galea, judecător la Tribunalul Bihor. Ei sunt inculpaţi într-un dosar în care au fost inculpaţi pentru diverse acte de corupţie şi fostul şef al Poliţiei Beiuş, comisarul şef Remus Indrei, fostul şef al Poliţiei Rurale Beiuş, comisarul şef Dorin Vesa, fostul şef de posturi comunale Raul Rotar, de la Cărpinet, şi Gheorghe Bat, de la Pietroasa (decedat după trimiterea în judecată), dar şi un funcţionar al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Bihor, Minodora Pătroc, şi doi foşti viceprimari de comune, Nicolae Bodea (Remetea) şi Ioan Simea (Roşia).

Proces fără precedent

Popa şi Galea nu şi-au declarat public apartenenţa la Marea Lojă Naţională din România (MLNR). Interceptările telefonice, mărturiile altor masoni şi documentele transmise de MLNR au arătat că cei doi erau membrii ai Lojei „Ţara Crişurilor”. Popa ar fi fost mason din 2007 şi a primit gradul de „Mare Mason” în 2009. El a condus practic Loja „Ţara Crişurilor”, în perioada 2015-2016, atunci când a ocupat funcţia de Mare Venerabil. În niciuna din declaraţiile de interese depuse în perioada 2008-2016, Popa nu a declarat apartenenţa la Masonerie.

Judecătorul Galea ar fi depus în 2014 „Jurământul de ucenicului”.

El a jurat „solemn pe cele Trei Mari Lumini ale Francmasoneriei Universale” să se supună prevederilor Constituţiei şi Regulamentului General al MLRN şi să apere „onoarea şi viaţa tuturor Fraţilor şi, în limita posibilităţilor mele, să îi ajut în orice împrejurare”.

Potrivit fişei masonice, care cuprinde fotografia magistratului, datele sale de identificare, profesia, funcţia, educaţia, experienţa profesională, activitatea masonică, Galea a fost recomandat de Popa şi de afaceristul Ioan Mintaş. Popa şi Mintaş au devenit „naşii masonici”, potrivit Codului de conduită masonică. În niciuna din declaraţiile de interese depuse în perioada 2008-2016, Galea nu a declarat apartenenţa la Masonerie.

Potrivit ziare.com, la termenul din 12 februarie, chestorul Liviu Popa şi judecătorul Ovidiu Galea au mers pe ideea că pot fi membri ai Ordinului MLNR, şi să nu fie membri ai Asociatiei MLNR.

Audiat ca martor în dosar a fost Dacian Palladi, fost procuror şi actualul administrator public al oraşului Oradea, membru al Asociatiei MLNR din 1998 şi din 2004, de la înfiinţare, al Lojei Ţara Crişurilor nr. 162.

"Nicio Lojă din ţară nu are personalitate juridică, din cunoştinţele mele structura naţională, Asociaţia MLNR, are personalitate juridică. Aceste loji alcătuiesc structura, trupul MLNR. În punctul meu de vedere, aceste Loji fac parte din Asociaţia MLNR. Până să fie deschis acest dosar penal, nu s-a pus în discuţie distincţia între Ordinul MLNR şi Asociaţia MLNR", a explicat martorul, potrivit ziare.com

"Până la acest dosar penal, nu exista nicio distincţie între Ordinul MLNR sau Asociaţia MLNR, în sensul că toţi masonii participam în aceleaşi Ţinute şi toţi aveam aceaşi legislaţie masonică. Nici înainte de acest dosar penal şi nici în prezent nu facem vreo distincţie între masoni care ar aparţine Ordinului MLNR şi masoni care ar aparţine Asociaţiei MLNR", a mai spus martorul.

Potrivit lui Palladi pentru a deveni mason, o persoană trebuie să parcurgă o perioadă de iniţiere. Frate mason se poate ajunge după parcurgerea acestei proceduri şi depunerea jurământului de ucenic.

Unul activ, celălalt "în adormire"

Palladi a mai declarat că în prezent Liviu Popa este "în adormire", în sensul că nu mai frecventează Ţinutele Lojii, iar Ovidiu Galea participă în continuare la Ţinutele Lojii.

Palladi crede că Popa şi Galea au achitat cotizaţiile necesare şi fondurile la zi, deoarece dacă ar fi avut întârziere, trezorierul ar fi anunţat. După deschiderea anchetei penale de la DNAOradea, s-ar fi pus în discuţie dacă masonii sunt membri ai Asociaţiei MLNR. În 2017, structura centrală de la Bucureşti a trimis un formular către toate lojile în care masonii erau întrebaţi dacă fac parte din Ordinul MLNR sau din Asociaţia MLNR.

"Eu personal am completat anul trecut formularul în sensul că sunt membru al Asociaţiei MLNR. După ce au fost completate aceste formulare de către masoni nu există nicio diferenţă în fapt între cei care se consideră membri ai Ordinului MLNR şi cei care au completat formularul în sensul că sunt membri ai Asociaţiei MLNR. Ar trebui să speculez de ce a fost trimis în 2017 acest formular şi realizez că este o situatie sensibilă şi nu mi-aş asuma să dau un verdict pe acest subiect. Vă dau un indiciu, eu consider că sunt şi alte persoane la nivelul ţării în Masonerie care sunt preocupate de condiţia lor profană şi masonică. Nu am auzit şi nici nu am ştiinţă ca cineva din conducerea Asociaţiei MLNR să fi comunicat masonilor că le este interzis să-şi declarare apartenenţa la Masonerie în declaraţiile de interese", a explicat Palladi.

Ziare.com notează că Liviu Popa, fostul şef al Poliţiei Române a avut mai multe întrebări, una dintre ele fiind inedită: "Dacă vă consideraţi un bun frate mason atunci când le-aţi solicitat într-o Ţinută celorlalţi fraţi masoni să meargă la DNA să declarare ce li se cere, deoarece nu suntem decât trei persoane din masonerie vizate, iar ceilalţi funcţionari publici, fraţi în Masonerie, care nu şi-au declarat apartenenţa la Masonerie în declaraţia de interse, nu vor avea probleme penale?".

Masonii, modele în societate

Palladi a răspuns: "Masonii se obligă să fie modele de comportament în societate, iar respectarea legii statului este unul din principiile de bază. În orice condiţii, fraţii sunt îndemnaţi să-şi respecte obligaţiile prevăzute de lege. Nu le-am cerut niciodată fraţilor masoni să declare ce li se cere de DNA sau de orice instituţie a statului, însă pe toţi i-am îndemnat să respecte legea în situaţia în care li se cere concursul. Am spus mereu că îndemn fraţii să respecte legea şi să dea tot concursul organelor de cerecetare penală dacă vor fi solicitaţi."

În această perioadă, ca martori, au depus mărturie Ioan Mintaş, patronul firmei CIAC, dar şi senatorul Gavrilă Ghilea.

Chestorul Liviu Popa şi judecătorul Ovidiu Galea au fost trimişi în judecată în februarie 2017. În primă fază, dosarul s-a judecat la Curtea de Apel Oradea, dar a fost strămutat . Următorul termen de judecată a fost stabilit pe 12 martie.